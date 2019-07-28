ТОП-10 найбагатших дітей-відеоблогерів України

ТОП-10 українських дітей-відеоблогерів, чиї канали мають багато підписників на YouTube, заробляють мільйони.

Відповідний рейтинг склав журнал НВ.

1. Kids Diana Show — 31,1 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade — $303 тис. — $4,8 млн. Англомовний відеоблог п’ятирічної Діани з Києва, який її батьки почали вести, коли дівчинці був лише рік. На відео вона розпаковує іграшки, грається, фарбується і вбирається, подорожує, часто разом з братом.

2. Miss Katy — 14 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade — $37 тис. — $598 тис. Російськомовний блог шестирічної Катерини Федорук родом з Одеси, яка мешкає з родиною в Лондоні. У блозі дівчинки - ролики про іграшки, вбрання, косметику.

3. Mister Max — 13,6 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade — $48 тис. — $767 тис. Російськомовний блог восьмирічного Макса Федорука, брата Катерини Федорук (Miss Katy). У його блозі часто бере участь сестра Катя і батько Андрій.

4. Ya — Alisa — 9,4 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade — $18 тис. — $294 тис. Англомовний і російськомовний блог Аліси Роговцевої, дочки вихідців з Донецька Максима та Світлани Роговцевих, які зараз проживають в Іспанії. У роликах Аліса в основному грається і відкриває подарунки.

5. Kids Roma Show — 7,6 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade — $34 тис. — $542 тис. Англомовний і російськомовний канал старшого брата Діани (Kids Diana Show) — шестирічного Роми, в якому він, часто разом із сестрою, розпаковує подарунки, катається на машинках, велосипеді і просто розважається.

Інфографіка: НВ

6. Dima Kids TV — 6,3 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade $11 тис. — $169 тис. Англомовний відеоблог п’ятирічного Діми з Одеси. Основна тема — машинки, якими хлопчик грається в різних ситуаціях.

7. Melliart — 5,1 млн підписників на YouTube. Англомовний і російськомовний блог чотирирічного Артура та його старшої сестри Мелісси, які проживають у Києві. В роликах вони разом розігрують різні ситуації, катаються на машинках і дарують одне одному іграшки.

8. Vania Mania Kids — 5,1 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade $24 тис. — $389 тис. Англомовний відеоблог брата і сестри Івана та Марусі з Києва та всієї з сім'ї. Тут багато костюмованих сценок, нових іграшок і подорожей.

Читайте також: VideoZhara цьогоріч зібрала 600 блогерів та понад 17 тисяч відвідувачів

9. Nicol & Cool Family — 4,6 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade $7 тис. — $110,5 тис. Блог старшої сестри Аліси Роговцевої (Ya — Alisa) на ім'я Ніколь. На каналі Ніколь теж багато Аліси та інших дітей сімейства Роговцевих, а також челленджі та подорожі.

10. My Little Nastya 2,1 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade $6,2 тис. — $99 тис. Відеоблог шестирічної Насті з Києва, в якому також знімаються її чотирнадцятирічний брат Саша та їхні батьки. У відеороликах багато челленджів, розваг, іграшок та подарунків.

Перше фото: скріншот відео Kids Diana Show via YouTube