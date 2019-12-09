Міс Всесвіт-2019: корона дісталася представниці ПАР

В Атланті завершився міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт».

У 2019 році титул виборола 26-річна представниця ПАР Зозібіні Тунці. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Як сказано в профайлі учасниці, Зозібіні Тунці бореться з гендерними стереотипами, виступає за природну красу і закликає жінок любити себе такими, які вони є.

Першою віце-міс стала Медісон Андерсон з Пуерто-Ріко, а другою – Софія Арагон з Мексики. Українська учасниця Анастасія Субота не потрапила навіть у двадцятку.

National Costume Show / Фото: Miss Universe