Ексгітарист групи "Ляпіс Трубецькой" помер після тривалої коми

Колишній гітарист і один із засновників білоруської групи «Ляпіс Трубецькой» Руслан Владико помер у віці 45 років після тривалої коми.

Про це повідомив в Facebook продюсер Євген Колмиков.

Він розмістив на своїй сторінці в соцмережі фото Владика з датами народження і смерті.

У розмові з журналістами «Єврорадіо» Колмиков уточнив, що музикант помер вранці 19 січня, не приходячи до тями.

Владико потрапив у реанімацію увечері 6 червня 2019 року. Музикант ненадовго зайшов в один з мінських барів, а через годину його знайшли побитим, без свідомості. До самої смерті він перебував у комі.

Дата і місце прощання з Русланом Владиком поки не відомі.

Руслан Владико народився 12 липня 1972 року. Він був одним з тих, хто в кінці 1980-их створив групу "Ляпис Трубецькой", і протягом 25 років був її гітаристом. У 2014 році, коли група розпалася, став грати в колективі Trubetskoy.