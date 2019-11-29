Говоримо з актором театру і кіно Остапом Ступкою

Актор розповів про своє ставлення до вистави «Поминальна молитва», чому любить працювати із молодими режисерами та про потребу розвитку жанру мюзикл в Україні.

Остап поділився враженнями про виставу «Поминальна молитва», яка є поновленою версією знакової вистави «Тев’є-Тевель»: «Ці вистави взагалі не можна порівнювати. Більше того, я скажу, що цього взагалі не треба було робити, бо на мою думку, – поновлювати і робити кальку легендарної вистави – трохи попахує аморалкою».

Прем’єра вистави «Тев'є-Тевель» у Національному театрі імені Івана Франка відбулася 23 грудня 1989 року. Незмінним виконавцем головної ролі протягом багатьох років залишався Богдан Ступка. Після його смерті у 2012 році вистава не виконувалась – на честь поваги до пам'яті актора, натомість – проводився відеопоказ вистави.

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