У Сіднеї встановили обгорілу різдвяну ялинку як символ лісових пожеж

Креативне агентство DDB Australia встановило у центрі Сіднея обгорілу різдвяну ялинку, зроблену з обвуглених гілок та обгорілих предметів домашнього вжитку, зібраних у Новому Південному Уельсі.

Метою проєкту є нагадування про масштабні лісові пожежі, які не вщухають в Австралії, повідомляє The Drum.

«Для сімей та суспільства руйнівні наслідки (пожеж – ред.) виходять за рамки того, що багато хто з нас може лише уявити. Ми сподіваємося, що ця неочікувана зміна традиційного символу дарування та радості у цю пору року допоможе привернути увагу людей та спонукатиме їх пожертвувати гроші», - заявила креативний директор агентства DDB Sydney Тара Форд.

Агентство у такий спосіб хотіло долучитися до зібрання коштів для австралійського Червоного Хреста, що допомагає постраждалим від пожеж.

Компанія висунула ідею «обгорілої ялинки» - художньої інсталяції, виготовленої із спалених шматків дерев та предметів, зібраних у цьому районі. Перехожих поблизу ялинки закликали пожертвувати гроші в Австралійський фонд допомоги та ліквідації наслідків катастроф шляхом сканування QR-коду, прикріпленого до подарунків навколо дерева, або відвідування їх веб-сайтів.

Проєкт розроблявся у партнерстві з адміністрацією міста Сідней, компаніями Scroundrel та DDB Sydney та їх ключовими партнерами - Volkswagen Group Australia, Westpac та McDonald's.

Знімки ялинки агентство розмістило в Instagram.

Як повідомлялося, близько двох місяців в Австралії вирують масштабні лісові пожежі. Найбільше постраждав штат Новий Південний Уельс. Загалом відомо про шість летальних випадків внаслідок пожеж, зруйновано понад 700 будівель. Крім регіону навколо Сіднея великий вогонь також охопив райони Квінсленду, Вікторії, південної та західної частин Австралії, а також Тасманії.

Фото: Instagram