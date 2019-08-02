Kozak System випустили кліп на згадку про школяра, який загинув під час теракту в Харкові
Кліп з фотографіями з сімейного архіву родини Данила опублікований на офіційному YouTube-каналі групи.
Як наголошується в супровідному тексті, ролик вийшов у рамках проєкту "Так працює пам'ять" і присвячений всім, хто віддав життя за незалежність України.
Твори для проєкту вже записали групи "Kozak System", "Брати Гадюкіни" та "Широкий лан", на фінальній стадії - пісні груп "Скрябін", "TaRuta" і заслуженої артистки Марини Одольської.
До ініціативи планують приєднатися групи "ТНМК", "Антитіла" та Валерій Харчишин.
Як повідомляв раніше Укрінформ, 22 лютого 2015 року в Харкові під час вибуху під час скорботної ходи активістів біля Палацу спорту, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні, загинули чотири людини і були поранені 11 осіб.
Фото: pl.com.ua