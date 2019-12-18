Солодкий ворог: цукровий діабет
Кількість хворих неухильно зростає і на сьогодні становить понад 420 мільйонів. Патологія призводить до наслідків, небезпечних для життя. Суть захворювання полягає в недостатній кількості інсуліну або несприйнятливості тканин організму до нього. В результаті зростає рівень глюкози в крові, що негативно позначається на функціях клітин, тканин і органів.
Види діабету
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1 тип. В організмі не виробляється інсулін.
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2 тип. Порушується взаємодія інсуліну з клітинами організму, вони несприйнятливі до нього.
Як розвивається цукровий діабет
Захворювання виникає на фоні спадкової схильності, під дією провокуючих факторів. Генетична обумовленість спостерігається при діабеті 1 та 2 типу - відрізняється тип спадкування.
Патогенез діабету 1 типу пояснюється утворенням антитіл до клітин, які продукують інсулін. Це призводить до загибелі острівців Лангерганса - скупчення клітин у тканинах підшлункової залози. Утворюється імунна атака, в результаті якої поступово падає продукція гормону.
2 тип діабету розвивається в результаті таких процесів: стійкість тканин до інсуліну, порушення вторинного вироблення глюкози печінкою, зниження синтезу інсуліну.
Методи діагностики
Діагностична програма при діабеті складається з таких досліджень:
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біохімічний аналіз крові і сечі. Проводиться для визначення рівня глюкози і кетонових тіл у даних біологічних матеріалах.
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аналіз на HbA1C. Визначається глікозильований гемоглобін - білок, який входить до складу еритроцитів. Він змінює свою структуру під дією гіперглікемії. Аналіз дозволяє відрізнити тривале підвищення рівня глюкози в крові від разових перепадів показника.
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глюкозотолерантний тест. Дозволяє підтвердити або виключити несприйнятливість організму до глюкози.
Профілактика і лікування
Для лікування діабету 1 типу використовується інсулінотерапія. Лікування проводиться паралельно з корекцією способу життя і контролем глікемії.
Корекція стану при діабеті 2 типу відбувається за допомогою фізичних вправ, низьковуглеводної дієти, прийому препаратів, у тому числі гормонів.
Лікування діабету будь-якого типу має бути комплексним, поєднуватися з контролем глікемії та профілактикою ускладнень.
Чому виникає діабет і як знизити ризик?
Ризики, які підвищують вірогідність виникнення захворювання: спадкова схильність, ожиріння, патологія підшлункової залози.
Профілактика хвороби полягає у:
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контролі маси тіла;
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регулярній фізичній активності;
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здоровому харчуванні;
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відмові від шкідливих звичок.
Харчування при цукровому діабеті
Дієта при діабеті - це насамперед відмова від алкоголю. Замість цукру можна вживати замінники. Харчування краще узгодити з лікуючим лікарем. Основні вимоги до раціону - обмежити вживання жирів, які складно перетравлюються, стежити, щоб близько 20% щоденного меню складалося з білків, 30% - з жирів, а 50% - з вуглеводів.
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