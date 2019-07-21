Календар на всю голову. 21 липня

Цього дня 1899 року народився Ернест Хемінгуей, а в 1969 році Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню Місяця

21 липня 356 року до н.е. Герострат спалив храм Артеміди в Ефесі.

21 липня 365 року землетрус частково зруйнував одне з семи чудес світу - Александрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу в 1326 році.

21 липня 1542 року для боротьби з протестантизмом папа римський Павло III заснував буллою "Licet ab inicio" "Священну конгрегацію Римської і Вселенської інквізиції".

21 липня 1582 року в Кіото, Японія, помер Ода Нобунага - військово-політичний лідер Японії періоду Сенгоку, один з найбільш видатних самураїв в японській історії, який присвятив своє життя об'єднанню країни.

21 липня 1620 року в Ла-Флеші, Франція, народився Жан Пікар - французький астроном, один з перших членів Паризької Академії наук. Першим з учених точно визначив дугу меридіана і встановив розмір Землі.

21 липня 1694 року в Вестманланді, Швеція, народився Георг Брандт - шведський хімік і мінералог. У 1735 році він виділив з нечистої руди сірий із слабким рожевим відтінком невідомий метал. Ім'я кобольд або кобальт, дане дослідником, так і збереглося.

21 липня 1773 року Папа Римський Климент XIV видав буллу "Dominus ac redemptor noster" оголосивши про припинення діяльності Ордену єзуїтів у всіх без винятку країнах.

21 липня 1796 року у місті Дамфріс, Шотландія, помер Роберт Бернз - великий шотландський поет, фольклорист, автор численних віршів і поем, написаних на так званому рівнинному шотландському та англійською мовами. Його день народження - національне свято в Шотландії, що відзначається урочистим обідом (Burns Night або: Burns supper) з традиційним порядком проходження оспіваних поетом страв (основне - ситний пудинг хаггис), внесених під музику шотландської волинки і передуємих читанням відповідних авторських віршів: передобідньою молитвою "The Selkirk Grace" і "Ode To Haggis".

21 липня 1816 року в місті Кассель, Німеччина, народився Пол Юліус Ройтер - німецький підприємець і журналіст. Засновник британського інформаційного агентства "Reuters".

21 липня 1835 року в Парижі, Франція, народилася Дезіре Арто - оперна співачка. У 1858 році вона дебютувала на сцені паризької Гранд-Опери в спектаклі "Пророк" Джакомо Мейєрбера. Вокальні дані, що дозволяли виконувати партії меццо-сопрано, драматичного і лірико-колоратурного сопрано, а також драматичний талант здобули заслужену славу. Незабаром співачка домоглася положення примадонни в Паризькій Опері.

21 липня 1856 року в Оденсе, Данія, помер Еміль Ореструп - данський поет-лірик і лікар. У його творах помітний вплив Адама Еленшлегера і Генріха Гейне, але відрізняються вони еротичною спрямованістю. Не визнаний свого часу літератор, нині вважається одним із самих значних данських поетів.

21 липня 1893 року в місті Грайфсвальд, Німеччина, народився Ганс Фаллада - німецький письменник-антифашист, автор творів "Хто одного разу покуштував тюремної юшки", "Кожен помирає поодинці".

21 липня 1899 року в Оук-Парку (Іллінойс, США) народився Ернест Хемінгуей - американський письменник, автор книг "Старий і море", "По кому подзвін" та ін. Лауреат Нобелівської премії в галузі літератури.

21 липня 1911 року в Едмонтоні (провінція Альберта, Канада) народився Маршалл Маклуен - канадський філософ, філолог, літературний критик, еколог засобів комунікації і теоретик впливу артефактів як засобів комунікації. Він знайшов широку популярність як дослідник впливу електричних і електронних засобів комунікації на людину і суспільство.

21 липня 1914 року в Римі, Італія, народилася Сузо Чеккі Д'Аміко - італійська сценаристка. Вона співпрацювала з видатними режисерами періоду неореалізму.

21 липня 1919 року в Кам'янці-Подільському за наказом Симона Петлюри контррозвідка заарештувала членів Головного повстанського штабу, які вели переговори з лідерами політичних партій, зухвало поводилися, виявляючи зневагу до Директорії і головного отамана. Через кілька днів отаманів звільнили, але їх загін обеззброїли і вивели з міста.

21 липня 1920 року в містечку Кременець (нині - Тернопільська область) народився Ісаак Стерн - американський скрипаль єврейського походження, один з найбільших і всесвітньо відомих академічних музикантів XX ст.

21 липня 1925 року в Дейтоні (шт. Теннесі, США) завершився так званий мавпячий процес. Про справу 24-річного шкільного вчителя Джона Скоупса, який наважився викладати учням еволюційну теорію Дарвіна, заборонену законом штату, писали всі американські газети. Подивитися на тяжбу прибуло море журналістів з усього світу. Саме містечко нагадувало в ті дні святковий ярмарок, на якому торговці, користуючись нагодою, продавали продукти, сувеніри та релігійну літературу.

21 липня 1933 року в місті Батавия (Нью-Йорк, США) народився Джон Гарднер - американський письменник.

21 липня 1933 року в Парижі, Франція, помер Віктор Жильбер - французький художник, майстер жанрових сцен. В середині 1870-х рр. він став близьким другом П'єра Мартіна, одного з головних прихильників руху імпресіоністів. Той арт-дилер придбав твори Віктора разом з картинами таких іменитих художників, як Клод Моне, Вінсент Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген. Саме завдяки цій підтримці він зміг відмовитися від професії декоратора і присвятити себе живопису.

21 липня 1941 року в Кракові, Польща, народився Богдан Лепкий - український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, історик літератури, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник.

21 липня 1948 року в місті Шерман (Коннектикут, США) помер Аршиль Горкі - американський художник, один із засновників "абстрактного експресіонізму".

21 липня 1951 року в Чикаго (Іллінойс, США) народився Робін Вільямс - американський актор, лауреат премії "Oscar". Зіграв в картинах: "Пробудження", "Розумник Вілл Хантінг", "Клітка для пташок", "Цілитель Адамс" та ін.

21 липня 1953 року відбулася телевізійна прем'єра фільму-опери "Запорожець за Дунаєм" виробництва Київської кіностудії, першої української опери, написаної композитором Семеном Гулаком-Артемовським.

21 июля 1956 года в Филадельфии (Пенсильвания, США) родился Майкл Коннелли - американский писатель, автор бестселлеров в детективном жанре.

21 липня 1960 року в Римі, Італія, помер Массімо Бонтемпеллі - італійський письменник, драматург, музичний критик, композитор. Один із засновників італійського магічного реалізму, за своє життя створив кілька збірок оповідань і віршів, ряд романів і п'єс, а також кілька музичних творів.

21 липня 1966 року в Івано-Франківську народилася Наталія Николаїшин - заслужена артистка України, лауреат Міжнародного конкурсу оперних співаків в Італії (Алькамо), солістка Національної опери України.

21 липня 1967 року в Нью-Йорку, США, помер Безіл Ретбоун - американський актор англійського походження. Вибрана фільмографія: "Кінець місіс Чейні", "Девід Копперфільд", "Останні дні Помпеї", "Анна Кареніна", "Ромео і Джульєтта".

21 липня 1969 року о 3 годині 56 хвилин біля кратера в південно-західній частині місячного Моря Спокою командир корабля "Apollo 11", американський астронавт Ніл Армстронг, першим із землян ступив на поверхню Місяця. Через 20 хвилин місячний грунт під ногами відчув і Едвін Олдрін. Тим часом третій член екіпажу - Майкл Коллінз, знаходився на борту корабля. Телетрансляція епохальної події в історії людства велася в усьому світі.

21 липня 1971 року в Лондоні, Велика Британія, народилася Шарлотта Генсбур - французька актриса.

21 липня 1990 року на Потсдамській площі, розташованої частково в Східному, а частково в Західному Берліні, відбувся рок-концерт, рекордний як за кількістю учасників, так і за зусиллями, витраченим на його організацію. Британська супергрупа "Pink Floyd" на величезній сцені - 165 м на 25 м - відіграла рок-оперу "Wall" в постановці Роджера Вотерса. За підрахунками, в зведенні і подальшому зламі бутафорської стіни з 2.500 пінопластових блоків взяли участь близько 200 тис. чоловік.

21 липня 1992 року сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси з метою увійти до складу ВМС України.

21 липня 2007 року на англійській мові була видана сьома, остання, книга в епопеї про Гаррі Поттера - "Гаррі Поттер і Дари смерті" ("Harry Potter Аnd Тhe Deathly Hallows"). В перші 24 години після виходу твору, англійською письменницею Джоан Роулінг, було продано 11 млн. копій бестселера.

21 липня 2016 року в Києві помер Віктор Крижанівський - український художник, доцент кафедри рисунка та професор кафедри дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, член Національної спілки художників України, доктор філософії образотворчого мистецтва Кінгстонського університету (США), учасник міських, республіканських та міжнародних виставок . Автор і виконавець культурологічного проекту науково-дослідного і практично-етнічного Центру "Вівтар Матері" імені Андрія Малишка.

Олександр Рудяченко, Київ