Артем Полежака, поет, автор віршів для кліпу «Історія України»

Вірші харківського поета Артема Полежаки добре відомі всім, хто любить сучасну українську літературу та музику, бо ж різні виконавці беруть його тексти для своїх пісень. Нещодавно і гурт «ТНМК» записав відео до композиції «Історія України» на слова Полежаки. Щоправда, російську аудиторію, яка свого часу любила українського митця, його творчість нині неабияк виводить із себе.

Автор називає себе поетом-іроністом і вважає, що гумор та іронія допомагають українцям пережити непрості періоди в історії, а від російської пропаганди треба не плакати, а тільки сміятися.

Артем Полежака видав дві збірки віршів і готує третю, для якої вже придумав назву. Про те, як автор з архітектора став поетом, чому поступово перейшов на українську мову, про своє ставлення до політики, про книги, які читає, дізнаєтеся з інтерв’ю. Кореспондентові Укрінформу вдалося поспілкуватися з поетом у Житомирі перед його спільним з Іваном Семесюком творчим вечором.

- Гурт «ТНМК» нещодавно відзняв кліп на пісню «Історія України», вірш для якої написали ви. Відео масово поширюють, воно всім подобається. Яке ваше враження про цю роботу?

- Далеко не всім вона подобається. Я от спеціально походив по «ватних» пабліках, і в них підгоряє, але вони й перепощують пісню, а значить, це теж успіх. Там понаписували, що це пропаганда фашизму. Щодо реакції української аудиторії, – звичайно, я цього й не приховую, приємно, коли мене за пісню хвалять.

- Ви за фахом архітектор. Чи працювали в цій сфері й як відкрили у собі поета?

Пережити складні періоди історії без почуття гумору та іронії було б неможливо

- Я трохи попрацював архітектором. У Харкові навіть досі є кілька фасадів магазинів, які я проєктував. Брав участь у реконструкції єврейського культурного центру, і ще на моїй совісті пара-трійка невеличких інтер’єрів. Потім зайнявся дизайном меблів і досі трохи над цим працюю. А щодо того, як відкрив у собі поета, це запитання дуже пафосно звучить. Всі ж у підлітковому віці, коли починають закохуватися, щось пишуть. Потім у мене почалися вірші іронічного характеру. Чим більше ставало людей, яким це подобається, тим у мене з’являвся сильніший стимул. Писати для себе може бути цікаво, але коли тебе слухають – це ж цікавіше.

- Як іронія допомагає сприймати світ та інтерпретувати його?

В українців здатність до самоіронії міцно вбудована в культурний код і є частиною менталітету

- Це один з адаптивних механізмів людини, коли за допомогою гумору, іронії вона може переживати якісь не дуже приємні моменти більш спокійно. У нашій історії було стільки складних періодів, що пережити їх, зовсім не маючи почуття гумору, іронії, мабуть, було б неможливо. Думаю, що в українців здатність до іронії та самоіронії – вроджена риса. Генетично вона, звичайно є у всіх народів, але в нас вона міцно вбудована в культурний код і є частиною менталітету.

- Про вас найчастіше пишуть, що Артем Полежака – це сатирично-іронічний поет, а от Юрко Позаяк називає вас найпопулярнішим терористом сучасної української поезії. Яким поетом себе вважаєте ви?

- Не сказав би, що я сатирик. Хоча, іноді буває. Швидше – іроніст. Не люблю слово гумор, бо я не гуморист, а от те, з чим найчастіше працюю, можна назвати іронією.

- Свої вірші пишете українською, російською, використовуєте й суржик. А що із цього всього вам, як поету, найближче?

Можливо, якби з українською народився і виріс, мені не так було б цікаво писати нею вірші

- Я навчався в російській школі, виріс у Харкові й перші свої вірші почав писати російською. Та чим далі, тим мені все цікавіше ставало писати українською. Можливо, якби я з українською прямо отак народився і виріс, мені б не так було цікаво, а так – для себе багато чого відкриваю. Якось поступово почав писати переважно українською. Розумієте, Росія і так велика й там знайдеться кому писати російською, а хто ж буде писати українською, кому це буде цікаво, як не нам, українцям! Ні французам, ні німцям, ні росіянам це не цікаво, тому нам самим треба творити свої вірші й власний культурний контент. Щодо суржика, то це один із розмовних варіантів української мови, й він – цікавий інструмент у деяких випадках, коли працюю з іронією.