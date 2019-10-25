Пляшку віскі продали на аукціоні Sotheby's за рекордні $1,9 мільйона
Укрінформ
На аукціоні Sotheby's встановили новий рекорд ціни за пляшку віскі.
Лот пішов з молотка за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (1,9 мільйона доларів), повідомляє "Медуза".
На аукціоні, що відбувся 24 жовтня в Лондоні, продали пляшку шотландського віскі Maccallan 1926 року 60-річної витримки. Ім'я покупця лота невідоме.
A auction new record has been set for the sale of a bottle of whisky, with The Macallan Fine and Rare 1926 60 Years Old selling for £1.5 million today at @Sotheby's London.— The Macallan (@The_Macallan) October 24, 2019
Image: sotheby's London pic.twitter.com/VxEyujrHuD
Попередній рекорд ціни належав пляшці того ж бренду 60-річної витримки, розмальованою вручну ірландським художником Майклом Діллоном. У листопаді 2018 року її продали за 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (1,5 мільйона доларів).