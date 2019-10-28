Комедія "Мої думки тихі" вийде у прокат на новорічні свята

“Артхаус Трафік” презентує офіційний український трейлер комедії “Мої думки тихі”, дебютного повнометражного фільму режисера Антоніо Лукіча.

Як повідомляють у кінокомпанії, трейлер оприлюднено на YouTube.

“Фільм виходить у широкий український прокат 2 січня. Вперше його було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де “Мої думки тихі” отримали Спеціальну премію журі. Українська прем’єра відбулася під час Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Лукіча отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський)”, - ідеться в повідомленні.

Також режисер отримав нагороду національної премії кінокритиків “Кіноколо” у категорії “Відкриття року”, яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, наголошують в “Артхаус Трафік”.

Фільм розповідає історію про те, як, зазнавши безліч невдач у роботі та особистому житті, молодий звукорежисер Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” та вирушити у “привабливу Канаду”. Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.