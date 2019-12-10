Померла солістка гурту Roxette Марі Фредрікссон

Пішла з життя 61-річна шведська співачка, композитор, автор пісень, солістка попрок-дуету Roxette Марі Фредрікссон.

Про це повідомляє Mirror.

«Ми з великим сумом мусимо повідомити, що одна з наших найвидатніших і найулюбленіших артисток пішла з життя. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співачка померла після тривалої хвороби. У 2002 році у неї виявили пухлину мозку, яку пізніше успішно видалили. Протягом декількох років артистка проходила реабілітацію.

Під час лікування вона отримала певні пошкодження мозку і пов'язані з цим обмеження, такі, як втрата можливості читати і рахувати, повна втрата зору на праве око і часткова втрата рухової активності правої сторони тіла.

Через хворобу співачка не змогла взяти участь у запису запланованого альбому Roxette «The Pop Hits». Її колега по дуету Пер Гессле сам виконав усі пісні, проте Марі все ж знайшла сили для виконання бек-вокальної партії в єдиному синглі «Opportunity Nox».

У співачки залишилося двоє дітей - 26-річна дочка Джозефіна та 23-річний син Оскар.

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