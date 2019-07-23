У Сингапурі конфіскували рекордну партію в 9 тонн слонових бивнів

Сингапурські митники конфіскували 8,8 тонн слонових бивнів, що є рекордом у світі за останні роки.

Про це повідомляє Straits Times.

“Рекордна партія у 8,8 тонн слонових бивнів була конфіскована з трьох контейнерів у неділю вночі, що, своєю чергою, вважається найбільшою конфіскацією у світі за останні роки”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виявлені бивні зрізані з 300 африканських слонів.

Також повідомляються про конфіскацію 11,9 тонн панцирів панголінів.

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Самі ж контейнери направлялися з Демократичної Республіки Конго до В'єтнаму, а в документації була вказано, що усередині знаходиться “деревина”.

Загальна вартість знайденого становить близько 66,2 мільйонів доларів.