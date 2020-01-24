Зірка “Друзів” показала спільне фото перед зйомкою останнього епізоду

Зірка “Друзів” показала спільне фото перед зйомкою останнього епізоду

Ілюстрація
Укрінформ
Одна з акторок американського серіалу “Друзі” Кортні Кокс показала спільну фотографію всіх головних акторів перед зйомкою останнього епізоду популярного серіалу.

Відповідне фото вона оприлюднила на власній сторінці в Instagram. 

“Остання вечеря” перед зйомкою останнього епізоду “Друзів” 23 січня 2004 року”, - підписала Кокс.

На фотографії зображені всі шестеро головних акторів американського популярного серіалу.

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