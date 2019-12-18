Солодкий ворог: цукровий діабет

За оцінками ВООЗ, діабет є сьомою за частотою причиною смертності у світі.

Кількість хворих неухильно зростає і на сьогодні становить понад 420 мільйонів. Патологія призводить до наслідків, небезпечних для життя. Суть захворювання полягає в недостатній кількості інсуліну або несприйнятливості тканин організму до нього. В результаті зростає рівень глюкози в крові, що негативно позначається на функціях клітин, тканин і органів.

Види діабету

1 тип. В організмі не виробляється інсулін.

2 тип. Порушується взаємодія інсуліну з клітинами організму, вони несприйнятливі до нього.

Як розвивається цукровий діабет

Захворювання виникає на фоні спадкової схильності, під дією провокуючих факторів. Генетична обумовленість спостерігається при діабеті 1 та 2 типу - відрізняється тип спадкування.

Патогенез діабету 1 типу пояснюється утворенням антитіл до клітин, які продукують інсулін. Це призводить до загибелі острівців Лангерганса - скупчення клітин у тканинах підшлункової залози. Утворюється імунна атака, в результаті якої поступово падає продукція гормону.

2 тип діабету розвивається в результаті таких процесів: стійкість тканин до інсуліну, порушення вторинного вироблення глюкози печінкою, зниження синтезу інсуліну.

Методи діагностики

Діагностична програма при діабеті складається з таких досліджень:

біохімічний аналіз крові і сечі. Проводиться для визначення рівня глюкози і кетонових тіл у даних біологічних матеріалах.

аналіз на HbA1C. Визначається глікозильований гемоглобін - білок, який входить до складу еритроцитів. Він змінює свою структуру під дією гіперглікемії. Аналіз дозволяє відрізнити тривале підвищення рівня глюкози в крові від разових перепадів показника.

глюкозотолерантний тест. Дозволяє підтвердити або виключити несприйнятливість організму до глюкози.

Профілактика і лікування

Для лікування діабету 1 типу використовується інсулінотерапія. Лікування проводиться паралельно з корекцією способу життя і контролем глікемії.

Корекція стану при діабеті 2 типу відбувається за допомогою фізичних вправ, низьковуглеводної дієти, прийому препаратів, у тому числі гормонів.

Лікування діабету будь-якого типу має бути комплексним, поєднуватися з контролем глікемії та профілактикою ускладнень.

Чому виникає діабет і як знизити ризик?

Ризики, які підвищують вірогідність виникнення захворювання: спадкова схильність, ожиріння, патологія підшлункової залози.

Профілактика хвороби полягає у:

контролі маси тіла;

регулярній фізичній активності;

здоровому харчуванні;

відмові від шкідливих звичок.

Харчування при цукровому діабеті

Дієта при діабеті - це насамперед відмова від алкоголю. Замість цукру можна вживати замінники. Харчування краще узгодити з лікуючим лікарем. Основні вимоги до раціону - обмежити вживання жирів, які складно перетравлюються, стежити, щоб близько 20% щоденного меню складалося з білків, 30% - з жирів, а 50% - з вуглеводів.