Kozak System випустили кліп на згадку про школяра, який загинув під час теракту в Харкові

Українська рок-група Kozak System випустила кліп "Спи, маленький козачок" на пам'ять про 15-річного харківського школяра Данила Дідика, який загинув 22 лютого 2015 року в результаті теракту біля Палацу спорту.

Кліп з фотографіями з сімейного архіву родини Данила опублікований на офіційному YouTube-каналі групи.

Як наголошується в супровідному тексті, ролик вийшов у рамках проєкту "Так працює пам'ять" і присвячений всім, хто віддав життя за незалежність України.

Твори для проєкту вже записали групи "Kozak System", "Брати Гадюкіни" та "Широкий лан", на фінальній стадії - пісні груп "Скрябін", "TaRuta" і заслуженої артистки Марини Одольської.

До ініціативи планують приєднатися групи "ТНМК", "Антитіла" та Валерій Харчишин.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 22 лютого 2015 року в Харкові під час вибуху під час скорботної ходи активістів біля Палацу спорту, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні, загинули чотири людини і були поранені 11 осіб.

Фото: pl.com.ua