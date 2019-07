Календар на всю голову. 7 липня

Цього дня 1881 року вперше була надрукована казка "Пригоди Піноккіо", а 1954 року відбувся радіодебют Елвіса Преслі

7 липня 1438 року французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затверджувався пріоритет Королівської влади над владою Папи Римського.

7 липня 1482 року в Кшицько-Мале (Великопольське воєводство, Польща) народився Анджей Кшицький - польський поет.

7 липня 1572 року зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалася чоловіча лінія династії Ягеллонів, яка правила Польщею і Литвою з 1386 року.

7 липня 1668 року за наукові розробки вчений, єретик, фізик Ісаак Ньютон отримав ступінь магістра наук. У 1669 році його безпосередній учитель Ісаак Барроу передав йому фізико-математичну кафедру в Кембриджі, яку Ньютон займав до 1701 року.

Жозеф Марі Жаккар

7 липня 1752 року в Ліоні, Франція, народився Жозеф Марі Жаккар - французький винахідник ткацького верстата для візерунчастих тканин, відомого як машина Жаккара.

7 липня 1816 року в Лондоні помер Річард Брінслі Шерідан - британський політик, етнічний ірландець, видатний англійський драматург, який прославився п'єсами: "Суперники", "Дуенья", "Школа лихослів'я" ( "The School For Scandal"; 1776), "Поїздка в Скарборо", "Критик". У 1776 році Річард, його тесть і ще один партнер купили частку в театрі «Друрі-Лейн" і, два роки по тому, викупили його повністю. Багато років Шерідан був керуючим театром, а пізніше став єдиним власником. Надалі всі його п'єси були поставлені в цьому театрі. Але 24 лютого 1809 року театр ... згорів дотла.

7 липня 1846 року Сполучені Штати оголосили про анексію Каліфорнії, яка до цього вважалася частиною Мексики.

7 липня 1860 року в Калиште, Чехія, народився Густав Малер - великий австрійський композитор. За життя цей автор мав вузьке коло відданих шанувальників, і тільки через півстоліття після смерті він отримав справжнє визнання - як один з найбільших симфоністів XX ст. Творчість Малера, що стало свого роду мостом між пізнім австро-німецьким романтизмом XIX ст. і модернізмом початку XX ст., вплинуло на багатьох композиторів, в тому числі і таких різних, як представники Нової віденської школи, з одного боку, Дмитро Шостакович і Бенджамін Бріттен - з іншого.

Нетті Стівенс

7 липня 1861 року в місті Кавендіш (Вермонт, США) народилася Нетті Стівенс - американський генетик, яка першою встановила залежність статі від набору хромосом, одна з перших американських жінок, чий внесок в науку отримав офіційне визнання.

7 липня 1865 року було страчено 4 учасників змови проти президента США Авраама Лінкольна, які допомагали вбивці Джону Буту. Мері Сюррат, що надала змовникам свій будинок, стала першою жінкою в Америці, повішеною за злочин.

7 липня 1881 року в першому номері римського тижневика "Журнал для дітей" ("Giornale dei Bambin") вперше була надрукована казка "Пригоди Піноккіо. Історія однієї маріонетки" ("Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino") італійського письменника Карло Коллоді. Окремим виданням популярна книжка вийшла тільки через два роки.

7 липня 1884 року в Мюнхені, Німеччина, народився Ліон Фейхтвангер - німецький письменник. Один з найбільш читаних у світі німецькомовних авторів, який писав в жанрі історичного роману: "Єврей Зюсс", "Вигнання", "Йосип Флавій", "Лже-Нерон", "Симона", "Лиси у винограднику", "Гойя, або тяжкий шлях пізнання".

7 липня 1890 року в селі Гліон (кантон Во, Швейцарія) помер Генріх Нестле - швейцарський фармацевт, засновник фірми "Nestle", винахідник порошкового молока. Спочатку він випускав ... фруктові лікери та оцти, потім - газовану воду і лимонад. Потім була гірчиця. Першим споживачем нового продукту - молочної суміші для грудних дітей - став новонароджений однієї зі співробітниць його компанії. Малюкові не годилося в їжу ні материнське молоко, ні будь-яке інше. Порошок "Nestle" врятував дитині життя. І той випадок послужив найкращою рекламою для винахідника.

7 липня 1891 року запатентовані дорожні чеки "American Express", які поклали початок сучасним кредитним карткам.

7 липня 1898 року в Версалі, Франція, помер Люсьєн Петіпа - французький танцівник, балетмейстер і педагог.

7 липня 1901 року в комунні Сора (Лаціо, Італія) народився Вітторіо Де Сіка - італійський режисер і актор, один з ключових фігур італійського неореалізму. Чотири фільма майстра були удостоєні премії "Oscar": "Шуша", "Викрадачі велосипедів", "Вчора, сьогодні, завтра" і "Сад Фінці-Контіні". Як актор Де Сіка також був номінований на "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану за американський фільм "Прощавай, зброє!", але премія тоді дісталася Реду Баттонсу за фільм "Сайонара".

7 липня 1904 року в селі Пліхів, Тернопільська область, народився Михайло Мороз - український художник, працював в США, відомий своїми експресіоністськими пейзажами. Починаючи з 1959 року автор провів п'ять персональних виставок, протягом п'яти років поспіль виставляючись в нью-йоркській галереї "Панорас". За своє життя він створив близько трьох тисяч картин. Творча спадщина - понад 500 картин зберігається в родині художника.

7 липня 1906 року вперше у Великій Британії відкрилися офіційні змагання повітроплавців, організовані національним Аероклубом. У гонці взяли участь сім аеростатів, які піднялися в повітря з майданчиків Рейнлаг-клубу в Барн Елмс, Лондон. Переміг Франк Хеджес Батлер, якого супроводжували в польотах полковник Джеймс Каппер і місіс Каппер.

Роберт Энсон Хайнлайн

7 липня 1907 року в місті Батлер (шт. Міссурі, США) народився Роберт Енсон Хайнлайн - американський письменник-фантаст, автор книг "Громадянин Галактики", "Зоряний десант", "Двері до літа". Один з основоположників наукової фантастики.

7 липня 1910 року в місті Лемберг (нині - Львів) помер Антон Попель - польський скульптор, один з провідних львівських скульпторів кінця XIX ст.-початку XX ст. Він працював у жанрах меморіальної, монументальної, портретної, іноді релігійної пластики. За двадцять з гаком років життя у Львові Антон створив велику кількість скульптур, більшість з яких уціліли до нашого часу.

7 липня 1921 року в селі Верхнє Синьовидне, Львівська область, народився Петро Яцик - канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході та в Україні.

7 липня 1923 року в Празі, Чехія, відкрився Український педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова.

7 липня 1927 року в селі Холопково (нині - Перемога), Сумська область, народився Григорій Гавриленко - український художник, графік, ілюстратор.

Артур Конан Дойл

7 липня 1930 року в місті Кроуборо (Суссекс, Англія) помер Артур Конан Дойл - знаменитий англійський письменник, лікар за освітою, автор численних пригодницьких, історичних, публіцистичних, фантастичних і гумористичних творів. Творець класичних персонажів: детективної, науково-фантастичної, історико-пригодницької літератури. Автор таких бестселерів, як "Пригоди Шерлока Холмса", "Загублений світ", "Таємниця Клумбера", "Білий загін", "Бригадир Жерар" та "Отруєний пояс". З другої половини 1910-х рр. і до кінця життя він був активним прихильником і пропагандистом ідей спіритуалізму.

7 липня 1932 року в Відні, Австрія, народився Джо Завінул - великий американський джазмен австрійського походження, клавішник, композитор і лідер ряду джазових комбо, включаючи "Weather Report" і "Тhe Zawinul Syndicate".

7 липня 1940 року в Ліверпулі, Велика Британія, народився Рінго Старр (власне - Річард Старкі) - британський барабанщик, співак і композитор, учасник легендарних "The Beatles", артист, який зробив сольну кар'єру в музиці і в кіно.

Тото Кутуньйо

7 липня 1943 року в невеликому місті Фоздіново (Тоскана, Італія) народився Тото Кутуньйо (власне - Сальваторе Кутуньйо) - італійський композитор, співак. Відомий співпрацею з такими виконавцями, як Адріано Челентано, Джо Дассен, Даліда, "Ricchi e Poveri". Прославився шлягером "L'italiano". Переможець конкурсу "Eurovision 1990" в Загребі, Хорватія.

7 липня 1950 року в англійському місті Фарнборо відбулося перше авіашоу. Нині повітряні свята в Фарнборо перетворилися в один з найпрестижніших в світі показів сучасної авіатехніки.

7 липня 1954 року відбувся радіодебют Елвіса Преслі. Пісня "That's All Right (Mama)" в його виконанні прозвучала на УКХ-станції Мемфіса, Теннессі.

7 липня 1967 року на Островах був виданий сингл "All You Need Is Love". Вперше продюсером групи "The Beatles" був вказаний п'ятий учасник ліверпульської четвірки - Джордж Мартін. Вперше хіт був виконаний на першому, в історії телебачення, глобальному шоу "Наш світ" ("Our World"), яке транслювалося в 26 країнах світу. Пісня також виходила на синглі разом з композицією "Baby, You're A Rich Man" і на альбомі "Magical Mystery Tour". У кількох країнах, в тому числі, в Великій Британії, США та Німеччини сорокап'ятка "All You Need Is Love" доходила до першого місця чартів.

7 липня 1968 року через вісім місяців після відходу гітариста Джеффа Бека, остаточно розпалася група "The Yardbirds". Джиммі Пейдж, у якого залишилися, як права на назву колективу, так і концертні зобов'язання, почав за підтримки менеджера Пітера Гранта, який до цього також працював з "The Yardbirds", підбирати новий склад музикантів. Першим запрошеним став басист і органіст Джон Пол Джонс.

7 липня 1967 року в Нью-Йорку, США, померла Дороті Паркер - американська письменниця і поетеса єврейського походження, відома їдким гумором, дотепами і проникливістю щодо вад міського життя XX ст.

7 липня 1969 року Парламент Канади прийняв "Акт про офіційні мови", який оголошував офіційними мовами країни англійську і французьку, надавав французькому рівне право використовуватися в державних установах, полегшував франкомовним канадцям вступ на державну службу.

7 липня 1971 року відбулося весілля Бйорна Ульвеуса і Агнети Фельтскуг. Через три роки вони стали всесвітньо відомі, як члени шведського квартету "ABBA".

7 липня 1977 року в США провели перше випробування "гуманного" зброї - нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть тільки живі істоти, а споруди і техніка залишаються неушкодженими.

7 липня 1981 року сконструйований американцем Полом Маккреді літальний апарат на сонячних батареях здійснив свій перший політ. Піднявшись у повітря з аеродрому під Парижем, пілот подолав відстань в 258 км із середньою швидкістю 48 км/год і приземлився на англійській військово-повітряній базі в Кенті. Літак з двома електричними моторами, які отримували постачання від сонячної батареї з 16 128 осередків, важив 95 кг і мав розмах крил 14,3 м.

7 липня 1985 року 17-річний Борис Беккер став наймолодшим в історії чемпіоном Вімблдону.

7 липня 1987 року у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, яких звинуватили у аварії, що сталася на станції 26 квітня 1986 року.

7 липня 1990 року в римських Термах імператора Каракалли вперше виступили три видатних тенора сучасності - Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас, що сало найбільшою музичною подією, яка вразила весь світ. Концерт виявився благодійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики. На концерті були відразу два оркестри: Флорентійський і оркестр Римського оперного театру.

7 липня 1990 року в Києві помер Микола Мірошниченко - український поет, перекладач. Співзасновник Всесвітньої Асоціації візуального мовлення.

7 липня 1992 року в Києві помер Вудон Баклицький - український художник-новатор, представник постмодернізму в Україні.

7 липня 1997 року дев'ята за обсягом продажів всесвітньо відома компанія роздрібної торгівлі "Montgomery Ward" раптом оголосила про банкрутство.

7 липня 2008 року в Полтаві помер Федір Моргун - український партійний і державний діяч, вчений-агроном, письменник і публіцист. Герой Праці.

7 липня 2005 року в Лондоні відбулася серія терористичних атак. Терористи підірвали бомби в столичному метро і міських автобусах.

7 липня 2006 року в Кембриджі, Східна Англія, помер Сід Барретт - британський музикант, поет, композитор, художник, засновник культової рок-групи "Pink Floyd", один з родоначальників психоделічного напрямку в рок-музиці і один з найзагадковіших її фігур. Він був автором назви «Pink Floyd», а також більшості раннього репертуару, включаючи перші сингли і дебютний альбом - "The Piper At The Gates Of Dawn". Приголомшливий успіх, скажений гастрольний графік і вживання наркотиків (ЛСД, Mandrax) привели до нервових зривів, нездатності до подальшої концертної діяльності і, як наслідок, виходу з групи. В другий альбом групи - "A Saucerful Of Secrets" потрапила лише одна пісня автора, а його місце зайняв Девід Гілмор.

7 липня 2009 року в Лос-Анджелесі, США, на кладовищі "Forest Lawn" в золотій труні під час приватной церемонії поховали короля поп-музики Майкла Джексона.

