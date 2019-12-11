Оперу-антиутопію GAZ покажуть на великому екрані

Кіноверсію опери-антиутопії GAZ, яка була створена формацією NOVA OPERA та американською режисеркою Вірляною Ткач (за мотивами "Ґаз" Леся Курбаса), покажуть на великому екрані кінотеатру "Київська Русь" 13 грудня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили організатори показу.

"Наша формація продовжує європейську традицію опери в кіно", розповів композитор NOVA OPERA Ілля Разумейко.

Він додав, що на відміну від міжнародної програми "Британський театр в кіно", (яка є результатом багаторічного інвестування держави та лобіювання бюджетних потоків на рівні королівської сім'ї та парламенту), проект "NOVA OPERA на великому екрані", є одиноким випадком системної презентації опер/вистав на великому екрані в Україні.

"Робимо це волонтерськими зусиллями Яна Голуба, його команди Betv та завдяки інституційній волі заступниці директора КП ''Київкінофільм'' Ірини Плехової", - розповів Розумейко.

Також глядачі побачать документальні кадри, як створювалась опера – режисерка Юлія Аппен зафіксувала унікальні моменти знайомства команди із Вірляною Ткач (США) та австрійським хореографом Симоном Майєром. Відзнято й історію перетворення піаніно – одного з героїв вистави: як воно із старого і нікому не потрібного інструменту стає об’єктом мистецького перетворення та вісником катастрофи.

"Технічно складно було зафіксувати перші кадри фільму – загальний план з машиною, що везе піаніно, те саме, що стане технологічним пультом на фантасмагоричній фабриці з видобутку вічної енергії. Інструмент придбали за шість з половиною євро, і його везли з дач на лівому березі Дніпра у майстерню художника Вольдемарта Клюзка. Цю сцену ми знімали коптером, у нас було менше години на зйомку, двісті метрів дороги, і лише кілька дублів", - розповіла Аппен.

На початку року в кінотеатрі "Ліра" вже відбувся кінопоказ біблійної трилогії IYOV-ВАВИЛОН-КОВЧЕГ, опери AEROPHONIA, тепер до своєї кінопрем'єри доросла опера-антиутопія GAZ.

Як відомо, GAZ - результат спільної роботи режисерки Вірляни Ткач (США) і композиторів формації NOVA OPERA Романа Григоріва та Іллі Разумейка.

Дія опери GAZ вибудовується навколо історії про вибух на футуристичній фабриці, що колись продукувала енергію для всього індустріального суспільства. Центральним образом художньої реальності є препароване піаніно – колишній пульт індустріального гіганта, який поєднував живе і техногенне в одній системі.

Кіноверсія опери-антиутопії GAZ

Світова прем’єра опери відбулась у Києві в червні 2019, а європейська прем’єра - у вересневому Відні в рамках фестивалю Musiktheatretage Wien.

Вже з 19 грудня оперу GAZ виконають у Нью-Йорку в театрі LaMama.