Ілля Ємець, кардіохірург, директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії

Усі його нагороди, звання та регалії говорять самі за себе. Але більш важливим та цінним він вважає врятовані життя, маленькі серця, які продовжують битися завдяки проведеним ним операціям. Скромний у своїх судженнях та відкритий у спілкуванні, відомий в Україні кардіохірург, доктор медичних наук, професор, директор державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» завітав до Туреччини на короткий відпочинок.

Але люди такого складу характеру навіть відпочивають працюючи. В результаті з сонячної Анталії по дорозі до Києва Ілля Миколайович завітав до Анкари на зустріч із відомим у Туреччині та світі професором-трансплантологом Мехметом Хабералом.

Про досягнення вітчизняної кардіохірургії, плани та міжнародну співпрацю у сфері трансплантології, зокрема з Туреччиною, про мрії та філософію життя Ілля Ємець розповів в інтерв’ю Укрінформу.

ПРАЦЮЄМО НАД ПРОДОВЖЕННЯМ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ

- Іллє Миколайовичу, ви приїхали до Анкари, аби зустрітися із турецьким професором Мехметом Хабералом, вченим-трансплантологом зі світовим іменем. Які очікування від зустрічі?

- Професор Хаберал – відома постать у світовій трансплантології. Знайомство та спілкування з такими людьми вже самі по собі є хорошою нагодою розповісти про досягнення України та окреслити можливі напрями співпраці. Ця зустріч, маю надію, започаткує серйозну співпрацю на основі досвіду тутешніх трансплантологів і наших напрацювань у цій сфері.

З нашого боку це дві речі. По-перше, ми є лідерами в неонатальній і не тільки кардіохірургії. Ми робимо операції в перші години життя маленьких пацієнтів, використовуючи пуповинну кров. Ми почали використовувати плацентарні стовбурові клітини.

По-друге, наш центр почав «замахуватися» на тривалість життя та його продовження. Для українців це важливо. Ви знаєте, що чоловіки живуть в Україні в середньому 65 років, тобто мені залишилося 2 роки ще жити (посміхається). В Японії цей показник – 87 років, у Швейцарії – 85 років. Чого маємо прагнути. І це за рахунок не лише генів, а й рівня медицини в галузі кардіології та кардіохірургії. Нині ж набувають поширення новітні методи продовження життя, зокрема із використанням стовбурових клітин, у цій сфері ми також маємо напрацювання. Ці напрями можуть стати так само привабливими для залучення в Україну іноземних інвестицій.

- Ви розраховуєте на міжнародну участь у становленні сфери трансплантології в Україні?

- Під час зустрічі з професором Хабералом запросив його до нас у центр, де ми хоч завтра можемо пересадити серце. Але нам потрібна міжнародна участь та допомога по організації всіх тонкощів процесу трансплантології взагалі. Туреччина має багатий досвід у цьому питанні. Нам є що продемонструвати своїм турецьким колегам, наш досвід у дитячій кардіохірургії також буде в дечому унікальним для них. Тобто ми не розраховуємо лише на допомогу, ми можемо співпрацювати з користю для обох сторін.

Звичайно, нам є над чим працювати, маємо надію, що на фоні таких разючих змін у державі – ми зараз матимемо «золотий час» для розвитку.

Крім того, ми маємо великий потенціал у сфері використання стовбурових клітин, і тут ідеться не лише про терапію, а й про інжиніринг. Я говорю про вирощування органів, фактично їхнє штучне створення. Зараз, наприклад, у США цим займається хірург Джон Ентоні Атала. Він відвідував Київ та наш центр. Його роботи – нове в медицині, дуже перспективний напрям. Ми також маємо потенціал для досягнення успіху в цій сфері.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ЩЕ НЕДОСКОНАЛА

- Ми маємо зміни в законодавчій сфері щодо трансплантації органів. Які перспективи вони відкривають, зокрема, у сфері вашої діяльності – в трансплантації серця?

Сама операція з пересадки – не складна, складно донорське серце вчасно доставити

- В Україні немає серцевої трансплантації, а трансплантація інших органів розвинена не завдяки, а попри. Новий закон – дуже сирий і немає ще правильних регулюючих, законодавчих актів для трансплантації всіх органів, у тому числі у хірургії. Аби все запрацювало належним чином, ще дуже багато роботи.

Я у своєму житті зробив три операції з пересадки серця: дві в Канаді й одну в Австралії. Але сама операція з пересадки – не складна, що вам будь-який кардіохірург скаже, а от організація процесу – дуже складна. Донорське серце повинно бути не старше 4 годин, його потрібно до пацієнта доставити.

Я, наприклад, був у команді забору серця в Австралії. Ми летіли з Мельбурна в Аделаїду на спеціальному швидкісному літаку. Він навіть не набирав висоту, летів як ракета на висоті, де не дозволений рух інших літаків. Ми були в операційній у Мельбурні. Нам подзвонили й сказали, що людина із наркотичною залежністю отримала травму голови, несумісну з життям, але тіло було ще живе, і по всіх параметрах його серце підходило п’ятьом пацієнтам, які очікували на трансплантацію серця. Уявіть собі, заради того, аби ми встигли на забір органів, перекривали дороги, закрили на 15 хвилин міжнародний аеропорт. Наша команда складалася з кардіохірурга, це був я, і трансплантологів – печінкового, ниркового, сітчатки ока. В цей час пацієнтів, які мали отримати нові органи, вже готували до операцій.

- Скільки життів можна було б врятувати, якби ми почали трансплантувати серце?

- Відповім на це питання не як хірург, а як людина, яка відповідає за життя українців. Адже говорячи про кількість врятованих життів завдяки трансплантології, та, наприклад, від дизентерії, – це дуже різні цифри. Тобто прості заходи забезпечення санітарно-гігієнічних норм рятують життя значно більше, ніж трансплантологія, і значно дешевше. Звідси, зокрема, виникає питання – навіщо було при модернізації системи знищувати санітарно-епідеміологічну службу. Навіщо? Для того, щоб українців стало менше? Тому ви зараз зачепили дуже серйозні речі. І коли я був міністром, перебував на цій посаді протягом шести місяців, сам написав заяву, завдяки чому не потрапив під люстрацію пізніше.