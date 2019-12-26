26 грудня: народний календар і астровісник

Нині Євстратія; шукаємо зиск у “волохатих” ночах, куди поділися яскраві зірки та що чекає на нас найближчі 100 років.

У багатьох країнах світу, зокрема в Британії, на другий день після Різдва святкують День подарунків і день святого Стефана – архідиякона і першого християнського мученика. Він був одним із апостолів, обраних апостолом Петром для допомоги нужденним і для проповіді християнства. Але за своє подвижництво загинув мученицькою смертю — його до смерті забили камінням. Одним із мучителів Стефана був Савл – майбутній апостол Павло, світоч християнства. Помираючи страшною мученицькою смертю, Стефан, подібно до самого Христа, просив, аби Господь був милостивий до мучителів, показуючи тим самим цілковите упокорення і справжню християнську любов. Мученику Стефану моляться задля припинення ворожнечі, чвар і розбрату.

А православні християни цього дня вшановували пам’ять мученика Євстратія. В дохристиянські часи цей день називали «Відьомськими посиденьками» і вважали, що відьми збираються на вселенський шабаш, де поміж розваг радяться, як знищити сонце. Прикметно, що в деяких країнах Європи, зокрема в Німеччині, дванадцять днів між Різдвом і католицьким Богоявленням або святом трьох волхвів (6 січня) ще з часів дуже раннього середньовіччя називали темними, або «волохатими ночами». У тому сенсі, що о цій порі надто вже активізуються нечисті духи.

Прикмети на сьогодні такі: «Хмари йдуть проти вітру – на сніг», «Яскраві зірки – на мороз».

Іменини нині у Аркадія, Арсенія, Євгенії, Анастасії.

Нині не тільки молодик, але й о 07:17 за київським часом відбудеться сонячне затемнення в 5 градусі Козерога й у Південному Вузлі. Запускатимуться нові історичні процеси, часом доволі болючі. Багатьом доведеться розпрощатися з певними минулими звичними сценаріями, у багатьох зміниться лінія Долі. У 2020 році закінчується певний (20-річний) економічний цикл і розпочинається новий, до якого муситимемо призвичаюватися. Варто зауважити, що космічних явищ подібного плану не було як мінімум років 40. Зароджується нова політична й “господарча” формація терміном приблизно на найближчі 100 років. У прийдешніх змінах не варто вбачати щось апокаліптичне — просто все буде змінюватися, все буде по-іншому. А сьогодні в нас день сили.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1948 році — -19,7, а найтеплішим у 1980 — +6,2.