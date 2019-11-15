Остап Ступка, актор театру і кіно

Минулого місяця виповнилося 30 років як актор Остап Ступка служить Мельпомені на головній сцені країни – у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. А сам театр теж уже зовсім скоро буде ювіляром: розпочато сотий театральний сезон – і вже на початку наступного року, в січні, театр відзначить своє сторіччя. Наша зустріч з паном Остапом не була запланована спеціально під ці дати, просто нинішніми осінніми днями мені хочеться робити для вас теплі й яскраві інтерв’ю. А що ще нам дарує такі незабутні емоції, як не театр? Тим більше, коли про нього розповідає улюблений актор мільйонів українців. І про кіно ми з ним, звісно, поговорили. А як же інакше? ЛЮБЛЮ ПРАЦЮВАТИ З МОЛОДИМИ РЕЖИСЕРАМИ – ВОНИ НАБИРАЮТЬСЯ ДОСВІДУ, А МИ ПРОДОВЖУЄМО ВЧИТИСЯ РАЗОМ З НИМИ - Пане Остапе, до ювілейного сезону в репертуарі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка має з’явитися цікава річ з вами у головній ролі під назвою «Крум». Що це буде за вистава? - Це буде постановка за п’єсою класика сучасної ізраїльської драматургії Ханоха Левіна, він дуже відомий зараз на заході, поляки його багато ставлять. Роботу розпочнемо після новорічних свят, десь в другій половині січня, й на початку квітня маємо зіграти прем’єру на камерній сцені театру. На великій сцені можна сховатися за деякі речі, хоча сцена сама по собі – як рентген. А камерна – ще більший рентген! - Ви, по-моєму, любите камерну сцену, у вас там є кілька дуже класних вистав. - Я справді люблю цей формат. У мене там три вистави: «Увертюра «До побачення» за Іваном Франком, «На полі крові» за Лесею Українкою і «Війна» шведського драматурга Ларса Нурена. - Якщо порівняти роботу на великій і на малій або камерній сцені, то в чому для вас основна відмінність? - Знаєте, на великій сцені можна за деякі речі сховатися, хоча сцена сама по собі, як рентген: одразу показує – хто ти, що ти і на що ти спроможний. Але, камерна сцена – ще більший рентген! Безпосередня близькість глядачів дає більший поштовх до роботи над роллю і над п’єсою загалом. І це відчуття глядача – коли до тих, хто сидить у першому ряду, буквально два метри – вимагає зовсім іншого підходу до роботи. Не дарма вона називається камерна. - У виставі «Крум» – у вас головна роль? - Головна. Це дуже хороша п’єса, прекрасний матеріал про людське життя, про людські стосунки, які завжди будуть хвилювати й глядачів, і мистецтвознавців. Коли матеріал загальнолюдський (це стосується світової і драматургії, й кінематографу), то його можна ставити, знімати і дивитися в будь-якій точці світу. Такий матеріал дійсно заслуговує на увагу. Режисером буде наш молодий режисер Давид Петросян, який поставив виставу «Війна» і прекрасно показав себе в плані режисури, мислення, думки, заглиблення. Я давно не бачив людей його віку, які б так серйозно і відповідально ставилися до цієї професії. - Чи не заважає в роботі, коли режисер набагато молодший від акторів, адже вам доводиться його слухатися, бо – за неписаними театральними правилами – саме він є керманичем вистави? - Ні, не заважає, навпаки. Я дуже люблю і в театрі, й у кіно працювати з молодими режисерами. Вони набираються досвіду, а ми продовжуємо далі вчитися разом із ними – ми ж невпинно чомусь вчимося протягом усього життя! А коли тобі режисер цікавий, то ти визначаєшся у своїх пріоритетах – з ким тобі цікаво працювати, а з ким уже час прощатися. Буває, настає розуміння, що у тебе вже пройшов певний етап із певними людьми – з ними ти вже все, що міг, зробив, і хочеться нових думок, нових вражень, нової практики над матеріалом, який тобі невідомий. Я люблю доносити до публіки ще не дуже відомий на широкий загал матеріал – так було у випадку з п’єсою Генріха фон Кляйста «Розбитий глек». В Європі, особливо у Німеччині, він дуже відомий, а у нас – ні. І саме тому ми разом з режисером-постановником Романом Мархолія, з яким у нас на той момент вже була спільна вистава «Живий труп», вирішили поставити Кляйста до мого 50-річного ювілею. Я, власне, шукав цікавий і не вивчений матеріал, щоб це не була якась «затерта» п’єса, а насправді щось нове та невідоме – і для мене, і для всіх оточуючих. - Але, крім камерної сцени, ви успішно граєте й на великій – за роботу у грандіозній виставі «Коріолан» навіть отримали нагороду за кращу роль другого плану. Значить, не ховалися? - Отримав, так (посміхається). П’єса серйозна, складна. Вона не дуже часто ставиться – по всьому світу можна нарахувати лише до 20 постановок цієї шекспірівської драми. І вона – теж з когорти матеріалу, який не дуже вивчений, і не дуже відомий на широкий загал. Тому вибір «Коріолану» Дмитром Богомазовим – це прогресивний крок – поставити на сцені національного театру таку епічну й досить складну річ. Я думаю, що у нас це все вийшло. ТРЕБА НАВЧИТИСЯ ПРОЩАТИСЯ З ВИСТАВАМИ, ЩОБ ЦЕ НЕ РОБИЛОСЯ ТИХЕНЬКО ВІД АКТОРІВ, ЯКІ В НИХ ГРАЮТЬ - Гадаю, вийшло! І вашу роботу оцінили як глядачі, так і театрознавці. До речі, в репертуарі театру Франка зараз дуже багато гарних вистав, та й взагалі, сам репертуар – чи не найширший за всю історію головної сцени країни. Скільки всього назв у репертуарі на сьогодні? - Багато. За 40 назв точно. Не можу назвати конкретну цифру, бо вона часто змінюється – з’являються нові, а от, наприклад, у кінці минулого сезону з репертуару зняли вісім вистав. Воно ніби й логічно, зараз дуже багато постановок, але, коли запитуєш у театрі – чому знімається та чи інша вистава, відповідь завжди одна: немає де тримати декорації. Завжди цей один єдиний залізний аргумент, бо, ніби то, вистави хороші – і з цим усі погоджуються. - Можливо, так говорять, щоб нікого не образити, а відсутність місця для декорацій – такий собі нейтральний привід? - Напевно, щоб нікого не образити. Але, я вважаю, що має бути впроваджена нормальна форма співіснування керівництва і творчого складу – треба оголошувати творчому складу плани про те, які саме вистави плануються зніматися з репертуару.

Необхідно поширювати цю інформацію, в тих же соцмережах, щоб люди дізнавалися, що така-то, така-то вистава, такого-то числа, такого-то місяця пройде востаннє. Треба навчитися прощатися з виставами, щоб це не робилося тихенько і на рівні чуток! Бо досі все відбувається саме так: раптом десь на рівні чуток – актор, залучений у виставі, зненацька дізнається, що він більше її ніколи в житті грати не буде! Я вважаю, що це не дуже правильно. Треба ці речі оприлюднювати в театрі, радитися, або, принаймні, оголошувати наперед список таких вистав. - Але, якщо у репертуарі близько 40-ка вистав, то це ж навіть не кожного місяця кожна встигає відігратися? - Є вистави, які граються два рази на місяць, – це ті, які приносять касу, бо в нас же ж каса – на першому місці. Значна більшість вистав – грається раз на місяць, але, коли у виставі є два склади (а це теж виробнича необхідність, тому що в театрі 115 акторів – і всіх треба залучити в роботу), то той чи інший склад, відповідно, грає раз на два місяці. Це якісь дуже дивні речі, бо як можна раз в два місяці грати виставу? Вистава має йти два рази на місяць повноцінно! Щоб її люди не забували. Раніше так і було. Я нещодавно натрапив на програмку нашого театру 1996 року: тоді кожна вистава йшла по два рази на місяць – і це нормально. Зараз з’явилися такі темпи, що складається враження, ніби ми кудись запізнюємося! Ми, все-таки, займаємося творчістю, а не видобутком вугілля за встановленим планом. Ми – не металургійний комбінат, але досі у нас в театрі існує план! План по кількості глядачів, план по зібраних грошах, і якщо ти здав певну кількість коштів у цьому місяці, то на наступний рік на цей місяць міністерство культури підвищує тобі цей план. На мою скромну думку, це якісь несумісні речі! Це ж театр, і ми маємо займатися духовними речами, а не гнати «п’ятирічку» за два роки, як колись за Радянського союзу. Це треба змінювати, ми ж хочемо в Європу, але не все для цього робимо. - Пане Остапе, але ж дивіться, крім того, що вистави знімають з репертуару, деякі, навпаки – поновлюють. Ось, наприклад, свій 100-й сезон театр відкрив виставою «Поминальна молитва», яка є поновленою версією знакової вистави «Тев’є-Тевель». Поділитеся враженнями, ви ж її вже подивилися? - Подивився (зітхає). Ці вистави взагалі не можна порівнювати. Більше того, я скажу, що цього взагалі не треба було робити, бо на мою думку, – поновлювати і робити кальку легендарної вистави – трохи попахує аморалкою. Була вистава, була легенда, якщо хочете робити її в новій редакції – будь ласка, робіть свою версію в новій режисурі, в новій сценографії. Але це калька! Я сидів у залі й у мене було таке враження, що дивлюся на якесь зіпсоване ЗD. Трохи воно не те. Це моя особиста думка. У світі є достатньо п’єс і достатньо ролей, які можна осягнути, зрозуміти, знайти для себе, як для актора, щось нове, а робити кальку – це не правильно. Мені здається, що її будуть сприймати лише ті глядачі, які не бачили оригінальну версію. АНТРЕПРИЗА – ЦЕ НЕ ЛИШЕ КОМЕДІЇ ЧИ МЮЗИКЛИ – ВОНА МОЖЕ БУТИ СЕРЙОЗНИМ МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ РОЗДУМІВ - Пропоную вийти за межі театру імені Франка і поговорити про антрепризи. Це ж теж дуже великий і цікавий пласт вашої робити. Зараз ви залучені в багатьох антрепризних виставах? – Я вже кілька років граю одну антрепризу з акторами Костею Костишиним і Катею Кістень – у нас на трьох є така італійська комедія «І тільки смерть розлучить нас», яка дуже гарно сприймається глядачами. Ми з нею вже об’їздили всю Україну, у багатьох містах були навіть по два-три рази. - А ще, я пам’ятаю, у вас була цікава антреприза – психологічний трилер «Косметика ворога» за п`єсою Амелі Нотомб. І ви її грали разом з сином Дмитром. - Ми зіграли її декілька разів, але зараз взяли паузу, бо вважаємо, що виставу треба трохи переробити. Так що, зараз по ній у нас творча пауза. - Але ви будете грати разом з Дмитром у виставі «Толік-молочар», прем’єра якої має відбутися у грудні. Це якась сучасна інтерпретація оповідань Шолом-Алейхема? - Це дуже хороша п’єса Максима Курочкіна. Дія відбувається в Боярці, через тиждень після вибуху в Чорнобилі. Тема знову актуалізувалася, бо це, насправді, нікуди не ділося. Історія про сім’ю, про зустріч людей і філософські роздуми – на тлі того, що відбулося тиждень тому на Чорнобильській станції. Не буду переповідати сюжет, запрошую на прем’єру 8 грудня в Жовтневому палаці. Зараз саме проходять репетиції. Режисер Оуен Ліндсі – з Великобританії. - Зараз спостерігається цікава тенденція, що у виставах, окрім професійних акторів, грають і не актори – спонсори чи просто публічні люди. «Толік-молочар» – у цій течії? - Так, ця течія дуже активна в Україні, й у нашій виставі – бо в ній дебютує як актор відомий український політик Борислав Береза, а відомий журналіст та ведучий Олексій Суханов буде грати Толіка. Руслана Писанка гратиме Голду, Дар’я Волга – мою дружину, я гратиму такого «ботана» в окулярах, який погано бачить, але займається йогою. Ми скромне подружжя, у яких є син, якого грає мій син Дмитро, і він же виступає в ролі оповідача – він від автора починає всю цю історію і впродовж п’єси розповідає або коментує деякі речі, описує характери героїв. Жанр вистави визначається, як трагікомедія, проте, мені здається, – це більш драматична річ. Насправді, це серйозна вистава, яку ми хочемо досконально зробити і показати, що антреприза – це не лише комедії, веселощі чи мюзикли, – антреприза може бути серйозним філософським матеріалом для роздумів. Ще я граю у цікавому мюзиклі «Весна для Гітлера», прем’єра якого відбулася 21 вересня на сцені Жовтневого палацу. Вийшла така весела постановка за мотивами бродвейського мюзиклу «Продюсери», поставленого Мелом Бруксом за його однойменним фільмом у 1969 році. Фільм «Продюсери» вийшов у прокат в 1968 році й Брукс отримав за нього «Оскар» за найкращий сценарій. А в 2005 році за його ж сценарієм зняли римейк з відомими голлівудськими зірками, який теж називається «Продюсери». ЖАНР МЮЗИКЛ ТРІШКИ НАМ НЕ РІДНИЙ, АЛЕ ТРЕБА ЙОГО РОЗВИВАТИ – Така провокаційна назва – «Весна для Гітлера» – це українська адаптація? Що вона означає? - Це оригінальна назва – фільм «Продюсери» 1968 року також ішов у прокаті під назвою «Весна для Гітлера». Вона не має нічого спільного з історичним фактажем – це гротеск: за сюжетом, продюсери шукають актора на головну роль Гітлера. Це комедія, музика, танці, одним словом – це мюзикл. Ви ж знаєте, що у нас в країні цей жанр не розвинений і взагалі – трішки нам не рідний, в силу певних соціалістично-комуністичних обставин. А відомий бізнесмен Олександр Меламуд захопився жанром мюзикл – і це вже не перша така п’єса, яку ставить його антрепризний театр, яку він спонсорує і сам виконує ролі на сцені. Така любов бізнесменів до театру приємно вражає і, можливо, – це навіть є шляхом до того, щоб заповнити цю, поки що порожню, нішу в жанрі мюзикл. Потрібно рухатися, тому що у нас є прекрасні співочі актори, прекрасні композитори, музиканти, танцюристи. І що нам заважає зробити повноцінний мюзикл? - До речі, я ставила це питання керівнику Національної оперети Богдану Струтинському, який теж вболіває за розвиток жанру мюзиклу в Україні. Він назвав кілька причин: по-перше, ми не можемо собі дозволити ліцензійні мюзикли, бо Україну не розглядають на світовому ринку мюзиклу як гравця. Друге – це надто висока вартість за ліцензію. Далі – відсутність сценічних майданчиків, де б можна було поставити довгограючий мюзикл. І, власне, – те, що кількість туристів в Україну ще не надто висока, а власний глядач більш налаштований на репертуарний театр і не готовий ходити на одну й ту ж виставу постійно, максимум може продатися чотири вистави поспіль. - В цьому є, звичайно, правда, бо якщо порівняти кількість припливу людей до Нью-Йорка і до Києва, то стане зрозуміло – як мюзикл «Кішки» може йти там 18 років з дня на день.

Звичайно, у нас є недостатня кількість туристів і дорого купити права на постановку в автора, але треба до цього прагнути! Я переконаний, що ми можемо робити прекрасні повноцінні речі в цьому музичному жанрі. «Весна для Гітлера» та інші наші мюзикли – це перші кроки, які через якийсь час виведуть Україну на хороший музичний рівень в жанрі мюзикл. МОЖЕ Й ДОБРЕ, ЩО Я ЗНІМАЮСЯ НЕ В КОЖНОМУ СЕРІАЛІ ЧИ ФІЛЬМІ, БО ДЕЯКІ РЕЧІ НАВІТЬ ВАЖКО НАЗВАТИ, ЩО ЦЕ КІНО - Ми з вами зустрічалися майже рік тому, і тоді ви говорили, що вас не дуже активно запрошують зніматися в українське кіно і серіали. А останнім часом – куди не гляну, скрізь Ступка знімається! Що відбулося? Можна знімати чудові козацькі вестерни на українському матеріалі, який є в наших літературі й фольклорі! - Не скрізь. І я вам скажу, що може й добре, що ти знімаєшся не в кожному серіалі й не у кожному фільмі, бо деякі речі навіть важко назвати, що це кіно, чесно кажучи. І актори тут взагалі ні при чому – їм треба працювати, заробляти гроші, годувати свої сім’ї й самим почувати себе нормально. Я про людей, які це продукують, але це інша ситуація. Зараз я працюю над дуже цікавою історією, яка називається «Козаки. Абсолютно брехлива історія» – 12-серійний серіал для каналу ІСТV. Це – екшн, фентезі на козацьку тему, з історичними костюмами, атрибутикою, з історичними місцями зйомок, але жодних історичних подій там немає. Я б назвав це навіть козацьким вестерном. Це жанр, якого у нас чомусь досі немає, але ж можна знімати чудові козацькі, та й не лише козацькі, вестерни на українському матеріалі, який є в нашій літературі й у фольклорі! І я, насправді, отримую задоволення від процесу – від дуже гарної картинки, плейбеку, від яскравих костюмів, гарного гриму, колоритної атрибутики, прекрасних акторів, чудової групи, від талановитого режисера, операторів, продюсерів – тобто, все збігається! Таке дуже рідко трапляється, тому що, як правило, – завжди хтось відстає, а хтось у процесі починає накульгувати в цьому непростому виробничому процесі – кіно. Серіал має з’явитися наступної осені й, як кажуть продюсери, – це тільки перший сезон. Є плани на майбутнє. - Що у вас там за роль? - У мене роль кошового, у якого випадково опиняється магічний кульчик з червоним каменем. І за цим кульчиком починається… Все, більше нічого розповідати не буду. - Заінтригували. А там якісь будуть спецефекти, трюки, як буде досягатися саме оця магічність? - Будуть трюки, спецефекти, бійки, коні – як то кажуть, по повній програмі, дуже цікаво. Також у мене нещодавно завершилися зйомки у серіалі «Карпатський рейнджер». Це вже сучасна історія про сьогодення, я там виконую роль заступника міністра внутрішніх справ, який… не буду теж говорити, навесні має з’явитися, 24 серії. Я думаю, це хороша тенденція, що є хороший матеріал і буде якісний продукт про українське сьогодення. ВИЗНАЧНИХ ЛЮДЕЙ ТРЕБА ПОКАЗУВАТИ В КІНО ЖИВИМИ, А НЕ РОБИТИ З НИХ ПАФОСНІ ПАМ’ЯТНИКИ, ЯК ІЗ ДЕКОГО – ПОВІСИЛИ У КУТОЧОК І НАКРИЛИ РУШНИЧКОМ - Зараз, мені здається, в Україні прокотився сезон тизерів – дуже багато творчих груп підготували і презентували тизери до своїх майбутніх кіно чи серіальних проектів, і ви також в багатьох залучені. У нас великий брак інформації про творчу інтелігенцію, яку винищили, розстріляли, порозсилали по таборах - Це точно – сезон тизерів, і я справді в кількох залучений. Ось нещодавно у Пирогові пройшли зйомки тизеру до серіалу «Історія незалежності України» за книгою братів Капранових – серіал складатиметься з різних періодів: скіфи, УПА, Мазепа… Я там знімаюся в історії про УПА – голова осередку. Це буде документально-постановочний, просвітницький серіал, де актори будуть розігрувати різні епохи. Ще один тизер за моєї участі – до повнометражного художнього фільму «Бойчукісти». Він теж на історичну тему – про період роботи художника-монументаліста Михайла Бойчука та його школу бойчукістів, яких в 1937-у році розстріляли. У нас великий брак інформації про творчу інтелігенцію, яку винищили, розстріляли, порозсилали по таборах, – і брак таких людей відчувається й досі. Ми багатьох фактів взагалі не знаємо – наприклад, про паризький період Бойчука, про виставки українського мистецтва в Парижі в 1920-ті роки. З’ясувалося багато цікавих фактів: наприклад, що Михайло Бойчук підтримував стосунки з Пікассо, зустрічався з Дієго Ріверою в 1927-у році на Всесоюзній виставці художній у Москві, і Рівера, якого, власне, я граю у цьому фільмі, був вражений творчістю українського художника. А буквально пару днів тому презентували ще один тизер на історичну тему – проект під назвою «Плеяда». Це плеяда, в яку об’єдналися Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Драгоманов, Лисенко, Кобилянська, Старицький, Олена Пчілка. Я граю роль Михайла Драгоманова – теж дуже цікава історія: він виїхав до Швейцарії і там підпільно друкував українську літературу, а Коцюбинський контрабандою це все ввозив в Україну. Ми маємо величезний брак по історії та історичних фактах, які не доносяться до молодого покоління - Відчайдушні люди! - Відчайдушні. Тому що тут це все заборонялося і Драгоманова дуже мучила ситуація, що він не в Україні, – він приїздив, але постійно знаходився у Женеві, там була друкарня і він контрабандою передавав літературу в Україну. Вони були контрабандисти, по суті. У нас вийшов навіть, я б сказав, історично-детективний серіал, бо такі речі треба знімати в стилі екшн, а не пафосно. Це були живі люди, які проживали своє життя, кохання, розлучення, зраду, любов, смерть, все що завгодно! Не треба робити з них пам’ятники, як із декого зробили, – повісили у куточок і накрили рушничком. Ні, не треба так! Вони були живі люди, які переймалися за Україну.