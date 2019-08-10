Вова зі Львова закликав жінок любити себе
Вова зі Львова презентував відео на своєму YouTube-каналі.
У ролику співак з'явився у вінку. Головна ідея пісні - заклик до жінок любити себе.
"Присвячується всім сестрам, усім майбутнім мамам, усім нинішнім доцям", – ідеться в описі до відео.
"Якийсь дурник сказав тобі шо ти нечиста
А ти повірила йому, засумувала і почала їсти
Заїдати провину, сором і злість
Та себе не заспокоїть та хто себе їсть.
До когось хлопці домагались, до когось учителі,
До когось рідний тато, всяке є на цій землі.
Але попереду у тебе ше ціле життя
Через минуле не викидай майбутнє на сміття.
Знаю Інколи так боляче і складно що хочеш зі всім покінчити і все скінчити.
Тоді думки про те що тут лишаться ті кому буде боліти, ніби не можуть спинити
В такі моменти пам’ятай: ти унікальна, більше такої ніколи не було й не буде
І хто би що не говорив і не робив - ти є хто ти є і ти є чудо", - співає Вова зі Львова.
Зазначається, що слова пісні написав Вова зі Львова, музику - RedLightMuzik and NKTroy, Вова зі Львова і Уляна Малиняк.