"Розповідь служниці" продовжили на четвертий сезон

Сервіс Hulu оголосив про продовження серіалу "Розповідь служниці" (The Handmaid’s Tale) на четвертий сезон.

Про це повідомляє видання Variety.

"Hulu продовжив "Розповідь служниці" на четвертий сезон", - йдеться у повідомленні. Дату прем'єри серіалу і деталі сюжету автори серіалу поки не називають.

Третій сезон все ще виходить в ефір.

Серіал заснований на однойменному романі письменниці Маргарет Етвуд. Події розгортаються у майбутньому у вигаданому тоталітарному суспільстві - розташованій на території сучасних США Республіці Галаад, яка фактично є псевдорелігійною теократією. У майбутньому лише одна зі ста жінок може народити здорову дитину, тому таких жінок збирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної мети - зачати та народити дитину для офіцерів, чиї дружини не здатні це зробити.

Фото: кадр з серіалу