"Хочу обійняти її": Гілларі Клінтон виступила на захист Меган Маркл

Гілларі Клінтон висловила підтримку британській герцогині Меган Маркл, оскільки їй не подобається, що британські ЗМІ публікують расистські та сексистські коментарі стосовно дружини принца Гаррі.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Як матір, я співчуваю, й просто хочу обійняти її... Я хочу сказати їй, щоб вона трималася, не дозволяла поганим людям засмутити себе. Продовжуйте робити те, що вважаєте правильним", - закликала Клінтон.

В останні місяці Меган Маркл зіштовхнулася з масштабною критикою та увагою преси, при цьому чоловік герцогині принц Гаррі припускає, що проти дружини здійснюється брудна кампанія.

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Напередодні королівська родина подала позови до суду проти кількох британських газет.

Фото: CNN