Василь Шкляр озвучив фільм за своїм романом “Чорний ворон”

Прем’єра повнометражної історичної драми “Чорний ворон” за мотивами однойменного роману Василя Шкляра відбудеться 5 грудня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Фільм “Чорний ворон” вийде на екрани кінотеатрів вже 5 грудня. У стрічці глядачі почують голос автора – письменник озвучить історичні коментарі та стане для глядача закадровим поводирем у минуле”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Шкляр не лише взяв участь у роботі над сценарієм фільму, а й прожив усі етапи знімального процесу разом із акторами – регулярно приїздив на майданчик, переглядав щойно відзнятий матеріал разом з режисером Тарасом Ткаченком. Фінальний варіант картини йому сподобався.

“Автор ніколи не може бути сповна задоволений екранізацією, бо екранне втілення не варто ототожнювати з літературним твором. Та я від самого початку знав цю істину, тому не дивився упереджено. Але я задоволений: сподобались вдало підібрані актори та їх гра. І я впевнений, що картина не залишить байдужим жодного глядача”, - сказав письменник.

Історичну драму “Чорний ворон” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією “ТЕТ-Продакшн” на замовлення телеканалу “1+1”. Фільм відтворює одну з найдраматичніших сторінок української історії — боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках.

Головну роль у картині виконує молодий український актор Тарас Цимбалюк. Інші ролі зіграли Павло Москаль, Андрій Мостренко, Ксенія Данилова, Даниїл Мірешкін, Зоряна Марченко, Наталя Сумська. Одним з головних героїв фільму є також ворон на ім’я Фрейд, на рахунку якого вже шість повнометражних картин.