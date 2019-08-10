Вова зі Львова закликав жінок любити себе

Український музикант Вова зі Львова разом зі співачкою Уляною Малиняк записали кліп на пісню "Ти є, хто ти є".

Вова зі Львова презентував відео на своєму YouTube-каналі.

У ролику співак з'явився у вінку. Головна ідея пісні - заклик до жінок любити себе.

"Присвячується всім сестрам, усім майбутнім мамам, усім нинішнім доцям", – ідеться в описі до відео.

"Якийсь дурник сказав тобі шо ти нечиста

А ти повірила йому, засумувала і почала їсти

Заїдати провину, сором і злість

Та себе не заспокоїть та хто себе їсть.

До когось хлопці домагались, до когось учителі,

До когось рідний тато, всяке є на цій землі.

Але попереду у тебе ше ціле життя

Через минуле не викидай майбутнє на сміття.

Знаю Інколи так боляче і складно що хочеш зі всім покінчити і все скінчити.

Тоді думки про те що тут лишаться ті кому буде боліти, ніби не можуть спинити

В такі моменти пам’ятай: ти унікальна, більше такої ніколи не було й не буде

І хто би що не говорив і не робив - ти є хто ти є і ти є чудо", - співає Вова зі Львова.

Зазначається, що слова пісні написав Вова зі Львова, музику - RedLightMuzik and NKTroy, Вова зі Львова і Уляна Малиняк.