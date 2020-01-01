1 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Іллі Муромця; кому молитися від похмілля, і чим нині варто надихатися.

З Новим Роком, люди добрі, будьте здорові! Сьогодні не тільки перший день нового року, але й мученика Воніфатія та преподобного Іллі Муромця. Мученик Воніфатій жив у ранньохристиянську добу і був рабом у будинку знатної римлянки Аглаїди. Він був вродливим юнаком, а вона — самотньою багатою жінкою, що нудилась світом. Так сталося, що Аглаїда запримітила молодого раба і взяла до себе за покоївку. Вибирати йому не доводилось – у будь-якому випадку в панських покоях велося краще, ніж на стайні чи в полі де доводилося важко гарувати. Воніфатій непогано влаштувався: він потопав у розкошах, любощах, пияцтві та розпусті. Але потім став ревним християнином, так само, як і його господиня. Вони кинули розпусне життя, а невдовзі Воніфатія за сповідувану ним віру стратили.

Мученику Воніфатію моляться від двох згубних пристрастей: пияцтва і розпусти, що після бучного святкування Нового року є вкрай актуальним. Щодо легендарного Іллі Муромця, чиї мощі спочивають у печерах Києво-Печерської лаври, а пам’ятник встановлено в серпні 2018 року в Києві — не все так просто і ясно. За однією версією, він жив за часів Володимира Мономаха і начебто був мужнім княжим воїном, а згодом і ченцем, а згідно з іншою — розбійником з Мурома, що промишляв на Київщині розбоєм, а іноді не гребував і людей убивати... Одним словом, постать Іллі Муромця дуже сильно міфологізована, а насправді про нього майже нічогісінько достеменно невідомо. Втім, ким би насправді не був легендарний богатир, дуже добре що він у нас є. Хто шанує його за святого — може піти в Лавру й прикластися до його мощей, а хтось — заселфитись на тлі пам’ятника.

Іменини сьогодні святкують Людмила, Ілля, Тимофій, Устина.

7-8 місячні дні. День молитви, роботи зі словом, духами природи, стихіями. Цього дня особливо сильними стають слова молитви, побажання. Пам’ятаймо, що в ментальному і астральному планах слово стає абсолютною реальністю. Недарма в Євангелії від Іоанна сказано, що «На початку було Слово». Слово вселяє надію, надихає, дає неймовірну силу, але, в той самий час – підкошує, знесилює, а іноді і вбиває. Лаятися, а тим більш матюкатися, в ці дні не тільки небажано, але й небезпечно. Як колись казав святий Макарій Єгипетський: “Лихе слово і добрих робить лихими, а слово добре і лихих робить добрими”. А ще в ченців була така молитва: “Господи! Дай мені дар чистого слова!”, бо від чистих слів просвітлюється розум, а від лайливих — затьмарюється. Експресивного нового року!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1896, 1909 і в 1970 роках – -22,0, а найтеплішим у 1973 — +7,4.