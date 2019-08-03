Календар на всю голову. 3 серпня

Цього дня в 1492 році почалася перша експедиція Христофора Колумба, а в 1963 році в США народився беззмінний лідер гурту "Metallica" – Джеймс Гетфілд

3 серпня 1492 року почалася перша експедиція іспанського мореплавця, уродженця Генуї, Христофора Колумба на трьох судах - «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья», які він вивів з гавані іспанського міста Палос-де-ла-Фронтера. Загальна чисельність команди всіх суден склала 100 чоловік. В ході експедиції була відкрита Південна Америка. Нога європейця вперше ступила на острови Карибського моря - Гуанахані (Багамські острови), Еспаньйола (Гаїті), Хуана (Куба).

3 серпня 1509 року в місті Орлеан, Франція, народився Етьєн Доле - французький письменник, поет, видавець, перекладач. Він придбав друкарський верстат і почав випускати книги Галена, Цицерона, Светонія, Маро, а також заборонений на той час для друкування "Псалтир". Без відома автора він надрукував перші дві книги "Гаргантюа і Пантагрюелья". В серпні 1546 року його визнали винним в єресі, Паризький парламент засудив його до смертної кари. Вирок був виконаний на площі Мобер, недалеко від Собору Паризької Богоматері. Попіл Доле розвіяли за вітром. У 1889 році на місці страти був споруджений пам'ятник Доле, який під час окупації Парижа нацисти демонтували і переплавили.

3 серпня 1546 року в місті Терні, Італія, помер Антоніо да Сангалло-молодший - флорентійський архітектор епохи Високого Відродження.

3 серпня 1773 року в Варшаві, Польща, помер Станіслав Конарський - польський письменник, реформатор освіти, поет, драматург.

3 серпня 1778 року в Мілані, Італія, постановкою опери-серіа "Визнана Європа" ("Europa riconosciuta") Антоніо Сальєрі відкрився "Teatro alla Scala, La Scala", один з центрів світової оперної культури. Будівля була побудована за указом австрійської імператриці Марії Терезії за проектом архітектора Джузеппе Пьермаріні в 1776-1778 рр. на місці церкви Санта-Марія алла Скала, якій театр зобов'язаний назвою. Церква, зі свого боку, була названа в ХIV ст. на честь покровительки - представниці роду правителів Верони - Беатріче делла Скала.

3 серпня 1792 року в місті Кромфорд, Велика Британія, помер сер Річард Аркрайт - великий англійський текстильний промисловець, винахідник, власник численних патентів в області прядіння. Він був видатним підприємцем епохи промислової революції і вважається родоначальником промислового способу виробництва. Винахідник об'єднав в єдине ціле джерела енергії, верстати, недорогу працю і нову для свого часу сировину - бавовну, що дозволило йому вперше в історії створити масове виробництво пряжі. Фабрика Аркрайта в Кромфорді вважається першою в світі фабрикою сучасного типу.

3 серпня 1795 року започаткована Паризька консерваторія (нині - Паризька вища національна консерваторія музики й танцю). Заклад виник на базі існуючої з 1784 року Королівської школи співу і декламації і Музичної школи національної гвардії. Засновником і першим керівником був французький музичний діяч Бернар Сарретт. Вельми швидко Паризька консерваторія виросла в провідний навчальний заклад країни і вже в 1797 році налічувала 125 викладачів і близько 600 учнів. Там навчали грі на всіх традиційних музичних інструментах, співу, драматичному мистецтву, історії і теорії музики. При консерваторії відкрилися друкарня і нотний магазин. У 1812 році при консерваторії був створений пансіонат і засновані стипендії для незаможних студентів. Тоді ж відкрився консерваторський театр, який проводив публічні репетиції вистав.

Джозеф Пакстон

3 серпня 1803 року в Мільтон-Брайені (Бедфордшир, Англія) народився Джозеф Пакстон - англійський садовий архітектор, творець Кришталевого палацу в Лондоні.

3 серпня 1811 року в Галіфаксі (штат Вермонт, США) народився Еліша Отіс - американський винахідник безпечного ліфта (системи затримки ліфта в шахті при обриві каната).

3 серпня 1833 року в селі Григорів (нині - Івано-Франківська область) народився Омелян Огоновський - український філолог, громадський діяч, багаторічний голова товариства "Просвіта", автор "Історії літератури руської".

Ежен Сю

3 серпня 1857 року в місті Ансі, Франція, помер Ежен Сю - французький письменник, засновник кримінально-сенсаційного жанру масової літератури, автор одного з найпопулярніших романів XIX століття – "Паризькі таємниці" ("Les mysteres de Paris").

3 серпня 1884 року в Парижі, Франція, помер Поль Абаді - французький архітектор. Серед власних споруд Абаді переважають неороманські церковні будівлі, наприклад, знаменита Базиліка Сакре-Кер на Монмартрському пагорбі в Парижі.

3 серпня 1887 року в місті Рагбі (Ворикшир, Англія) народився Руперт Брук – англійський поет, відомий своїми ідеалістичними сонетами, написаними під час Першої світової війни.

3 серпня 1904 року в селищі Мілвілл (Вісконсін, США) народився Кліффорд Сімак - американський письменник в жанрі наукової фантастики та фентезі, який вважається одним із засновників сучасної американської фантастики. Автор книг: "Кільце навколо Сонця", "Майже як люди", "Пересадкова станція", "Всяке тіло - трава", "Принцип перевертня", "Місто", "Що може бути простіше часу?".

3 серпня 1904 року члени англійської експедиції стали першими людьми Заходу, що увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті.

Дональд Біссет

3 серпня 1910 року в Брентфорді (Мідлсекс, Англія) народився Дональд Біссет - англійський дитячий письменник, художник, кіноактор і театральний режисер. Його збірники об'єднані одними і тими ж героями. Усі видання виходили з малюнками самого автора.

3 серпня 1917 року в Шарлоттенбурзі, Німеччина, помер Фердинанд Георг Фробеніус - німецький математик, відомий за внесок в теорію еліптичних функцій, диференціальних рівнянь і теорію груп.

3 серпня 1920 року в місті Оксфорд, Велика Британія, народилася Філліс Дороті Джеймс - англійська письменниця, авторка популярних детективів.

3 серпня 1922 року радіостанція Нью-Йорка вперше в світі використала шумовий ефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей. Було покладено початок такого жанру, як радіопостановки.

3 серпня 1923 року в Одесі народився Леонід Братченко - український художник театру, народний художник.

3 серпня 1924 року в Бішопсборні (Сіті-оф-Кентербері, Англія) помер Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженьовський) - англійський письменник польського походження, який отримав визнання як класик англійської літератури.

3 серпня 1925 року в селі Бориси (нині - Полтавська область) народився Володимир Верменич - український композитор, хоровий диригент.

3 серпня 1928 року в Нью-Йорку, США, народився Джеймс Б. Гарріс - американський продюсер, режисер і сценарист.

Еміль Берлінер

3 серпня 1929 року в Вашингтоні, США, помер Еміль Берлінер - американський винахідник німецького походження, який винайшов грамофон. У патенті "U.S.Patent 372 786", виданому в листопаді 1887 року, запропоновано новий метод для запису і відтворення звуків, а також новий апарат - грамофон. У 1895 році заснував "Berliner Gramophone" - першу компанію, яка займалася продажем грамофонних записів. Через два роки відкрив філію в Великій Британії - "Gramophone Company" (в даний час "EMI" - одна з найбільших звукозаписних компаній світу), ще через рік - в Німеччині - "Deutsche Grammophon".

3 серпня 1935 року в селі Волінтір, Королівство Румунія, народилася Марія Бієшу - молдавська оперна співачка (лірико-драматичне сопрано), педагогиня.

Мартін Шин

3 серпня 1940 року в Дейтоні (Огайо, США) народився Мартін Шин - відомий голлівудський актор. Він запам'ятався за стрічками "Спіймай мене, якщо зможеш", "Відступники".

3 серпня 1942 року в місті Муральто, Швейцарія, помер Ріхард Вільштеттер - німецький хімік-органік єврейського походження. Лауреат Нобелівської премії з хімії.

3 серпня 1949 року Баскетбольна асоціація Америки (BAA) була перейменована на Національну баскетбольну асоціацію (NBA).

3 серпня 1955 року в Лондоні відбулася прем'єра п'єси "Чекаючи на Ґодо" ("En attendant Godot") ірландського драматурга Семюела Бекета. Не зрозумівши творчого задуму автора, половина глядачів покинула зал під час вистави.

3 серпня 1958 року о 23:15 в ході секретної операції "Сонячне світло" американський атомний підводний крейсер "Nautilus" досягнув Північного полюса, ставши першим в історії кораблем, якому це вдалося. 23 липня субмарина вийшла з гавані Перл-Гарбор.

3 серпня 1962 року в Києві помер Володимир Заболотний - український архітектор, засновник і президент Академії архітектури України, один із авторів проекту будівлі Верховної Ради України.

3 серпня 1963 року в Дауні (Каліфорнія, США) народився Джеймс Гетфілд - американський гітарист і співак, один із засновників і беззмінний лідер треш-метал-гурту "Metallica".

3 серпня 1964 року в місті Мілледжвіль (Джорджія, США) померла Фланнері О'Коннор - американська письменниця, представниця напряму "південної готики".

3 серпня 1967 року в Парижі, Франція, народився Матьє Кассовітц - французький актор, режисер. Відомий по картинам: "Амелі", "Мюнхен", "Ненависть", "Багряні ріки", "Готика".

3 серпня 1987 року в Києві помер Іван Миколайчук - видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник. Ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі "Сон" та Івана Палійчука у "Тінях забутих предків" принесли йому загальне визнання. У 1979 році йому вдалося втілити в життя свою давню мрію - зняти фільм "Вавилон ХХ". У 1983 році були написані "Небилиці про Івана", а в 1984 році режисер готувався до роботи над фільмом за цим сценарієм, але постановку "Небилиць" дозволили лише восени 1986 року.

Вибрані ролі в кіно: "Гадюка", "Бур'ян", "Анничка", "Камінний хрест", "Розвідники", "На Київському напрямку", "Помилка Оноре де Бальзака", "Білий птах з чорною ознакою", "Захар Беркут", "Пропала грамота", "Тривожний місяць вересень", "Лісова пісня. Мавка", "Повернення Батерфляй", "Легенда про княгиню Ольгу".

3 серпня 1987 року побачив світ альбом "Hysteria" англійського хеві-гурту "Deaf Leopard", що став найуспішнішим релізом за всю кар'єру гурту і розійшовся загальним тиражем понад 20 млн примірників. Сингл "Animal" став першим хітом групи, який увйшов в ТОП-10 у Великій Британії. "Hysteria" очолив чарти кращих альбомів Великої Британії в перший тиждень релізу. Але продажі в США йшли мляво порівняно з попереднім альбомом "Pyromania".

Так продовжувалося, поки не з'явився четвертий сингл "Pour Some Sugar Оn Me", який в липні 1988 року досяг вершини американського чарту "Billboard 200". Відеокліп на цю пісню посів перше місце на каналі MTV за рекордні 73 дня. У 2006 році сама пісня зайняла другу позицію в рейтингу "100 найкращих пісень 1980-х років" каналу VH1.

3 серпня 1993 року чотирирічна американка Сідні Діттман з Г'юстона (Техас, США) стала наймолодшим власником патенту, отриманим від Американського патентного бюро. Її незвичайний винахід називався «Допомога для хапання круглої дверної ручки».

3 серпня 1999 року в Акація-Хіллзі, Австралія, в перестрілці з поліцейськими був вбитий австралійський мисливець Родні Анселл - прототип головного героя популярного фільму "Крокодил Данді" ("Crocodile Dundee") з Полом Гоґаном в головній ролі. 44-річного блондина застрелили після того, як сам він позбавив життя поліцейського. Це сталося під час спроби арешту Анселла, який підозрювався в збройному нападі на місцевий банк дванадцятьма годинами раніше. Шукач пригод прославився в 1977 році, коли провів два місяці в тропічному лісі і зміг вижити. Про це була написана книга, яка і надихнула письменника Кена Шейді на створення сценарію "Крокодила Данді". Фільм режисера Пітера Феймана вийшов кумедним, а ось реальне життя відчайдушного героя закінчилося трагічно.

Аугусто Піночет

3 серпня 2000 року Верховний суд Чилі, який засідав майже два тижні, виніс постанову про позбавлення колишнього диктатора країни, генерала Аугусто Піночета, судової недоторканності, якою той користувався, будучи довічним сенатором. Так генерал був позбавлений довічного імунітету.

3 серпня 2003 року Майк Тайсон запросив запит судового захисту від банкрутства, передбачений 11-ю статтею відповідного федерального закону США. За словами адвоката екс-чемпіона, боєць завжди займався професійним спортом, а грошові справи вели інші люди. Тепер він захотів самостійно вирішити фінансові проблеми. Більшу частину з 300 млн доларів США, зароблених на рингах, Тайсон витратив на дорогі будинки, шикарні автомобілі, золоті прикраси та подарунки для друзів. Він звик вести екстравагантний спосіб життя і одного разу навіть купив бенгальського тигра.

3 серпня 2009 року в Києві помер Сергій Кузьминський ("Кузя", DJ Пуберт, Qzzaargh) - український співак і гітарист. Спочатку - вокаліст гурту "Брати Гадюкіни", а потім - діджей.

3 серпня 2015 року в місті Пало-Альто (Каліфорнія, США) помер Роберт Конквест - британський дипломат, історик, літератор, письменник-фантаст, поет, відомий автор публікацій з історії.

Олександр Рудяченко, Київ