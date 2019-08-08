Alyona Alyona виступила на фестивалі Sziget

Українська реп-співачка Alyona Alyona виступила на щорічному міжнародному фестивалі Sziget у Будапешті.

Alyona Alyona продовжує впевнено підкоряти хіп-хоп сцену, причому не лише в Україні, пише Jetsetter.

"«Alyona Alyona розірвала Sziget», – такого змісту відгуки публікують відвідувачі фестивалю у своїх сторіс в Instagram і навіть ставлять українську реперку в приклад Карді Бі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, судячи з реакції слухачів, виступила Alyona Alyona у Будапешті з абсолютним успіхом.

У минулі роки на Sziget виступали ONUKA, 5’nizza, ДахаБраха, ТНМК, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay та інші українські артисти.

Як повідомляв Укрінформ, The New York Times вніс українську реперку alyona alyona в топ-15 артистів з Європи, на яких варто звернути увагу.

Фото: jetsetter.ua