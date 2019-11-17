Річард Бачинський-Гувер, сценарист фільму «Гіркі жнива»

Канадський кінематографіст українського походження, автор сценарію першої англомовної художньої стрічки про Голодомор в Україні «Гіркі жнива» Річард Бачинський-Гувер презентував цей фільм у Дніпрі. Сценарист також відвідав Меморіал жертвам Голодомору та політичних репресій, побував у історичному музеї й Музеї АТО і взяв участь у «круглому» столі на тему Голодомору. Кореспонденти Укрінформу запитали, які його враження від міста та що він думає про можливість створення у Дніпрі Музею Голодомору. Виявилося, що Річард Бачинський-Гувер – нащадок давнього українського роду.

- Знаю, що ваша родина постраждала від радянської влади? - Мій батько лишився сиротою у 8 років. Оскільки близьких родичів не було, його забрали до дитбудинку, де записали під іншим іменем і прізвищем. У Канаді, в провінції Манітоба, мешкав батьків дядько, який виїхав за кордон у першій хвилі еміграції. Але він нічого не знав про долю родини сестри і його небожа, радянська влада не повідомила йому про це. Мій батько зазнав великих випробувань і поневірянь, перш ніж дістався до дядька. Із тим англійським ім’ям, яке йому дали, з психологічною травмою, що він сирота, батько жив усе життя. Пам’ятав українські слова – пічка, вареники, борщ, але ці спалахи пам’яті були поодинокі. Це все спонукало мене взятися за вивчення української історії. І вже дорослим я знайшов село в Галичині, де, ймовірно, жили батькові родичі. Старенька жінка у цьому селі згадала, що там жили Бачинські, й у них був маленький хлопчик, він плакав, – говорила вона мені по телефону. Я знайшов таким чином батькового двоюрідного брата і повідомив про це йому. А вони знайшли мамине фото й передали йому. Так мій батько на схилі літ лиш побачив своїх маму й тата. - Ви використали цю історію в сценарії фільму «Гіркі жнива»? - Так. Цей образ маленького покинутого хлопчика я застосував у фільмі «Гіркі жнива». На початку стрічки є кадри, де маленький козачок, якого зіграв мій син Женя, їде на баскому коні й навсібіч вимахує шаблею. Моєму батькові так само довелося самостійно протистояти усім негараздам. Вже тут я зрозумів, що прізвище Бачинських було в Україні досить поширене і мало вагу. Один із далеких родичів, Іван Бачинський – став одним із перших, хто написав книжку про незалежну Україну в 1895 році. Він поїхав в Америку, просив допомоги, але йому відповіли: «Ви дуже хоробрий, але допомогти вам не можемо».