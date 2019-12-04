Пречиста Діва Марія й дотепер – утішителька скорботних та втіха засмучених

Подія сьогоднішнього свята підкреслює особливе покликання Діви Марії у справі нашого спасіння

Дорогі брати і сестри, з давнього часу Христова Церква згадує свято Введення в Храм Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії. Цей день є дванадесятим святом, тобто одним з дванадцяти головних свят річного кола.

Коли Марії виповнилося три роки, Її батьки – праведні Іоаким та Анна – виконали свою обітницю і привели свою дитину до Храму. Там, узявши Марію за руку, натхненний Святим Духом первосвященик Захарія ввів Богообрану в Святеє Святих, куди входити міг тільки він сам і лише раз на рік.

Подія Її входження у Храм символічно вказує на те, що людство отримало можливість звільнитися від полону гріха та наблизитися до Бога як до Свого Небесного Отця. Через Сина Божого, Який мав народитися від Духа Святого і Пречистої Діви, відкривається людству шлях до спасіння і життя вічного.

А подія сьогоднішнього свята підкреслює особливе покликання Діви Марії у справі нашого спасіння, бо завдяки Її упокоренню перед Богом наблизився кінець вікового відчуження людини від Творця і перебування під рабством гріха.

Пречиста Діва Марія послужила великому таїнству втілення Сина Божого, але Її служіння не припинилося цим. Вона й дотепер продовжує служити і Богові, і людям як найбільша та найперша наша Заступниця, як Утішителька скорботних та Втіха засмучених, як та, Яка оберігає нас від бід й негараздів. Тож сьогодні ми висловлюємо благоговіння й безмежне почуття вдячності перед Матір’ю Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, а також просимо, щоби за Її молитвами Господь дарував нам усе необхідне для спасіння: щиру віру, правдиве покаяння та нелицемірну любов.

Митрополит Епіфаній

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