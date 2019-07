Календар на всю голову. 20 липня

Цього дня 1917 року зареєстрована торгова марка "BMW", а в 1940 році американський журнал "Billboard" опублікував перший список популярних пісень

Олександр Македонський

20 липня 356 року до н.е. в місті Пелла народився Олександр Македонський (Великий) - видатний грецько-македонський завойовник, організатор власної імперії.

20 липня 1304 року в місті Ареццо (Тоскана, Італія) народився Франческо Петрарка - італійський поет, голова старшого покоління гуманістів, один з найвидатніших діячів італійського Ренесансу, один із засновників гуманізму.

20 липня 1402 року після розгрому Золотої Орди і захоплення Індії середньоазіатський емір Тимур переміг армію турецького султана Баязида I в битві при Анкарі. Наступною метою завойовника був Китай, але здійснити плани завадила його смерть в 1405 році.

20 липня 1534 року в Кембриджі зареєстровано перше в світі видавництво.

20 липня 1671 року гетьман Війська Запорозького Правобережної України Петро Дорошенко почав облогу Білої Церкви і вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу хану для боротьби з козаками гетьмана Михайла Ханенка і запорожцями вирушив Кальницький полк.

Річард Оуен

20 липня 1804 року в місті Ланкастер, Велика Британія, народився сер Річард Оуен - англійський зоолог і палеонтолог, послідовник ліннеївських традицій в сучасній біології, першим вжив слово "динозавр".

20 липня 1816 року в місті Маріямполе (нині - Мінська область, Білорусь) народився Едвард Желіговський - польський поет, перекладач, філософ і громадський діяч. Потоваришував і підтримував зв'язки з Тарасом Шевченком.

20 липня 1822 року в місті Хейнцендорф, Сілезія, народився Грегор Мендель - австрійський біолог і ботанік, монах-августинець, абат. Відкрив закони спадковості, названими пізніше його ім'ям (Закони Менделя), які стали першим кроком на шляху до сучасної генетики.

20 липня 1847 року в Берліні, Німеччина, народився Макс Ліберман - німецький художник і графік єврейського походження, вважається одним з головних представників імпресіонізму за межами Франції.

Ерік Аксель Карлфельдт

20 липня 1864 року в місті Авеста, Швеція, народився Ерік Аксель Карлфельдт - шведський письменник. Автор книг "Пісні про пустищі та любов", "Пісні Фрідоліна", "Сад Фрідоліна". Лауреат Нобелівської премії в галузі літератури.

20 липня 1866 року в місті Вербанія, Італія, помер Бернгард Ріман - німецький математик, механік і фізик. За коротку трудову діяльність вчений обновив кілька розділів математики і тепер вважається засновником сучасного математичного аналізу.

20 липня 1877 року у Франції почалася історія мультиплікації, коли інженер-самоучка Еміль Рейно створив і представив публіці перший праксиноскоп. У жовтні 1892 року Еміль демонструє в паризькому Музеї Гревен першу графічну стрічку за допомогою апаратів "оптичний театр".

20 липня 1880 року в місті Кені (нині - Естонія) народився Герман Кайзерлінг - німецький філософ, письменник, мандрівник, автор "Дорожнього щоденника філософа".

20 липня 1890 року в місті Болонія, Італія, народився Джорджо Моранді - італійський живописець і графік. Він створив цілу серію натюрмортів з пляшками ("пляшки Моранді"), які вважаються еталоном сучасного "метафізичного живопису". Художник також малював пейзажі, створював офорти. У 1930-1956 рр. Моранді служив професором гравіювального мистецтва у флорентійській Академії.

20 липня 1894 року в селі Дзукнурі, поблизу Кутаїсі, народився Шалва Апхаідзе - грузинський поет, критик, перекладач. Автор збірок «Вірші» (1945, 1949, 1954), "Весняні мелодії" (1957). Крім того автор багато працював в галузі літературної критики та художнього перекладу.

20 липня 1897 року італійський радіотехнік і підприємець Гульєльмо Марконі створив і організував велике акціонерне товариство "Marconi & C °", а на роботу запросив багатьох видатних учених і інженерів. Влітку того ж року була здійснена передача радіосигналу на 14 км через Бристольську затоку, а в жовтні - на відстань 21 км. Події розвивалися стрімко. Адже тільки 2 липня 1897 року він отримав офіційний патент на винайдений ним радіо. В якості передавача був використаний генератор Герца в модифікації Риги, а в якості приймача - прилад Попова, створений, в свою чергу, на основі приладу Лоджа.

20 липня 1913 року в місті Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, народилася Ольга Мак (в дівоцтві: Ольга Петрова) - українська письменниця, автор книг "З часів єжовщини", "Бог вогню" (три томи), "Примха", "Жаїра" (два томи), "Проти переконань", "Куди йшла стежка", "Каміння під косою", "Лебідка", "Дала дівчина хустину". Член Об'єднання українських письменників "Слово" і Спілки письменників України.

20 липня 1917 року зареєстрована торгова марка "BMW". Об'єдналися дві компанії - "Rapp Motoren-werke" і "Gustav Otto Flugmaschinenfabrik". Нова компанія отримала назву "Bayerische Motorenwerke" - скорочено "BMW". Спочатку компанія випускала авіаційні двигуни. Насправді емблема "BMW" - не що інше, як пропелер літака.

Едмунд Гілларі

20 липня 1919 року в місті Окленд, Нова Зеландія, народився Едмунд Гілларі - новозеландський дослідник і альпініст. У 1953 році разом з непальським шерпом Тенцингом Норгеєм вперше досяг вершини найвищої гори світу - Евересту. Почесний громадянин Непалу.

20 липня 1921 року в місті Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, народилася Оксана Вікул - українська балерина, відома виконанням українських народних танців в модерністському стилі. Хореографії вона навчалася в балетних школах Демі-Довгопольского і Єлизавети Микільської. Вони обидва були виконавцями характерних танців в класичному балеті. У США Оксана продовжила вдосконалюватися в танці, була солісткою, показуючи власні хореографічні твори.

20 липня 1933 року в місті Провіденс (Род-Айленд, США) народився Кормак Маккарті - американський письменник, прозаїк і драматург, сучасний класик, лауреат Пулітцерівської премії (роман "Шлях"). Основні жанри: південна готика, вестерн, постапокаліптика.

20 липня 1933 року в Лондоні відбувся 500-тисячний марш проти антисемітизму.

20 липня 1937 року в Римі, Італія, помер Гульєльмо Марконі - італійський маркіз, радіотехнік, винахідник радіо. Нобелівський лауреат з фізики. Довічний сенатор Італії, з 1930 року - глава Королівської академії Італії.

Наталі Вуд

20 липня 1938 року в Сан-Франциско (Каліфорнія, США) народилася Наталі Вуд (Наталія Захаренко, вона ж - Гурдіна) - знаменита американська кіноактриса українського походження. Триразова номінантка на "Oscar", виконавиця головних ролей в "Вестсайдській історії", "Великих перегонах" та ін.

20 липня 1940 року американський музичний журнал "Billboard" опублікував перший список популярних пісень. Раніше в тижневику друкувалися подібні списки, але представлені в них дані давалися компаніями-виробниками і відображали популярність пластинок, вироблених тільки ними. Тепер дані зводилися воєдино і становили об'єктивну картину продажів грамплатівок того чи іншого виконавця. Першою очолила чарт пісня "I'll Never Smile Again", записана оркестром Томмі Дорсі з Френком Сінатрою та вокальною групою "The Pied Pipers".

20 липня 1944 року в селі Веснянка, Хмельницька область, народився Анатолій Ненцінський - український поет. Член Національної спілки письменників України. Заслужений журналіст України.

20 липня 1945 року в Парижі, Франція, помер Поль Валері - французький поет, есеїст, філософ, яскравий представник символізму. Він відомий не тільки своїми віршами і прозою, а й як автор численних есе і афоризмів, присвячених мистецтву, історії, літературі, музиці.

20 липня 1946 року в селі Клубівка, Хмельницька область, народився Георгій Кірпа - український політик і управлінець. Гендиректор "Укрзалізниці", Міністр транспорту України, Міністр транспорту та зв'язку України. Засновник і голова партії "Відродження". Герой України. Після президентських виборів у 2004 році покінчив життя самогубством.

Карлос Сантана

20 липня 1947 року в шт. Халіско, Мексика, народився Карлос Сантана - американський музикант мексиканського походження, гітарист-віртуоз, композитор, лауреат численних премій "Grammy", який здобув популярність на рубежі 1960-1970-х рр. з такими класичними номерами, як "Black Magic Woman". У 1999 році музикант несподівано повернувся на вершину чартів з альбомом "Supernatural" ("Греммі" за кращий альбом року), який містив суперхіти "Smooth" і "Maria Maria".

20 липня 1951 року в Києві помер Микола Петровський - український історик. Доктор історичних наук. Член-кореспондент АН. Наукові праці вченого стосувалися історії визвольної війни українського народу (1648-1954 рр., історіографії XVII-XVIII ст.).

20 липня 1957 року у Львові народився Ігор Геращенко - український поет, актор.

20 липня 1960 року в Пожареваці (центральна Сербія) народився Первослав Вуйчич - канадський письменник сербського походження.

20 липня 1965 року американський поет, співак і гітарист Боб Ділан випустив сингл "Like А Rolling Stone", з яким домігся першого великого успіху, очоливши хіт-парад національного тижневика "Billboard".

20 липня 1968 року в Києві народилася Юлія Мостова - українська журналістка. Співзасновниця і головний редактор тижневика «Дзеркало тижня. Україна".

20 липня 1969 року о 20 годині 17 хвилин за середньоєвропейським часом, місячний модуль американського корабля "Apollo 11" з астронавтами Нілом Армстронгом і Едвіном Олдріном на борту здійснив м'яку посадку поблизу кратера в південно-західній частині місячного Моря Спокою. У момент посадки Армстронг передав: "Х'юстон, говорить База Спокою. "Орел" сів".

20 липня 1969 року закінчилася шестиденна Футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом. Незважаючи на коротку тривалість, конфлікт коштував сторонам досить дорого. Загальні людські втрати склали понад 2000 осіб. Війна поховала регіональний інтеграційний проект Центральноамериканського спільного ринку.

Брюс Лі

20 липня 1973 року в Гонконзі, КНР, помер Брюс Лі - гонконзький і американський кіноактор, режисер, сценарист, продюсер, постановник бойових сцен і філософ. Майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, популяризатор і реформатор в області китайських бойових мистецтв. У кіно він почав зніматися з дитинства, всього зіграв в 36 фільмах. Смерть спричинила таблетка, прийнята від головного болю, викликавши набряк мозку.

20 липня 1976 року посадковий відсік американського космічного корабля "Вікінг-1" здійснив першу в історії людства м'яку посадку на поверхню Марса.

20 липня 1989 року в Лондоні, Велика Британія, помер Олекса Воропай - український біолог, етнограф і письменник, фольклорист в еміграції.

20 липня 1994 року в Нью-Йорку, США, помер Михайло Черешньовський - український скульптор-монументаліст, різьбар по дереву, педагог.

20 липня 2005 року Канада стала четвертою державою в світі, яка узаконила одностатеві шлюби.

20 липня 2011 року в Лондоні, Велика Британія, помер Люсьєн Фрейд - британський художник німецько-єврейського походження, який спеціалізувався на портретному живописі та оголеній натурі. Майстер психологічного портрета. Він був одним з найбільш високооплачуваних сучасних художників.

20 липня 2013 року в Іспанії помер Нурія Тортрас - іспанський скульптор.

