СКАЙ зняв "тернопільський" кліп на пісню “Кожного дня”

Гурт СКАЙ презентував нову відеороботу “Кожного дня” - одну з найкращих пісень свого шостого альбому "Рідкісні Птахи", що здобув нагороду від Best Music як bestseller 2018 року.

Кліп презентовано на сторінці гурту у Facebook та на YouTube-каналі СКАЙ.

Музиканти закликають змінювати світ на краще кожного дня.

“Ми живемо і вмираємо, сміємося і плачемо, працюємо і творимо кожного дня. Кожного дня кожен з нас йде до своєї мети. Кожного дня у нас є шанс змінити себе і цей світ на краще. І саме цей посил яскраво підкреслений у цій відеороботі. Бо наш світ прекрасний і ми теж в ньому мусимо бути такими ж", - говорить Олег Собчук, лідер гурту.

Як зазначається, всі кадри кліпу були відзняті тернополянами (і дуже багато відео саме з Тернополя, де й народився СКАЙ), а саме братами Шевчишиними, що живуть нині у Каліфорнії, та Іваном Заставецьким, який зараз проживає в Тернополі. Тому кліп можна вважати "тернопільським", хоч і знятий він у різних частинах світу.

“Приємного перегляду! Будьте щасливі кожного дня! Миру, поваги і добра!” - побажали музиканти своїм слухачам.

Фото: novograd.city