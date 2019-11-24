Помер відомий український актор Давид Бабаєв

Минулої ночі не стало відомого українського актора народного артиста України Давида Бабаєва.

Про це повідомляє у Facebook Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, в якому служив артист.

"У ніч з 23 на 24 листопада пішов з життя народний артист України, зірка Національного академічного театру імені Лесі Українки Давид Бабаєв", - ідеться у повідомленні.

Давид Бабаєв грав на сцені Театру ім. Лесі Українки майже півстоліття. У його творчому доробку роботи у більш як 50 виставах, серед яких «Школа скандалу», «Пані міністерша», «Наполеон та корсиканка», «Уявно хворий», «Останнє кохання»...

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"Особливою для Давида Володимировича була роль Гаррі в «Останньому коханні». За сюжетом літній чоловік зустрічає пізнє кохання і оживає на очах. Прониклива історія, зігріта природною чуйністю і вразливістю Давида Володимировича, стала улюбленою для глядачів. Саме вистава «Останнє кохання» стала останньою для видатного актора", - зазначають у театрі.

Про час і дату прощання з актором було повідомлено згодом.

Фото: rusdram.com.ua