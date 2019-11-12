12 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Зиновія; кому молилися рибалки і мисливці та що приготувала нам повня в Тільці.

Нині священномученика Зиновія, єпископа Егейського, а також його сестри – мучениці Зиновії. Вони жили в ІІІ столітті в Каппадокії. Виховувалися в заможній християнській родині, але рано залишилися сиротами. Після того брат із сестрою роздали все майно біднякам, а самі вирішили присвятити життя служінню Богові та людям. За це Господь дав Зиновію дар чудотворіння – однією лише силою молитви зцілювати важко хворих. Містяни обрали його своїм єпископом. За часів правління імператора Діоклетіана, коли розпочались гоніння на християн, Зиновія схопили і піддали тортурам. Почувши, що брат у в’язниці – Зиновія поспішила йому на допомогу. Втім її теж схопили і стратили.

А ще сьогодні Озерянської ікони Божої Матері – головної святині та покровительки міста Харкова і всієї Слобожанщини. Ікону Озерянської Богородиці вважають своєю покровителькою всі мисливці і рибалки. А ще вважалося, що на Зиновія, відчуваючи близький зимовий холод, ближче до людських осель прилітають птахи-зимівники. Почути цього дня спів синички – добра прикмета.

Іменинники сьогодні Марк, Анастасія, Стефан, Олена, Леонід, Олександр, Зиновій.

16-17 місячні дні. Повня по вісі Тілець-Скорпіон, яка передовсім стосуватиметься матеріального аспекту нашого життя і фінансових питань. Всі поточні справи мають бути спрямовані на підвищення власного матеріального добробуту. Одне з головних завдань, що стоїть перед нами на цьому тижні: відкрити в собі якийсь новий потенціал, “друге дихання”; потрібно щось розвинути, щось використати, чомусь навчитися. Таланитиме тим, хто вдало скористається тією чи іншою нагодою, не впустить намарне шанс, а також відійшовши від певних шаблонів і правил, знайде нетривіальні варіанти розв’язання проблеми. Будьте щасливі в будь-який день за будь-якої погоди і робіть щасливими тих, хто поряд!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш холодним цей день у Києві був у 1897 – -14,2, а найтеплішим у 2010 – +16,0.