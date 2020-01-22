22 січня: народний календар і астровісник

Нині Самея; чому правителі не слухають пророків, куди поверне худоба та як пацюк всіх обдурив.

Сьогодні пророка Самея, Євстратія чудотворця, а також преподобного Іони Київського. Пророк Самей (або Шемай) жив дуже давно: ще за часів царя Соломона та його сина Ровоама і був літописцем останнього. З часом виявилося, Ровоам зовсім не мав тієї мудрості, якою був наділений його батько – цар Соломон. Він значно підвищив податки, та й взагалі правив не надто успішно. Невдовзі в країні стався розкол. Десять північних колін Ізраїлевих відкололися й заснували нове Ізраїльське царство, обравши собі й нового царя. На боці Ровоама залишилися лише два коліна Ізраїлевих. Ровоам намагався силою примусити непокірних повернутися, але чоловік Божий Самей попередив правителя про безнадійність цього плану. Цар не послухався пророка. Тоді прийшов єгипетський фараон Сусакім (Шешонк І), він захопив Юдейське царство і вщент його розграбував.

Цього дня наші пращури випускали на прогулянку худобу, аби не застоювалася в стайнях і хлівах. Тому примічали: якщо та одразу повертає до хліва – бути снігам та холоду. Коли ж тварини довго вигулювалися, нюхали повітря, довго з задоволенням чухалися – сильних морозів не жди.

Іменинники сьогодні Пилип і Іван.

Ні, ви цього не почуєте — як наближається мишка! А вона таки наближається... 25 січня розпочинається новий рік за китайським (місячним) календарем і це буде рік Пацюка. Згадаймо міф: коли Будда (варіант: Нефритовий імператор) оголосив, що подарує управління кожним із 12 років тій тварині, яка встигне прибігти до нього раніше від інших, то Пацюк вмовив Бика взяти його собі на спину — підвезти. Бик, відігнавши хвостом ґедзів і трохи подумавши, погодився. Щурик хутко скочив йому на спину, а коли парочка опинилася перед Буддою — швиденько зістрибнув і підбіг до ніг Будди, випередивши, таким чином, всіх інших тварин... Тому рік Щура розпочинає не тільки новий рік, а й увесь новий 12-річний астрологічний цикл; найбільш успішною поведінковою моделлю цьогоріч буде саме жвава “мишача” модель. Сьогодні 28 місячний день, Місяць у Козерозі. Думайте головою!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році – -26,5, а найтеплішим у 2007 – +8,1.