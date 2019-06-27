Пішов з життя американський актор Макс Райт, який грав Віллі у серіалі "Альф"

Макс Райт, відомий завдяки ролі батька сім'ї Танерів у популярному серіалі 80-х "Альф" помер у середу.

Про смерть актора сповістили його рідні, а сталося це у його будинку в Ермоса Біч, Каліфорнія, повідомляє TMZ.

Окрім "Альфа", Райт з'являвся в таких телепередачах, як "WKRP в Цинциннаті", "Баффало Білл", "Шоу Норма", а також грав епізодичну роль Террі, власника кафе "Central Perk" у перших двох сезонах ситкому "Друзі". До та після знаменитої комедії "Альф" Макс Райт був, перш за все, актором театру.

В 1998 році Райт був нагороджений премією Tony за роль Іванова в однойменній п'єсі Антона Чехова. За цю роль актора номінували на "Оскар".

У 1995 році у нього діагностували лімфому після чого він тривалий час перебував у стадії ремісії. Боротьба Макса з раком тривала багато років до середи 26 червня.

Актор помер у віці 75 років.