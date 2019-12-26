Назар Задніпровський, актор театру і кіно

25 грудня в українському прокаті гучно стартувала кінокомедія «Скажене весілля-2». Весела, гамірна, і не без кумедних казусів, як і годиться бути справжньому українському гулянню. По гарячих слідах я поговорила з виконавцем головної ролі (персонаж якого вже другий рік поспіль зі скреготанням зубів, але з вогником, видає своїх доньок заміж) – колоритним, яскравим і талановитим актором, народним артистом України Назаром Задніпровським. «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ» НАСОЛОДИЛО МОЄ АКТОРСЬКЕ ЕҐО – ЦЕ МОЯ ПЕРША ГОЛОВНА РОЛЬ У ВЕЛИКОМУ КІНО - Пане Назаре, дуже рада вас бачити нарешті не лише на яскравих афішах до «Скаженого весілля 2», а живого й усміхненого тут і зараз! Як вам здається, участь у першій частині «Скаженого весілля» додала вам більшої впізнаваності, чи то ви самі були родзинкою фільму? - Я мав певну впізнаваність і до цього, але завдяки фільму «Скажене весілля» нарешті насолодилося моє акторське еґо – це ж уперше в житті у мене головна роль у повному метрі! Я дуже вдячний Юрію Горбунову й іншим продюсерам, які в мене повірили. Раніше були лише балачки, які так і залишалися балачками: «Назаре, ми тебе знімемо, ти класний»… А от так, щоб подзвонити за рік до зйомки і сказати: «Малий, ти мені будеш потрібен, я кажу своїм хлопцям, щоб вони під тебе писали сценарій» – це дорогого коштує! «Скажене весілля 2» – це вже повна любов і довіра, ми притерлися з режисером, автори ще більше під мене сценарій писали, а сюжет – набагато цікавіший і динамічний, як на мене. Він більш український і не порушує расових питань, які декому не сподобалися в першому фільмі. Я читав коментарі – не всі в захваті були від сюжету, що українець видає свою дочку за афрофранцуза. Дехто не сприйняв цього. Тут не відкриватиму інтригу і не скажу – хто зять цього разу, нехай це для вас буде сюрпризом, але скажу, що його гратиме прекрасний актор. А чому мій персонаж так налаштованій проти нього – побачите вже в кінотеатрі! - Як на мене особисто, ви в цій ролі різко подорослішали – той гарний хлопець з відкритою, майже дитячою посмішкою (яким я вас досі сприймала), раптом грає поважного батька родини! Як таке може бути? Перехід із ролей молодиків на більш вікові – для вас відбувся безболісно? - В минулому році, коли знімалося «Скажене весілля», мені було 43, в цьому – мені вже 44 роки! Плюс – у мене сивини багато (я в батю пішов, він теж рано посивів), так що на більш вікові ролі я переключився не безпідставно. Треба батька – зіграю батька! І говорю собі: «Назаре, дякуй Богу, режисеру, продюсерам і сценаристам, що тобі дають таку блискучу роль!». Я ж із багатьох вистав у театрі вже пішов – хлопчиків уже відіграв, що в «Кайдашевій сім’ї», що в «Дами і гусари» – молодого ротмістра вже не зіграю. Розумієте, я й погладшав трохи, і постарішав, відверто кажучи, а певні ролі люблять молодість – тому плавно переходжу на ролі дядьків (сміється). Коли мене призначали на роль у «Скаженому весіллі», я запитував, чому вони не хочуть більш старшого актора, кажуть: «Ми хочемо, щоб ось саме такого віку був, нам потрібен 40-річний батько і дочка 20-ти років». Така задача була у продюсера. - Ви говорите, що роль писалася під вас, а наскільки ви мали свободу для імпровізації? - Там настільки був класно написаний сценарій, що імпровізацій і не треба було! Автори – мої друзі Микола Куцик і Олексій Приходько. Звичайно, були моменти, коли я підходив до них на майданчику і казав: «А можна отут так?», вони відповідали, можна чи не можна, і чому. Але наш режисер Влад Дикий був дуже строгий у цьому питанні. Особливо, коли ми знімали першу частину – він ще не сильно довіряв моїм пропозиціям. На другий сезон – уже трохи прислухався. Інколи бували моменти, коли я казав: «Владе, я зараз із тобою не згоден, але зроблю так, як ти скажеш. Робив. А потім питав, чи можна зробити ще й свій акторський дубль. Він дозволяв. Не знаю, який із дублів у результаті буде в кіно, а раптом він візьме мій авторський? Аж самому цікаво!

У «СЛУЗІ НАРОДУ» Я ЗНІМАВСЯ НЕ ЯК У ПЕРЕДВИБОРЧІЙ ПРОГРАМІ І АБСОЛЮТНО НЕ ЗНАВ, ЩО ВІН ПІДЕ В ПРЕЗИДЕНТИ - То, кажете, «Скажене весілля» стало знаковою картиною – перша велика роль у великому кіно? Але ж ви до цього блискуче грали головні ролі у телевізійних проєктах. - Так, у мене були головні ролі, але в серіалах. І теж батьків в основному грав, це і «Эта любовь», і «Большие чувства»... - В «Останньому москалі» ви колоритно грали, й у «Слузі народу». - У серіалі «Слуга народу» в мене не головна роль, але престижно було грати. Мені іноді кажуть: «Ви ж за Зеленського мабуть, раз знімалися в «Слузі народу»? Я кажу: «Та в «Слузі народу» я за честь мав зніматися, туди найкращих акторів запрошували! Я там знімався абсолютно не як у передвиборній програмі й не знав тоді, що він (Володимир Зеленський – ред.) на президента піде!». Ми з ним знімали той відомий момент у машині – де мого героя привозять у вирубаний ліс і кажуть «сажать, сажать», ніби мене сажать, а виявляється – дерева. В результаті – нікого не посадили, ліси далі вирубуються... Володимире Олександровичу, подумайте, як із цим боротися, тому що лісам капець! Ми тоді в машині їздили довго, і я поставив йому запитання: «Ви дійсно хочете бути президентом? Дійсно підете на президента?». Він витримав паузу і дуже щиро сказав: «Страшно, дуже велика відповідальність». Кажу: «Дякую за чесну відповідь». Я тоді для себе на 99% зробив висновок, що він просто лякає. Але потім щось змінилося – і він пішов абсолютно не підготовлений, без команди. Популярність у нього величезна, але є поняття професіоналізму, досвіду... Я не за нього голосував, тому мені, як кажуть, легко критикувати. - А для себе особисто ви не розглядали можливість колись піти в політику? - Ні! Хоча інколи мені кажуть, от ти б – на міністра культури. А я вважаю, що міністром культури повинен бути чинуша – бо його задача – скрупульозно вигризати кожну букву, постійно «діставати» Кабінет міністрів, прем’єр-міністра, витягувати гроші на культуру. Але я переконаний, що у нього повинні бути фахові радники. Розумієте, про що я кажу? - Про команду фахівців. - Так. Команда. Це дуже важливо, і вони повинні отримувати за це гроші, а не тільки пошану. Максимум, що я бачу для себе – колись стати радником міністра культури по театру. Ну… це коли може вже стану художнім керівником-директором театру, років через 20 (сміється). - Ну, то нехай так і буде! - Та, побачимо, що на той час буде. Якщо я побачу, що є краща кандидатура, я відійду в сторону, тому що повинен вигравати театр. А в кіно – повинне вигравати кіно. Можуть два блискучих актори, два народних артисти прийти на кастинг у кіно, але хтось із них краще режисеру підходить, ви розумієте? - А хіба зараз не так? - На жаль, боротьба з кумівством у нас закінчилася, ми його побороли, але у нас почалася «дружба». У МЕНЕ ОБЛИЧЧЯ З УНІКАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ – З МЕНЕ РОБИЛИ І КОБЗОНА, Й НОВОДВОРСЬКУ - Коли відбувся ваш професійний перехід до пародіювання? Хоча я знаю, що ви не вважаєте себе пародистом, але ж ваші блискучі пародії у програмі «Велика різниця» відомі мільйонам глядачів. - Я – актор, який інколи когось може спародіювати, але я не професійний пародист. Як мені казали і режисери «Великої різниці», й Олександр Цекало: «Назаре, ти ж не пародист, ти актор, який надзвичайно точно відчуває своїх персонажів». Я справді зробив багато образів, які не могли зіграти їхні московські актори, інколи українські колеги мене бачили в гримі, а потім мені ж казали: «Та подивися, там же всі погано грають, тільки ось цей хороший був!». Я кажу: «Дякую за коментар, це я» (сміється). - А бувало, що ви не змогли когось зіграти? - В цьому проєкті такого не буває: якщо ти когось не можеш зіграти – на репетиційному періоді тебе просто замінювали, все дуже відповідально. Взагалі, я згадую «Велику різницю» з величезною вдячністю, хоча це й забрало у мене чотири роки життя (сміється). У мене син виріс за цей період! Я пішов туди – йому ще не було двох років, прийшов – взяв за руку і відвів до школи. Постійні концерти, фестивалі, потяги, Москва, Київ, Одеса і постійні репетиції. Так, я заробив гроші й трошечки слави в певних колах, оскільки на екрані все одно «світилося» не моє обличчя, це ж пародія. Тим вигідніше й цікавіше для мене було знятися в такому повнометражному фільмі, як «Скажене весілля» – я, як є! Ні бороди, ні вусів. І я тепер вдячний за це режисеру, тому що спочатку я просив його зробити мені вуса. Вони мене зістарять, і я, як у всіх інших проєктах («Останній москаль», «Будиночок на щастя», де я з вусами) впевненіше почуватимуся батьком. Але, повертаюся до вашого питання: звичайно, я не професійний пародист, просто так збіглося, що я вмію гарно підробляти голоси і плюс, як гримери кажуть, у мене обличчя з унікальними можливостями трансформації: з мене робили Кобзона, Кіркорова, Поплавського, Скрипку, Пономарьова. Уявляєте?

- А жіночі персонажі з вас робили? - Новодворську з мене робили! Пародія була на пісню «Віагри» «Пошел вон». Я вдягав окуляри, перуку – й ось та-а-а-к розмовляв (пародіює тембр голосу і манеру говорити Валерії Новодворської). - А ви не боїтеся образити когось, коли робите на нього пародію? От, спародіювали Поплавського, а він узяв і образився... - Я на Михайла Михайловича робив пародії ще при Кучмі! - Та ви й на Кучму робили! - Так, робив і на Кучму. Як то кажуть, попка потіла, струмочки поту текли, але робили. Пам’ятаю цей концерт – 70 років Донбасу, в залі сидять він і Янукович, якого мали призначити на посаду прем’єр-міністра. Це, напевно, 2002 рік. І ми шпаримо пародію. Медведчук теж сидить у залі, кивнув нам, мовляв: «Ну, нормально». Значить, усе добре. Ми виступили – і тут Кучма встає і виходить із залу… І всі донецькі напружилися: «Ну ви, блін, дали! Президент аж вийшов». А виявляється, він просто запізнювався на літак! Вирішив нас подивитися – і до аеропорту. Ой, багато, що було, Господи, якщо згадати! - Зараз уже немає подібних проєктів, де ви б могли так розгулятися? - Ми хочемо щось відродити – ті ж самі білоруські продюсери, які робили «Велику різницю» – Вітя Медведський і Серьожа Атрощенко. От зараз на Новий рік на «Новому каналі» вийде програма з натяком на «Велику різницю», але, звичайно, інакший формат. Побачимо, що далі буде, тому що одне діло – зняти велике новорічне шоу, а інше – потім зробити півгодинну лаконічну програму. Але я хочу, щоб глядачі цей експеримент побачили, та я й сам хочу побачити, що з цього вийшло! Я там зробив пародію на Павла Зіброва, я на нього вже багато пародій робив: з чорними вусами, з перукою. Кажуть, що смішно вийшло. - А йому подобалося? - Так, він сміявся. Кілька разів на «Велику різницю» приходив, казав: «Якщо ти мене робив, то буде смішно, тобі я довіряю». ДУБЛЯЖ МУЛЬТФІЛЬМІВ – ЦЕ МОЯ МІСІЯ. ДІТИ ПОВИННІ ЧУТИ З ЕКРАНІВ ГАРНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ - До речі, про вуса і серіальних дружин. У серіалі «Будиночок на щастя» вашу прекрасну половину грає Віталіна Біблів. Також ви з нею разом працювали над озвучкою мультика «Думками навиворіт», де вона грала Печальку, а ви... - …Слоненятко Бінго-Бонго я там озвучував! Він у кінці гинув, це так щемливо було, бо він допомагав дівчинці, щоб вона виринула зі свого смутку, а сам гинув... Дуже зворушлива історія. - Озвучування – це великий шматок вашої роботи, я так зрозуміла? - Так. Я й зараз біжу озвучувати, після розмови з вами. - Кому цього разу свій голос подаруєте? - Зараз працюю над продовженням фільму «Погані хлопці» з Віллом Смітом, озвучую його друга, теж темношкірого актора – Мартіна Ловренса. У мене специфічний сиплий голос і мене часто кличуть на голоси латиносів чи темношкірих. - Для мене це щось таке цікаве і трошки магічне, адже іноземних акторів і персонажів ми сприймаємо, співчуваємо їм, і навіть у декого закохуємося, власне, через ваші голоси! - За цю роботу українським акторам не платять великі гонорари – для когось це хобі, для когось – просто віддушина, для мене – все це разом. Але насамперед, я вважаю, що дубляж – це моя місія. Я саме так сприймаю озвучку мультиків українською мовою для наших дорогих дітей – щоб батьки частіше вмикали їм україномовний переклад улюбленого мультфільму. Наприклад, за єнота Ракету з «Рятівників галактики» мені досі дякують. Мені надзвичайно приємно, що багато людей підходять і кажуть: «Ваш варіант набагато кращий, ніж російський», або: «Ваш персонаж кращий, ніж російський, і мої діти люблять Пумбу саме у вашому виконанні». Це найбільша похвала для нас! Тому що треба молодь і, в першу чергу, дітей – привчати до мови, щоб їх тягнуло до гарної української мови, а не до суржика довбаного! Тому з екрану має лунати чиста українська мова. До мене інколи підходять російськомовні люди й кажуть: «Яка у вас приємна мова, я погано її знаю, але буду вчити, бо хочу розмовляти так, як ви». Уявляєте? Я вважаю, що місія українського дубляжу – саме у цьому, і вона вкрай важлива. Це цікава, кропітка, важка праця, особливо, якщо багато тексту, багато шматків – так званих «кілець». І ще одна справа, коли «кільце» – одна фраза або дві, а коли «кільце» – цілими абзацами, тоді виходить суцільна говорильня, говорильня, говорильня. МРІЯВ ВСТУПИТИ ДО КУЛІНАРНОГО, ЩОБ ВІДКРИТИ ПРИ ТЕАТРІ ФРАНКА КАФЕ І БЕЗКОШТОВНО ГОДУВАТИ АКТОРІВ - Хочу повернутися до вашої роботи у театрі. Я знаю, що ви мріяли зіграти на великій театральній сцені Хлєстакова, але так і не склалося? - Я грав його у дипломній виставі. Після того ні. В театрі поставили на іншого актора, я зіграв Добчинського. А дорогенький Толя Гнатюк, до речі, теж хотів зіграти Хлєстакова – і йому теж не дали! Він був Бобчинським. В результаті – Хлєстакова зіграв Остап Ступка. Є ролі, за які я дійсно дякую Богові, й за які мені не соромно. Наприклад, це – синьйор Папагатто з вистави «Моя професія – синьйор з вищого світу». Чесно кажучи, завдяки цій виставі я й народного артиста отримав! Вже 6 років вона йде на аншлагах. І Анатолію Георгійовичу Хостікоєву я низько кланяюся й дякую за те, що він мені передав цю роль. Дай Бог йому здоров’я, щоб він многая літа ще радував глядачів наших. Ще є одна вистава, яку мені дуже важко, але надзвичайно приємно грати в парі разом із батьком – це «Великі комбінатори». Я граю Остапа Бендера, а він (Олесь Задніпровський – ред.) Вороб’янінова. Це єдина вистава, де ми з батьком зараз отак стикаємося, щоб дві головні ролі. І, власне кажучи, все. Більше у мене таких крупних ролей немає. Звичайно, є ролі, які я дуже люблю, за які мене на «Пектораль» висували. От, «Хазяїна» ви до ефіру згадали, де я зіграв єврея Маюфеса, люблю цю роль, недаремно мене після прем’єри на «Пектораль» висували. Ну, як висунули, так і засунули, не дали (сміється), там знайшлися для нагороди інші актори – молоді, талановиті. Тобто, я на ваше запитання відповім банально: краща роль ще попереду.