Календар на всю голову. 27 липня

Цього дня у 1830 році почалась Липнева революція у Франції, а в 1929 році у місті Реймс народився філософ-постмодерніст Жан Бодрійяр

27 липня 774 року в Дзенцуджі (префектура Каґава, Японія) народився Кукай - видатний японський монах, засновник буддистської школи Сінгон-сю в Японії. Авторитет Кукая виявився настільки великим, що понад тисячу років правителі частенько посилалися на його праці, щоб виправдовувати... свої нововведення.

27 липня 1077 року в імперії Сун, Китай, помер Шао Юн - китайський філософ і поет часів династії Сун.

27 липня 1532 року в місті Регенсбург, Німеччина, загальноімперський рейхстаг затвердив Кримінально-судове укладення Священної Римської імперії німецької нації з 219 статей - "Кароліна" (власне - "Constitutio Criminalis Carolina").

27 липня 1586 року із американської колонії в Вірджинії англійський мореплавець Волтер Релі вперше привіз до Британії тютюн.

27 липня 1656 року за єретичні погляди рабін вигнав 23-річного філософа Бенедикта Спінозу з іудейської громади, наклав анафему і виселив із рідного Амстердама. Мислитель віддав перевагу суворому аскетичному життю і чернечій рясі бідного роботяги. Він помер в лютому 1677 року на самоті у віці 44 років від туберкульозу, посиленого постійним вдиханням токсичного пилу від шліфування скла.

27 липня 1675 року Збаразький замок (нині - Тернопільська область) захопили і вщент спалили турки, після чого його відбудував Дмитро Вишневецький. Саме тоді фортеця перетворилася на палац-резиденцію, втративши стратегічне значення як форпост.

27 липня 1694 року актом британського Парламенту засновано головний фінансовий орган країни - Банк Англії. Насправді найстаріший центральний банк світу був створений з ініціативи шотландського купця - Вільяма Петерсона.

27 липня 1762 року в Парижі, Франція, помер Едме Бушардон - придворний скульптор Людовика XV, який створив фонтан "Пори року" в Парижі, статую Купідона в Луврі та інші. Він вважається попередником естетики класицизму.

27 липня 1777 року в місті Глазго, Шотландія, народився Томас Кембелл - шотландський поет, один із засновників Лондонського університету. За життя він здобув широку популярність завдяки своїм баладам на теми з англійської та шотландської історії, наприклад, "Glenara" і "Ballad оf Lord Ullin's Daughter". У 1799 році автор видав дидактичну поему "The Pleasures оf Hope", написану в традиціях класицизму, в якій він різко повстав проти поділу Польщі, жахів війни, рабства і работоргівлі.

27 липня 1827 року в селі Витків (тепер - Львівська область) народився Федір Білоус - український громадський, культурно-освітній діяч, педагог, директор гімназії, літератор, видавець. У 1861-1866 рр. і 1871-1876 рр. він був послом в Сеймі. Як публіцист, він писав для газет "Слово", "Пролом", "Руська Рада", "Червона Русь", "Бесіда", "Весна", pедагував в Коломиї "Весну", допомагав у виданні журналу "Наука", газети "Руська Рада".

Свобода, що веде народ. Картина Ежена Делакруа. 1830 р.

27 липня 1830 року у Франції почалася Липнева революція.

27 липня 1835 року в П'єтразанті (Тоскана, Італія) народився Джозуе Кардуччі - найзначніший поет Італії XIX століття, лауреат Нобелівської премії з літератури.

27 липня 1843 року в селі Верхомля Велика (тепер - Польща) народився Володимир Хиляк - український письменник і етнограф.

27 липня 1844 року в місті Манчестер, Англія, помер Джон Дальтон - англійський фізик, хімік, який вперше описав захворювання дальтонізмом, член Лондонського королівського товариства. Вчений продовжував працювати до кінця своїх днів і останній запис у своєму метеорологічному журналі зробив 26 липня.

27 липня 1870 року в місті Сен-Клу, Франція, народився Хілер Беллок - письменник і поет англо-французького походження. Один з найбільш плідних англійських письменників початку XX ст. Він був гарячим прихильником Римсько-католицької церкви, що сильно вплинуло на більшість його робіт.

27 липня 1883 року в місті Баден, Австрія, помер Франц Доплер - австро-угорський флейтист-віртуоз, диригент, музичний керівник, композитор.

27 липня 1890 року в Овер-сюр-Уаз, Франція, нідерландський художник-живописець, постімпрессіоніст Вінсент ван Гог спробував застрелитися. Того недільного вечора він вийшов із дому з мольбертом і матеріалами для малювання і відправився в поле. По дорозі художник дістав револьвер і вистрілив собі в груди. Похитуючись, важко поранений Вінсент добрів до пансіону Равокса і в кімнаті ліг у ліжко. Молодший брат Тео приїхав одразу, як тільки дізнався про трагедію. Але Ван Гог помер о 1:30 ночі 29 липня, стискаючи руку брата. Катафалк для похорону самогубці довелося позичати в сусідньому місті. Ван Гог був похований 30 липня. Труну засипали соняшниками - улюбленими квітами художника.

27 липня 1910 року в Сен-Флоран-ле-В'єй (Франція) народився Жюльєн Грак - вельми стильний французький письменник.

27 липня 1912 року в Києві народився Ігор Маркевич - французький диригент українського походження, композитор. У віці двох років батьки вивезли хлопчика в Париж, потім сім'я переїхала до Швейцарії.

27 липня 1912 року у Львові народився Олег Лисяк - український прозаїк, драматург, журналіст.

27 липня 1913 року в місті Луїно (Ломбардія, Італія) народився Вітторіо Серені - італійський поет.

27 липня 1915 року у Флоренції, Італія, народився Маріо дель Монако - італійський оперний співак (тенор), якого називають одним з найвизначніших оперних співаків XX ст. і останнім тенором di forza.

27 липня 1921 року американський дослідник Фредерік Грант Бантинг прочитав доповідь про отримання нового препарату - "айлетін": так спочатку називався інсулін. Це був підсумок болісних досліджень. Влітку йому надали в Торонто університетську лабораторію і асистента, а також виділили 10 собак. Але не все йшло гладко. У січні 1922 року, після безлічі успішних випробувань на собаках, хворому на діабет 14-річному Леонарду Томпсону була зроблена перша в історії ін'єкція інсуліну. Однак досвід застосування інсуліну виявився невдалим. Екстракт недостатньо очистили, і це призвело до розвитку алергії, тому ін'єкції інсуліну були припинені.

27 липня 1924 року в Берліні, Німеччина, помер Ферруччо Бузоні - італійський композитор, піаніст, диригент і музичний педагог.

27 липня 1927 року в Умані, Київська область, народилася Галина Биченюк - українська поетеса.

27 липня 1929 року в місті Реймс, Франція, народився Жан Бодрійяр - французький соціолог, культуролог і філософ-постмодерніст, фотограф. Професор Єльського університету і публіцист. Незважаючи на те, що мислителя нерідко називають навіть гуру постмодерну, сам він відхрещувався від ярликів. Автор книг: "Суспільство споживання", "Символічний обмін і смерть", "Спокуса", "Симулякри і симуляція", "У тіні мовчазної більшості, або Кінець соціального".

27 липня 1929 року в селі Дзвиняча, Тернопільська область, народився Іван Гнатюк - український поет, прозаїк, перекладач. Член Національної спілки письменників України. Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

27 липня 1929 року в Руб'єлос-де-Мора, Іспанія, народився Хосе Гонсальво Вівес - іспанський скульптор.

27 липня 1931 року в Іворні, Швейцарія, помер Огюст Анрі Форель - відомий швейцарський невропатолог, психіатр і громадський діяч. Автор книги "Статеве питання". Водночас професор встигав активно боротися за мир, захоплювався комахами, описавши близько трьох тисяч видів перетинчастокрилих. У старості Форель залишив медичну практику і написав п'ятитомну працю "Соціальне життя мурашок".

27 липня 1935 року в селі Дахнів (нині - Польща) народився Володимир Юрчишин - український художник-графік, майстер книжкового оформлення, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка.

27 липня 1937 року в Василькові, Київська область, народився Володимир Дячков - український письменник, критик, публіцист.

27 липня 1938 року в Чикаго (шт. Іллінойс, США) народився Ернест Гері Гайгекс - американський письменник та ігровий дизайнер.

27 липня 1940 року в місті Золінген (Німеччина) народилася Піна Бауш - німецька танцівниця і хореографиня. Вона знялася в двох культових фільмах: у Федеріко Фелліні в картині "І корабель пливе..." була сліпою принцесою, яка на дотик грає в шахи, і в картині "Поговори з нею" Педро Альмодовара зіграла саму себе.

27 липня 1946 року в передмісті Нейї-сюр-Сен, Франція, померла Гертруда Стайн - видатна американська письменниця, авторка виразу "втрачене покоління". Авторка книг: "Географія і п'єси", "Ніжні кнопки", "Становлення американців", "Автобіографія Еліс Б. Токлас".

27 липня 1960 року в Нью-Йорку, США, померла Етель Ліліан Войнич - ірландська і англійська письменниця, композиторка. На честь неї названо кратер Войнич на Венері. Авторка знаменитого революційно-романтичного роману "Овід" (англ. "The Gadfly").

27 липня 1962 року в Сюрі-ан-Во, Франція, помер Річард Олдінгтон - англійський поет, прозаїк, критик.

27 липня 1974 року президента США Річарда Ніксона звинуватили в перешкоджанні правосуддю, оскільки він відмовився надати плівки з інформацією, пов'язаною з Вотергейтським скандалом.

27 липня 1974 року в Кам'янець-Подільському, Хмельницька область, помер Микита Годованець - український поет-байкар. У грудні 1937 року його незаконно заарештували в Києві і за постановою особливої наради при НКВС вислали на Середню Колиму, де він пробув до 1947 року. І тільки в 1954 році ув'язненому офіційно дозволили оселитися в Кам'янці-Подільському.

27 липня 1981 року в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) помер Вільям Вайлер - американський режисер і продюсер, володар трьох премій "Оскар", який зняв фільми "Римські канікули", "Як вкрасти мільйон", "Смішне дівча", "Бен -Гур", "Дитяча година", "Найкращі роки нашого життя".

27 липня 1981 року в Києві помер Юхим Мартич - український письменник, драматург і публіцист, редактор.

27 липня 1986 року британський рок-гурт "Queen" став першим західним музичним гуртом, який прорвався за "Залізну завісу". У межах світового турне "Live Magic" англійці відіграли концерт на "Непштадіон" в Будапешті.

27 липня 2003 року в Толука-Лейк (Каліфорнія, США) помер Боб Гоуп (справжнє ім'я – Леслі Таунз Гоуп) - американський комік англійського походження, актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, який 18 разів (1939-1977) вів церемонію вручення премій "Оскар" - частіше, ніж будь-хто в історії. За виступи перед солдатами він став єдиною цивільною особою, нагородженою званням "Почесний ветеран Збройних сил США".

27 липня 2008 року в Вандеврі, Швейцарія, помер Горст Вальтер Штайн - видатний німецький диригент. У 1969-1986 рр. він здійснив 76 постановок у межах Байройтського фестивалю, крім того, в 1985-1989 рр. поставив ряд значних спектаклів на Зальцбурзькому фестивалі.

27 липня 2008 року в Каїрі, Єгипет, помер Юсеф Шахін - режисер, сценарист, продюсер, актор, класик єгипетського кіно. Вибрана фільмографія: "Каїрський вокзал", "Земля", "Александрія, чому?", "Емігрант", "Доля".

Олександр Рудяченко, Київ