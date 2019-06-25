Українцям радять їсти шовковицю та черешні щодня: в чому користь

У МОЗ радять українцям у літню пору їсти якнайбільше ягід, зокрема, шовковиці, що нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність розвитку атеросклерозу.

Про це йдеться у публікації на сайті відомства.

"Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу, а вишні та черешні покращують сон. Шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину і менш калорійна, ніж яблучний сік чи молоко. Якщо ви їсте щось солодке — подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не зростатиме стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1. Вони потрібні для здоров’я судин та захисту молекул від пошкодження вільними радикалами", - зазначають у МОЗ.

Зазначається, що шовковиця може покращувати рівень цукру натщесерце та захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. Крім того, у шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, К та Е. Ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.

"Щоб відчути результат, слід 6 тижнів щодня їсти по 45 грамів шовковиці", - йдеться у публікації.

Зазначається також, що вишні та черешні є продуктами, що мають певні лікарські властивості.

"Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям. Антоціани вишень — пігменти, що роблять її червоною — пригнічують ферменти циклооксигенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром. Ці ж сполуки активують знайому вам автофагію в разі жирового переродження печінки, не пов’язаного з алкоголізмом", - зазначили у МОЗ.

З посиланням на статтю у науковому журналі Nurtients , наголошується, що вишні поліпшують стан людей із остеоартритом, зменшують оксидативний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м’язів.

"Вишні та черешні варто їсти проти ночі. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон. Якщо ви купуєте фрукти, неодмінно мийте їх. Після фруктів варто прополоскати рота водою, щоб змити кислоту. Пам’ятайте, що варення чи наливки — не найкращий спосіб переробки ягід та фруктів. Краще сушити чи заморожувати все те, що ви не змогли з’їсти влітку", - радять у МОЗ.