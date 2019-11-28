Трамп “прифотошопив” собі тіло Сталлоне

Трамп “прифотошопив” собі тіло Сталлоне

Фото
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп опублікував знімок, на якому він прикріпив свою голову до тіла героя американського фільму Роккі, яку в свій час зіграв відомий актор Сільвестер Сталоне.

Відповідне “мистецтво” він оприлюднив у Twitter.

Ймовірно, таким чином голова Білого дому натякнув Палаті представників, де триває процедура з розгляду його імпічменту, що він “готовий до бою”.

Як повідомлялося, в Палаті представників США триває розслідування про імпічмент президента. Демократи звинувачують Трампа в спробі втягнути Україну в президентські вибори в США шляхом проведення розслідування проти його головного конкурента — колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

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