П'ятірка новорічних рецептів від Клопотенка

Як зустріти Новий Рік смачно ми розпитали у зіркового кухара Євгена Клопотенка

Фаршировані яйця - універсальна закуска, - переконаний зірковий кухар, переможець шоу «Майстер шеф», ресторатор Євген Клопотенко, -

адже начинити їх можна чим завгодно!

Для святкового новорічного столу він вибрав ніжну начинку із сиром брі, а ще вирішив, що смачніше буде, якщо яйця трохи запекти.

Загалом, готується закуска легко і виходить дуже смачною.

Як приготувати? Просто!

Яйця, фаршировані сиром брі

Вам знадобиться:

3 яйця

50 грам сиру брі

за смаком сіль / перець

1 ст.л. оливкового масла

Покроковий рецепт:

50 г сиру брі наріжте невеликими кубиками.

Яйця (3 шт.) відваріть круто протягом 8 хвилин в підсоленій воді. Промийте і остудіть в холодній воді. Очистіть яйця і наріжте уздовж навпіл.

Вийміть з яєць жовток, подрібніть. Змішайте жовток з подрібненим сиром брі. Додайте 1 ст. л. оливкової олії, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте начинку.

Наповніть білок начинкою і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 7 хвилин, поки сир не розплавиться.

Закуска з оселедця із картоплею

«Щоб я нового не вигадував, але звичайна закуска з маринованого оселедця - перевірений варіант для будь-якого святкового столу», - зізнається шеф-кухар.

Найпростіше - це бутерброди з оселедцем. Але це вже якщо зовсім не вистачає часу.

А ще можна приготувати чудову закуску з оселедця з картоплею, що власне він і пропонує зробити.

Щоб ця страва вийшла максимально смачною, він радить спробувати приготувати маринований оселедець самостійно - це зовсім не складно.

Як приготувати? Просто!

Кількість порцій 4-6

Час підготовки 1 добу

Час приготування 50 хвилин

Вам знадобиться:

1 тушка оселедця заморожена

10 картоплин (середнього розміру)

20 г кріп

2-3 ст. л. соняшникової олії

за смаком сіль і перець

Маринад для оселедця

500 мл Вода

2 ст. л. сіль

1 ст. л. цукор

100 мл оцет

10 горошин чорний перець

Покроковий рецепт:

Оселедець розморозьте в холодильнику, після чого видаліть нутрощі та зябра.

Приготуйте маринад для оселедця. У невеликій мисці з'єднайте 500 мл води, 2 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру і 100 мл оцту. Перемішайте, поки цукор не розчиниться. Перелийте в невелику каструлю, додайте 10 горошин чорного перцю, доведіть до кипіння, а потім остудіть до кімнатної температури.

Оселедець покладіть в ємність, що підходить за розміром, і залийте маринадом, так, щоб він практично повністю покрив тушку. Залиште в холодильнику на 1 добу.

На наступний день очистіть оселедець від шкіри і кісток, залишивши тільки філе, і дрібно його поріжте. Розігрійте духовку до 180 градусів.

Картоплю (10 шт.) добре промийте і розріжте на дві частини. Викладіть у форму для запікання або на деко, застелене пергаментом, полийте олією (1-2 ст. л.), посоліть і поперчіть за смаком. Запікайте в духовці до готовності протягом 35-40 хвилин, поки картопля не стане м'якою. Готову картоплю дістаньте з духовки і дайте охолонути до кімнатної температури.

Дістаньте з кожної половинки запеченої картоплі м'якоть за допомогою звичайної столової ложки. Картопляні човники відкладіть в сторону.

Дрібно поріжте картопляну м'якоть ножем. Вона знадобиться нам для приготування начинки.

У невеликій мисці змішайте подрібнеий оселедець, картоплю і дрібно порубаний кріп.

Додайте 1 ст. л. соняшникової олії і добре перемішайте. Наповніть сумішшю половинки картоплі безпосередньо перед подачею на стіл.

Салат із запеченою грушею

На переконання Клопотенка, це той самий випадок, коли структура інгредієнтів дуже сильно впливає на смак всієї страви.

«Здавалося б, що тут незвичайного - запечена груша? Напевно, вона має такий самий смак, як і звичайна груша, тільки м'якше. А ось і ні. Вона зовсім не така, як свіжа, і дає абсолютно дивовижний смак. Особливо, якщо це салат із запеченою грушею та індичкою. Ідеальний святковий варіант», - розповів зірковий кухар.

Як приготувати? Просто!

порції 2-4

час підготовки: 25 хв

Час приготування: 15 хв

Вам знадобиться:

1 груша (велика і тверда)

150 г печериці мариновані

250 г індичка філе

100 г оливки без кісточок

2 шт. картопля

за смаком сіль і перець

для соусу

100 г журавлина свіжа або заморожена

1 ч. л. солодкої гірчиці

3 шт. жовток

2 зубчики часник

100 мл соняшникової олії

Покроковий рецепт:

Філе індички (250 г) натріть сіллю і перцем, збризніть олією і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин.

Картоплю (2 шт.) ретельно помийте і обсушіть. Загорніть у фольгу і запікайте в духовці разом з індичкою протягом 25-30 хвилин.

Для заправки приготуйте соус айолі з журавлиною. У ступці з'єднайте 3 яєчних жовтки з 1 ч. л. гірчиці та 2 зубчиками часнику.

Перебийте соус занурювальним блендером, поступово вливаючи олію (100 мл).

Додайте 100 г журавлини, сіль і перець за смаком. Перебийте до однорідного стану.

Грушу помийте і обсушіть, розріжте навпіл уздовж. Викладіть половинки в форму для запікання. Посипте крупною сіллю і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 10 хвилин, щоб вона залишалася трохи твердою.

Остигле філе індички наріжте середніми кубиками. Такими ж кубиками наріжте картоплю.

Мариновані печериці (150 г) наріжте навпіл або на четвертинки, в залежності від їх розмірів.

Оливки без кісточок (100 г) наріжте кільцями.

Від кожної половинки запеченої груші відокремте слайси товщиною 1 см і поки відкладіть - вони знадобляться для прикраси салату. Решту груші наріжте середнім кубиком.

З'єднайте всі інгредієнти в мисці і додайте соус айолі з журавлиною, добре перемішайте.

Викладіть готовий салат в салатник. За бажанням ще трохи посоліть і поперчіть.

Прикрасьте салат тонкими слайсами груші, відрізаними раніше.

А на десерт?

Вегетаріанські трюфелі з фініків

«Трюфелі – цукерки з шоколаду, вершків і вершкового масла, це якщо дотримуватися класики. Але це не про мене, адже всі знають, як я люблю експерименти. І я вирішив приготувати вегетаріанський варіант трюфелів. Я використав фініки, кероб і кокосові вершки замість звичайних», - проповів Клопотенко.

Готуються ці цукерки буквально 15 хвилин, а смак обов'язково вам сподобається.

Як приготувати? Просто!

на 4-6 порцій

Час підготовки 5 хвилин

Час приготування 10 хвилин

Вам знадобиться:

500 г в'ялених фініків

3 ст. л. кероб + 2 ст. л. для верхнього шару

30 мл кокосові вершки

100 г Фісташки

100 г волоський горіх

Покроковий рецепт:

З фініків видаліть кісточки, а м'якоть розберіть на частини і викладіть в чашу блендера.

Додайте до фінікам 3 ст. л. керобу (це порошок, замінник какао).

Подрібніть для отримання однорідної маси. Додайте кокосові вершки (30 мл) і ще раз добре подрібніть.

Сформуйте з подрібнених фініків кульки. Намагайтеся, щоб вони були приблизно одного розміру.

Розділіть цукерки на 3 частини. Першу частину фінікових цукерок обваляйте в керобі (2 ст. л.).

Фісташки (100 г) очистіть і порубіть ножем. Волоські горіхи (100 г) також порубіть ножем.

Другу частину фінікових трюфелів обваляйте в подрібнених крихтах фісташок.

Третю частину цукерок обваляйте в крихті з волоських горіхів. Поставте всі трюфелі в холодильник на кілька годин.

А компот? Краще - холодний чай з ягодами!

Як приготувати? Ось покроковий рецепт від Клопотенка:

Порції 4-6

Час підготовки: 3 хвилини

Час приготування: 5 хвилин

400 грамм замороженных ягід (асорті)

3 ст.л. цукру

1 ст.л. чорного чаю

2 л вода

Ягоди (400 г) залийте 2 літрами води і доведіть до кипіння. Додайте 3 ст. л. цукру і варіть 2-3 хвилини, зменьшіть вогонь.

Вимкніть вогонь і додайте чорний чай (1 ст. л). Залиште трохи настоятися і охолонути. За бажанням при подачі можна додати лід.

Готувати – це просто!

Смачного Нового Року!

Любов Базів. Київ