Олег Чабан, доктор медичних наук, клінічний психолог

Ми всі неодноразово чули й самі вживали таку фразу: «Та ніхто ж не знає – що у кого в голові!». Але є люди, які знають, розуміють і допомагають нам розібратися з тим, що ж коїться у нашій черепній коробочці. Саме з цієї підводки я почала розмову з Олегом Чабаном – завідувачем кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Він засміявся: – Ну, ви прямо мені ореол створили – «знає, що у всіх у головах». Але, принаймні, я займаюся наукою, яка намагається розібратися не тільки в мисленні, а й у поведінці, в емоціях і взагалі в тому, що є кінцевою метою людських прагнень – щасті. МИ – ДУЖЕ СОЦІАЛЬНІ ІСТОТИ Й ЛЕГКО ОБ’ЄДНУЄМОСЯ НАВКОЛО СТРАЖДАНЬ - Пане Олеже, рада бачити вас у гарному настрої в цей похмурий листопадовий день. То, може, одразу й поділіться – як долати осінню хандру, коли всіх «накриває» туман поганого настрою? - А чому ви говорите у нас, а не у мене? Це риторичне запитання, бо насправді дуже складно в ситуації «ми – соціум» говорити «я». Люди дуже легко об’єднуються навколо того, що обговорюється, того, що ми чуємо по радіо, бачимо на телевізії, читаємо у газетах. Ми дуже соціальні, нам легко закинути ідею, а факти можна знайти будь-які: смог, туман, переведення годинникового часу. І ми раптом починаємо об’єднуватися, всі дружно говоримо про поганий настрій, хандру та інше. Це робота соціального мозку. Ми легко об’єднуємося навколо страждань. От, у всіх поганий настрій, а у мене – класний. Одразу запитання: Ти що, ненормальний? Як у тебе може бути хороший настрій, тобі що – зарплату підняли? Не підняли. Щось змінилося на краще? Ні, не змінилося, просто я роблю свій настрій сам! - Чи можна назвати страждання однією з культурно-ментальних рис нашої нації? Адже це вже ніби кліше – багатостраждальний український народ. Можливо, тому ми й реагуємо більш активно на песимістичні теми, щоб об’єднатися, потужити, поспівати сумних пісень? - Це нагадує мазохізм: увечері поспіваємо сумних пісень, щоб уранці було ще гірше – похмільний синдром. Страждання, тобто – страх, фобії, тривога, сум – це негативні емоції, які еволюційно закладені в людині. І вони були потім і в француза, й у німця, й у монгола, й у жителя Сполучених Штатів, і в українця. Коли я чую, що Україна проходила через такі боротьбу, зломи, поневіряння та трохи не рабство, що це заклало у нас генетичне страждання – я цьому не вірю. Не вірю, тому що займаюся наукою і знаю одну еволюційну штуку – негативні емоції завжди домінували! Неандертальці відійшли, кроманьйонці перемогли – їх стало більше, вони почали соціалізуватися, об’єднуватися в поселення до 150 осіб. Це, до речі, знамените число Данбара, яке до сьогоднішнього дня працює. Із 500 думок, які в середньому виникають у людини за день, 450 забарвлені негативно Але почали вони об’єднуватися саме навколо негативних емоцій – тривога, страх, охорона себе, передача інформації про небезпеку від хижака, який може очікувати десь на річці. Ми легко передаємо негативні емоції, бо вони більш значущі для виживання гомосапієнс. Тому негативні емоції наш мозок колекціонує, він за них легко чіпляється. На цьому побудовано мас-медіа, картинка, телевізія. Якщо глянути і проаналізувати, то виглядатиме так: позитивна емоція, негативна, негативна, негативна, позитивна, негативна. Я вас запевняю, кількість сюжетів, які викликають негативні емоції, – суттєво перевершить позитивні! Гештальт-психологи взагалі вважають, що з 500 думок людини, які в середньому виникають у нас за день (від банальних сходити в туалет до купити автомобіль), – 450, як мінімум, забарвлені негативно. І лише 50 – явно позитивно. Наш мозок це колекціонує, ми за це хапаємося – і об’єднуємося навколо одне одного.

ЯКЩО ЗА КЕРМОМ, НАОДИНЦІ В САЛОНІ, ВИ ГОЛОСНО РОЗМОВЛЯЄТЕ З ІНШИМИ ВОДІЯМИ, – ПОДУМАЙТЕ, ЩО ДІЄТЬСЯ У ВАШІЙ ДУШІ? - Є такий цікавий термін – «мислевірус» – це інформація, яка існує у свідомості людей за принципом вірусу, і такі «штуки» нам успішно підкидають деякі ЗМІ й соціальні мережі – той же смог, або сукня дружини президента. І люди не просто починають масово це обговорювати, а ще й з якоюсь маніакальною пристрастю! Доходить до того, що дехто заявляє: «Я терпіти не можу таку-то людину! Ненавиджу просто!». Але ж ти бачив її, умовно, лише в телевізорі, то чому ж така особиста ворожнеча? Через що так відбувається і як не піддатися таким «вірусам»? - Це відбувається тому, що ми соціальні істоти. «Мислевірус» – це «думка-дія» – думка, яка спонукає ланцюгову реакцію. Але – дивлячись в яких ситуаціях це відбувається. А відбувається це в ситуації низького соціального капіталу й соціального склерозу. Це наукові терміни. Низький соціальний капітал – це довіра лише по горизонталі: я довіряю, і за будь-яких обставин все одно буду вірити лише своїм, тим, хто в сім’ї – тому на моєму підприємстві дружина працюватиме бухгалтером, двоюрідний брат постачальником і так далі. Соціальний нігілізм створює ситуацію, коли людина повинна розрядитися Високий соціальний капітал – це я довіряю уряду, Верховній Раді й президенту, як своєму брату і дружині. А хто зараз щиро скаже: я цілковито їм вірю? Тому, чим нижчий соціальний капітал, тим більше захисту нігілізмом і цинізмом: «Я не задоволений, мої рідні не задоволені, і все моє село, де я живу, не задоволене, бо у нас немає дороги. Я ходжу незадоволений, дайте мені вихлюпнути це незадоволення, бо я сам не знаю, як це зробити! І тут мені мас-медіа підкидає ідею про сукенку пані президентші, чи ще якусь дуристику, яка мені в голову ніколи не могла прийти! І що я роблю? У мене настає – момент вихлопу! Я висказую все, що думаю з приводу суконь взагалі, пані президентші, тим більше і тих, кого вибрав у парламент, – теж!». Соціальний нігілізм створює ситуацію, коли людина повинна розрядитися. І «вихлопнувши» свої емоції, вона влаштує ланцюгову реакцію – це починає миттєво поширюватися, обговорюватися, прожовуватися. А якщо людину посадити на аналітичну кушетку і запитати: «Слухай, а що ти хотів сказати отією сукнею?». Він подумає і скаже: «Все погано, все дістало. Сукня – це був просто привід». - Але ж, можливо, в цьому можна вишукати позитив? Він емоційно розрядився, висловився – і не пішов не вчинив над собою якісь дії. Ніби така терапія відбулася. Проблема – не в дорогах, не в тумані й не в кількості автомобілів, проблема – у вашому житті - Воно начебто так. Але я ще раз говорю про низький соціальний капітал: коли накопичено багато незадоволення і нігілізму, то один вихлоп не допоможе. Його й далі щось «довбає», а незадоволення не компенсувалося – людина далі розмовляє з телевізором. Я вчора читав лікарям лекцію на тему емоційного вигоряння – і закинув їм варіант тесту. Читачі можуть себе теж перевірити: якщо ви з якогось моменту, будучи в своєму автомобілі за кермом, наодинці в салоні, починаєте голосно розмовляти з навколишніми водіями, згадуючи весь зоопарк, подумайте що відбувається у вашій душі: чи немає там соціального нігілізму? Чим ви так незадоволені? Проблема – не в дорогах, не в тумані й не в кількості автомобілів, проблема – у вашому житті! Людина, яка дуже голосно розмовляє з іншими водіями при закритих вікнах, називаючи їх тваринами різного походження, це – той варіант, де нігілізм не компенсований. Він не вихлюпнувся, він дав реакцію, але не розрядився, не став блаженним, хорошим, добрим, не руйнуючим.

ЗДОРОВ’Я ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МЕДИЦИНИ ЛИШЕ НА 10 ВІДСОТКІВ, А 90 – ЦЕ ЕКОЛОГІЯ, СОЦІУМ, СПІЛКУВАННЯ ТА ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ - Як допомогти людям у такому емоційному стані? Адже не кожен готовий іти до кабінету психолога чи психотерапевта? Хтось борсається в собі, а хтось починає гратися в те, що я називаю псевдопсихологією. Зараз у соціальних мережах – безліч людей, які називають себе психологами і створюють навіть досить популярні акаунти. Якщо протягом 2 тижнів ви не можете справитися з проблемою – вам уже потрібна порада спеціаліста - Море їх. - І їм вірять! - Їм вірять, тому що вони вживають наукові фрази, вішають за собою сертифікати, які не перевіриш – хто їх зробив. Але проблема – не в тому. Я зараз скажу трошки парадоксальну річ: можливо, людям і не потрібно масово йти до психологів, бо все, що відбувається, не зводиться лише до психологічних проблем. Здоров’я від психологів, психотерапевтів, психіатрів, чи взагалі від медиків чи медицини в цілому, залежить лише на 10 відсотків. А 90 відсотків – це екологія, соціум, наше спілкування, наше відчуття щастя, задоволення, наше бажання йти на роботу, компенсація за цю роботу. То, можливо, варто впливати на ці 90 відсотків чинників власного здоров’я? Звичайно, хтось обов’язково піде до тих 10-ти, тому що не зможе самостійно справитися зі своїми психічними чи психологічними проблеми, і медики йому допоможуть. - Як зрозуміти – чи ти все ж не серед тих 10 відсотків? - Є терміни: 2 тижні. Якщо протягом цього періоду або довшого періоду ви не можете справитися з проблемою – пригніченістю, нудьгою, небажанням зранку вставати, злістю, агресивністю, почали вживати алкоголь, більше палити, чи взагалі незадоволені всім світом, і якщо такі стани не проходять навіть після відпочинку, тоді вам уже потрібна порада спеціаліста. Для депресивного розладу також властиві ще кілька симптомів: у першу чергу, це порушення сну, ідеомоторне загальмування, сповільнення думок, відчуття тупості, неможливості сконцентруватися, «підвисання». А також, моторне загальмування – людині важко вставати, ходити, рухатися, вона постійно намагається сісти або лягти. Якісь соматичні проблеми, які не прив’язуються до будь-чого, як правило, – це хронічні болі – от болить спина і болить, сходив до невролога, він нічого не сказав, а спина так ниє, що я погано сплю. Ще один сигнальний момент – так звана, ангедонія – втрата задоволення від життя, від звичних речей: раніше любив читати, а тепер книгу до рук брати не хочу, раніше любив переглядати фільми, зараз дивлюся, а думки витають бог знає де. Раніше – смакувала їжа, а тепер страви, як трава і за цим йде втрата ваги. І тепер – надважливий момент – ці симптоми повинні тривати постійно, безперервно, мінімум два тижні, а не так, що сьогодні погано, а завтра на роботі був день народження – і все було добре, а потім – знову погано. Якщо є коливання, це не депресія, це – ситуаційна реакція. Насправді фахової допомоги потребує дуже невелика кількість людей Тому, якщо ви побачили ці симптоми, які тривають мінімум два тижні, – «велкам» до лікаря! Значить, треба вже порадитися разом з ним, він проведе клінічний огляд, у нього є специфічні шкали, він зможе знайти розуміння і пояснення – чи потрібно вам пропити препарат, який відноситься, наприклад, до антидепресантів. Але насправді такої фахової допомоги потребує дуже невелика кількість людей. Тому, спробуйте справитися самі, спробуйте прибитися до тих 90 відсотків. Хтось скаже: як я можу щось змінити? А для цього є соціальні мережі, є об’єднання, коли ви можете протипоставити себе тому ж голові сільської ради, який, на вашу думку, нічого не робить для доріг чи для амбулаторії, яку він клявся відремонтувати. Все можна змінити, це буде більш ефективним. Воюй проти бюрократії. Проявляй себе, реагуй, об’єднуйся! Тим керівникам, які, як ми вважаємо, нас не бачать і не чують, кожного дня кладуть на стіл аналітичні довідки: що робиться у Фейсбуці, на що відгукнулися, що має який резонанс. То давайте створювати соціальну напруженість – говоріть те, що вас не влаштовує, відкрито, Фейсбук для цього – прекрасний майданчик. Лише уявіть: із 7,6 мільярда людей, які живуть на планеті Земля, вже понад 4,5 мільярда – зареєстровані у Фейсбуці. Більша половина планети знаходяться у ньому! Уявляєте, як ми всі щільно переплелися? Єдине – це не значить, що там треба виключно мінятися якимись фотками, а заходити – з якоюсь толковістю. Я, правда, пішов із Фейсбуку, слава Богу, і вважаю, що правильно зробив (сміється).

Я ДОСЯГ 5 ТИСЯЧ ДРУЗІВ НА СТОРІНЦІ У ФЕЙСБУК І ЗРОЗУМІВ, ЩО ЦЕ ВСЕ ДУРНИЦЯ! 5 ТИСЯЧ ДРУЗІВ БУТИ ПРОСТО НЕ МОЖЕ! - Я пам’ятаю, у вас була дуже активна сторінка. - Була. Я досяг 5 тисяч друзів, 10 тисяч підписників – і зрозумів, що це все дурниця – 5 тисяч друзів бути просто не може! Бо число Данбара працює. Колись антрополог Робін Данбар висунув ідею про велику магію числа 150 – він проаналізував еволюційний код розвитку людини від кроманьйонця, і з’ясував, що коли вони почали об’єднуватися в невеликі поселення, це, як правило, було до 150 осіб, не більше. Села XV-XVIII століття також нараховували приблизно по 150 душ, і навіть зараз, якщо у нас на Фейсбуці 5 тисяч «друзів» у лапках, то, все одно, ми в реальному контакті – зі 150 людьми. Наш мозок просто не встигає більше опрацювати і встановити довірливі відносини «свій–чужий». Тому я покинув Фейсбук, бо він мені нічого не давав, крім вбивання часу. Хоча, мені подобається їхня вперта настирливість: один раз на тиждень я на свою пошту отримую повідомлення, де Фейсбук говорить: «Олег, увійди в мене одним кліком». Я думаю, це вже схоже на якийсь еротичний сигнал чи що від мене хоче цей Фейсбук, у мене ж гетеросексуальна орієнтація, навіщо мені входити в тебе одним кліком? - Але, тим не менш, ви не вважаєте Фейсбук абсолютним «злом»? Бо перед цим же говорили, що завдяки соцмережам люди можуть об’єднуватися, боротися. - Я сказав, що потрібно його з толком використовувати – якщо ти вже там, то об’єднуйся навколо якихось ідей, а не лише скигли на своїй сторінці. Ниття – це окрема тема. Є таке поняття – психосоматика: і якщо я чимось постійно незадоволений, але не показую цього на догоду соціуму, який мені каже: «Нам на роботі сумних людей не потрібно, усміхніться», то мій організм буде покараний. Як я не стримував би оскал, але через моє невдоволення сім’єю, дітьми, зарплатою організм все одно виділив речовини, які спазмували судини, через що зменшився кровообіг і слизиста стала білою, а це – ураження для виразки, для серця, для чого завгодно. Тоді організм починає хворіти, починаються психосоматичні розлади. Є таке поняття алексетімія – неможливість проговорити свої емоції, то в цьому випадку – можливо, саме нагода звернутися до соціальних мереж, де можна висказуватися, говорити, аналізувати, шукати однодумців. А ще – звертатися до відомих блогерів, які мають 20, 30, 50 тисяч підписників, давати їм інформацію, тому що вони роблять хороші речі: їздять країною, показують дірки на дорогах, чи будинки, які скоро розваляться і ніхто на них не реагує. ФРОЙД ПОДАРУВАВ СВІТУ ПСИХОАНАЛІЗ, І ОДНОЧАСНО ТЕ, НАВКОЛО ЧОГО ПОЧАЛИ РОБИТИ МАСОВІ ПОМИЛКИ – СОННИК - Пане Олеже, ви очолюєте кафедру, яка займається психосоматичною медициною, тому хочу дещо уточнити: термін «психосоматика» зараз став дуже модним і часто вживається навіть неспеціалістами. Це виглядає так: «Ой, у мене щось болить. – То у тебе психосоматика, не нервуй – і все пройде!». Невже все так просто? - Ні, це не так. Це – примітивізм – точно так, як є психоаналіз, а є вульгарний психоаналіз, так є психосоматика і вульгарна психосоматика. Наприклад, дуже популярні ідеї Луїзи Хей: коли ти не хочеш про щось говорити – у тебе починає боліти горло, ти не хочеш кудись іти – у тебе заболіли ноги, це той же вульгаризм психосоматики, дуже спрощений її варіант. Для того, щоб перейти на розуміння наукової психосоматики, я поясню більш популярно на прикладі психоаналізу. Великий австрійський учений Зигмунд Фройд, який подарував світу психоаналіз, сам же і подарував те, навколо чого почали робити масові помилки – елементарний сонник. Його ідея, що сон – це золота дорога в позасвідоме, знайшла пряму інтерпретацію: зараз вийди на будь-який книжковий ринок або навіть спустися в перехід – ти обов’язково знайдеш там сонник. Тому що на це є соціальний запит: дівчинка по дорозі в університет купила сонник, щоб перевірити, бо їй жива риба наснилася, а всі дівчата одразу зрозуміють – про що я сказав! Бачите, наскільки це стало популярним, але це – вульгаризм. Те ж саме і з психосоматикою. Психосоматика – це розуміння, як психологічний стан людини може викликати соматичні або тілесні захворювання через кілька глобальних етапів переходу від так званого функціонального синдрому до патогенетичного відреагування організму. Це значно складніше, аніж примітивізм: у мене болить нога, тому що я не хочу йти. Тут повинен спрацювати варіант, наприклад, невірного захисту людини, алексетімія чи непроговорення або нерозуміння своїх відчуттів, постійне перебування в ситуації, яка травмує, адаптація до неї, або окремі фактори, які можуть стимулювати, відбуватися з каскадним наростанням і, нарешті, вихлопнутися в артеріальну гіпертензію чи виразкову хворобу.

ВАЛЕР’ЯНКОЮ ВАРТО ЗАХОПЛЮВАТИСЯ, ЯКЩО У ВАС ВДОМА Є КОТИ, А ВСЕ ІНШЕ – ПОВНА ДУРНИЦЯ - Ще одна популярна тема – антидепресанти. Ми живемо в стресовому суспільстві, частенько хочеться полегшити свій емоційний стан, заспокоїтися, розслабитися – і в нагоді стають такі «легенькі» засоби типу валеріанки, чи барбовальчику. Але ж потім – вони вже не дають бажаного ефекту і люди переходять до «важкої артилерії». Наскільки це небезпечно? - Якщо у вас вдома коти, то валер’янкою варто захоплюватися! Вони так її люблять, і так від неї балдіють, бо для них це – не те, що антидепресант, для них це – наркотик. У мене п’ять котів, тому я знаю про що говорю. А все інше – повна дурниця. По-перше, антидепресанти – це група медикаментів дуже чіткої класифікації, які розділяються на підгрупи. Це – психотропні засоби. Не можна називати препарати, в тому числі рослинні, які впливають на центральну нервову систему, антидепресантами. В деяких – є антидепресивні властивості, але в більшості – немає. Барбовал – це взагалі препарат, який сам по собі викликає депресію. Термін «антидепресант» повинен звучати лише з вуст лікаря - Але ж, це – заспокійливий препарат? - Так. Він заспокоює людину, людина спить, але його побічний ефект –депресивний розлад. Антидепресанти призначають лікарі й це прописано в нашій клінічній настанові. Лише психіатр може фахово й толково підібрати антидепресант, але лише в тому випадку, коли у людини вже діагностовано депресивний, або психічний розлад, як хворобу. Якщо людина просто хандрить чи має поганий настрій – звичайно, можна вживати безпечні рослинні препарати, але деякі з них є досить активними, наприклад, адаптогени. Тож термін «антидепресант» повинен звучати лише з вуст лікаря. До того ж, є достатньо безпечні антидепресанти, не треба їх лякатися і говорити: «Ой, посадять на хімію чи присадять на пігулки». - Зараз молодь масово «підсіла» на електронні цигарки. З одного боку – ніби зменшується вплив тютюну на організм, а з іншого – хто його знає, як ці нові пристрої на впливають на психіку? Пройде 40 років – і половина всього того, що ми зараз застосовуємо, буде висміяне наступним поколінням - Я не зовсім володію цією темою, але мені траплялися наукові статті, в яких йдеться, що не все так добре, як нам здавалося. Ідея хороша – підмінити нікотин з його шкідливими властивостями, бо як тютюнові компанії не змагалися б, що в них низький рівень смол, все одно – це гидота, і якщо є генетична схильність до мутації, то вона може бути реалізована мікродозою. Ідея – давайте підмінимо одне на інше – начебто і хороша, але поставте собі запитання – чи немає тут пастки? Колись так же активно рекламували і «підсажували» на газовані напої, енергетики, тоніки, а сьогодні вже зрозуміло, що від них дуже багато шкоди. Зараз йде велика підміна, але ще треба добре вивчити фізіологічні реакції, тому не захоплюйтеся електронними цигарками тупо і бездумно. Більше того, я приведу цитату одного вченого з Кембріджу, який досліджував статистику наукових знань. Він дослідив, чим лікували 50, 40, 30, 20, 10 років тому і те, чим, за прогнозами футурологів, будуть лікувати далі, – й прийшов до парадоксального висновку, що кожних 40 років у медицині заперечується 50 відсотків актуальних медичних знань. Пройде 40 років – і половина всього того, що ми зараз застосовуємо, буде висміяне наступним поколінням. Вони казатимуть: «Уявляєш, вони оцим лікували оце! Як вони виживали?». Думаю, що ці замінники, як альтернатива або лікування нікотинової залежності, потраплять у ті 50 відсотків.

ЩОБ ОБДУРИТИ ПОЛІГРАФ, ПОТРІБНА ГЛИБОКА І ЩИРА ВІРА, АЛЕ В НАС ЗАКЛАДЕНА ОДНОЧАСНО СВІДОМА ВІРА І ПОЗАСВІДОМЕ НЕВІР’Я - Ще на одну актуальну тему, закинуту нам як «мислевірус», хотіла вас розпитати – чи можна обдурити поліграф? - Все, що створила людина, можна обдурити людиною. По-перше, поліграф розрахований на різні показники: примітивний поліграф – 10 показників, хороший поліграф – 20 показників, бувають ще крутіші. Поліграф – це запис психо-фізіологічних реакцій людини, яка знаходиться в певному субстресовому стані (наприклад, у стані опитування), а не просто під час сну чи коли вона спокійно дивиться фільм. Вона перебуває в стані, коли свідомо розуміє, що зараз відбувається контакт, який буде мати значення для чогось. - Говорять, що якщо ти віриш у те, що говориш, то й поліграф повірить, навіть якщо ти говориш неправду. Це так? - Я трохи поясню: треба, щоб була глибока і щира віра. Але справа у тому, що ми багато у що віримо, але нашу віру можна похитнути. Іншими словами, в нас закладена одночасно свідома віра і позасвідоме невір’я – і це легко розхитати. Треба бути абсолютно поглинутим ідеєю, щоб не дати фізіологічну реакцію. Я не говорю навіть про примітивну фізіологічну реакцію, наприклад, частота серцебиття чи затримка дихання, а на рівні шкірно-гальванічного рефлексу, коли знімається електрична напруга, шкірний електричний опір на рівні шкіри – це вже складна річ. Для того, щоб людина релаксувала і говорила щиро те, у що вона вірить, треба, щоб вона справді глибоко вірила. Але цього можна досягнути і штучно. Поліграф зможе обдурити, наприклад, хороший актор, але той, який настільки вживається в образ, що потім два-три місяці виходить з нього. Думаю, таких дуже мало. Це не просто – походив до театральної студії й подивився на Ютубі, як грати – бо позасвідомість все одно викаже і поліграф чітко зафіксує те, що людина говорить неправду. Можна застосувати якісь спецтехніки, поступити в розвідшколу, де тебе будуть дресирувати, піддавати трансовим станам, виключати з допомогою гіпнозу чи ще чимось. Можна вживати препарати, які тебе загальмують, ти будеш знаходитися в транквілізаторному розслабленні – й примітивний поліграф не виявить брехні. Врешті-решт, можна напитися – і взагалі не розуміти, що тебе запитують, можна відволікатися больовим подразником на якісь питання, тобто – є дуже багато факторів, які ставлять під сумнів висновки проходження поліграфу. Хоча цей апарат – досить високо достовірний. Я особисто не займався поліграфами, просто знаю нейрофізіологію і не раз розмовляв з людьми, які фахово ними займаються, і вони вказували на дуже високий відсоток достовірності. - Просто зараз ця тема в суспільстві й у ЗМІ дуже широко обговорюється, ніби поліграф – це панацея. Мовляв, ми зараз усіх перевіримо – і виведемо на чисту воду. - Це теж ланцюгова реакція: а давайте всіх накриємо – і Верховну Раду, і Кабмін, і президента, і давайте влаштуємо шоу навколо цього, а весь народ буде сидіти, дивитися і казати «звільняємо – не звільняємо» на основі поліграфу. Поліграф – це фахова річ! Не можна з фаху робити шоу. Його й так вже у якомусь розважальному шоу використовують. Це наука, або кримінальна або психологія, але наука, а ніяк не шоу, і тиражувати це – означає просто влаштовувати черговий вихлоп.