Apple запустила свою музичну премію — перші переможці

Компанія Apple заснувала власну щорічну музичну премію Apple Music Awards та назвала перших її лауреатів.

Про це повідомляє Apple.

"Apple Music Awards вручатимуть найбільш талановитим та визначним виконавцям у 5 номінаціях", - йдеться у повідомленні.

Під час вибору переможців буде враховуватися думка редакторів Apple Music та вподобання слухачів.

Цьогоріч "Артисткою року" стала виконавиця Біллі Айліш. ЇЇ дебютний альбом "WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" отримає нагороду "Альбом року".

Нагороду в категорії "Найкращий автор пісень" розділять Біллі Айліш та її брат Finneas.

Виконавиця Lizzo стала "Проривом року".

У номінації "Пісня року" перемогла композиція Old Town Road від репера Lil Nas X.

Фото: apple.com