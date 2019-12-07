7 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Катерини; хто вибиватиме перину, хто в червоне одягатиметься, а хто Сатурна боятиметься.

Сьогодні в нас великомучениці Катерини, яку зазвичай називали просто Катериною. Іноді цей день називали і святом Дівочої долі, адже в Україні цю святу здавна вважали своєю святою покровителькою дівчата.

Святу Катерину шанували не тільки в нас, але й на всіх теренах, де жили слов’янські народи. Наприклад поляки казали: «Свята Катажина загубила ключі, а святий Андрій їх знайшов і запер скрипки» — тобто, час розваг закінчився – треба трішки й попостувати перед святим Різдвом… Також від Катерини поляки припиняли «переслідувати звіра» — закінчувався сезон полювань. Свята Катерина була і покровителькою вагітних жінок. Їй молилися під час важких пологів. У хорватському Примор’ї на Катерини збирали оливи й готували оливкову олію, яка вважалася надзвичайно цілющою. А в східній Фракії свята протистояла мишам. У Пловдивському краї (Болгарія) свята Катерина захищала малих дітей від віспи і від усілякого лихого ока. В цей день намагалися не працювати, щоб дім не почорнів і щоб ніхто не захворів і не помер. Жінки постували, щоби не втратити пам’ять. Доброю прикметою було цього дня зустріти жінку в чомусь червоному: чи то в хустці, чи то в спідниці, рукавичках, чобітках тощо.

Традиційно з приходом Катерини сподівались на похолодання. Тому й казали: «Як Катерина по воді, то Різдво по льоді», «На святу Катерину – ховайся під перину». Якщо на Катерини йшов лапатий сніг, то казали, що «свята Катерина перину на небі вибиває».

З іменинами вітайте Катерину, Євгена, Михайла, Олександра, Олексія.

11-12 місячні дні, Місяць продовжує перебувати в раціональному, хоча часом й експресивному Овні. День обіцяє бути не надто “гладеньким” у подієвому плані. Минайте всі гострі кути, уникайте напружених мізансцен, пам’ятаючи про те, що де тонко, там і рветься, а де все збалансовано — там, зрештою, і позитивний результат. Таланитиме всім, хто є послідовним та впевненим у власних діях, хто керується логікою і намагається в усьому дотримуватися правил. Грудень, який знаходиться під потужним впливом Сатурна, не надто сприятливий місяць для людей імпульсивних, надто емоційних.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1959 – -21,8, а найтеплішим у 2015 – +9,9.