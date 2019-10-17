Екшн, бойовик, мелодрама: презентували тизер фільму про УПА

Команда проєкту “Долина” презентувала тизер майбутнього повнометражного художнього фільму про останні роки боротьби вояків УПА на Галичині.

В основу сценарію покладено реальні події, задокументовані в архівах МГБ, розповіли учасники проєкту під час його презентації в Укрінформі.

“Завершено препродакшн художнього фільму. Зокрема, ми зняли тизер, уже готовий сценарій. В основі фільму - історія боротьби УПА та збройному підпіллі ОУН Петра Мельника (“Хмари”), про якого я прочитав в архівах радянських спецслужб. Він був захоплений провокативною групою, був під слідством, під контролем МГБ і через кілька місяців утік зі зброєю і кількома своїми бійцями. Ця історія мала надзвичайний розголос”, - розповів автор сценарію, координатор проєкту Віталій Загоруйко.

Він зазначив, що препродакшн проєкту профінансований Українським культурним фондом, який виділив 1,22 млн грн.

“Мені хотілося би, щоб фільм мав значні касові збори. Щоб це був патріотичний фільм про українську історію, який захоплює, приваблює — екшн, бойовик, мелодрама. Щоб він і розважав, і виховував. Я звернувся до режисера Володимира Тихого, і він погодився зняти тизер”, - сказав Загоруйко.

Як зазначив режисер, тизер створений з метою залучити партнерів до виробництва фільму.

“Тизер дає певне уявлення про те, якими художніми образами буде представлена сценарна ідея, - для компаній-виробників, для пошуку фінансування як в Україні, так і за кордоном”, - підкреслив Тихий.

За його словами, тизер передає ідею фільму, в ньому відображений епізод, коли поранений герой “Нечай” потрапляє у полон. 1948 рік. Окупована Україна. Герой приходить до тями в госпіталі. Поруч - слідчий МГБ.

“Мені дуже подобається сама ця історія, тому що там закладений надзвичайно потужний драматичний момент детективно-трилерного формату. Я говорю про глядацьку складову, не торкаючись самої теми, яка близька і зрозуміла, тому що я народжений на Західній Україні... А як воно далі буде? Я сподіваюсь, що у нас все вийде. Реальність така, що на сьогодні ми маємо тільки плани. Нам треба багато мільйонів у гривнях, тому що це - історичне кіно, це має виглядати пристойно з багатьох художньо-документальних моментів. І, власне, точка відліку почнеться на тому етапі, коли ця сума буде існувати і можна буде стати до роботи”, - сказав Тихий.

Водночас Загоруйко додав, що хотів би залучити до проєкту “Долина” закордонних колег, зокрема звернутися до прибалтійських студій, щоб створити фільм у копродукції.