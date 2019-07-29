"Розповідь служниці" продовжили на четвертий сезон
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Укрінформ
Сервіс Hulu оголосив про продовження серіалу "Розповідь служниці" (The Handmaid’s Tale) на четвертий сезон.
Про це повідомляє видання Variety.
"Hulu продовжив "Розповідь служниці" на четвертий сезон", - йдеться у повідомленні. Дату прем'єри серіалу і деталі сюжету автори серіалу поки не називають.
Третій сезон все ще виходить в ефір.
Серіал заснований на однойменному романі письменниці Маргарет Етвуд. Події розгортаються у майбутньому у вигаданому тоталітарному суспільстві - розташованій на території сучасних США Республіці Галаад, яка фактично є псевдорелігійною теократією. У майбутньому лише одна зі ста жінок може народити здорову дитину, тому таких жінок збирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної мети - зачати та народити дитину для офіцерів, чиї дружини не здатні це зробити.
Фото: кадр з серіалу