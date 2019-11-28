Трамп “прифотошопив” собі тіло Сталлоне

Президент США Дональд Трамп опублікував знімок, на якому він прикріпив свою голову до тіла героя американського фільму Роккі, яку в свій час зіграв відомий актор Сільвестер Сталоне.

Відповідне “мистецтво” він оприлюднив у Twitter.

Ймовірно, таким чином голова Білого дому натякнув Палаті представників, де триває процедура з розгляду його імпічменту, що він “готовий до бою”.

Як повідомлялося, в Палаті представників США триває розслідування про імпічмент президента. Демократи звинувачують Трампа в спробі втягнути Україну в президентські вибори в США шляхом проведення розслідування проти його головного конкурента — колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.