Зірка “Друзів” показала спільне фото перед зйомкою останнього епізоду
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Укрінформ
Одна з акторок американського серіалу “Друзі” Кортні Кокс показала спільну фотографію всіх головних акторів перед зйомкою останнього епізоду популярного серіалу.
Відповідне фото вона оприлюднила на власній сторінці в Instagram.
“Остання вечеря” перед зйомкою останнього епізоду “Друзів” 23 січня 2004 року”, - підписала Кокс.
На фотографії зображені всі шестеро головних акторів американського популярного серіалу.