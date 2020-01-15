Помер зірка серіалу "Горець" Стен Кірш

У Лос-Анджелесі у віці 51 року пішов з життя актор Стен Кірш, який виконав одну з головних ролей у серіалі "Горець".

Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

"Ми трагічно втратили нашого дорогого Стена Кірша 11 січня", - йдеться у дописі.

За інформацією TMZ, дружина актора виявила його повішеним у ванній кімнаті. Попередньо, він покінчив життя самогубством.

Як зазначається, родина актора вирішила провести невелику приватну церемонію поховання. Вони просять усіх, хто хотів би надіслати квіти, зробити натомість пожертву в Американський фонд запобігання самогубствам.

Стен Кірш зіграв у серіалі "Горець" Річі Райана – напарника головного героя Дункана Маклауда. Ця роль стала його найвідомішою. Актор також знявся ще в одному телехіті - серіалі "Друзі".

У 2008 році Кірш заснував власну акторську студію. Він також виступав як режисер і продюсер.