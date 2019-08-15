В арктичному снігу знайшли частинки мікропластику

У найменш забрудненій частині світу – Арктиці – знайшли частинки мікропластику, який потрапляє туди разом зі снігом.

Про це повідомляє National Geographic з посиланням на дослідження Science Advances.

«Значна кількість фрагментів пластику та волокон падає зверху на крижаний покрив в протоці Фрама - незаселений океанічний простір між Гренландією та норвезьким арктичним архіпелагом Свальбард», – йдеться у повідомленні.

Вчені Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині й швейцарського Інституту дослідження снігу та лавин виміряли рівень мікропластику у зразках снігу з цього віддаленого місця під час дослідницьких круїзів у 2015-2017 роках. Вони виявили в кожному літрі снігу близько 14 тисяч частинок мікропластику.

Дослідники дійшли висновку, що така кількість мікропластику могла опинитися в даному місці лише під час снігопадів. Тобто більша частина мікропластику в снігу потрапила туди з повітря. З атмосфери мікропластик "вимивається" опадами — дощем і снігом.

Як зазначається, дослідження викликає занепокоєння у вчених щодо того, наскільки мікропластик забруднює атмосферу, створюючи потенційний ризик для здоров’я людей та тварин, які вдихають їх.

Для порівняння, дослідники також проаналізували сніг біля міських ділянок у Німеччині та Альпах і також виявили там сліди мікропластику.

"В основному мікропластик є скрізь… Авіаційний транспорт - це шлях транспортування мікропластику до найвіддаленіших частин нашої планети", - розповіла морський еколог з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера Мелані Вегенер.

Як повідомлялося раніше, американський дослідник знайшов пластикове сміття на дні Маріанської западини під час встановлення рекорду на найглибше занурення.