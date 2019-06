Календар на всю голову. 23 червня

Цього дня в 1964 році запатентували гімнастичний обруч - hula-hoop, а в в1994 році в Лос-Анджелесі на екрани США вийшов фільм "Форрест Гамп"

23 червня 930 року з'явився найстаріший в світі парламент - ісландський Альтинг.

23 червня 1534 року в місті Нагоя, Японія, народився Ода Нобунага - військово-політичний лідер Японії періоду Сенгоку, один з найбільш видатних самураїв в історії Ямато, який присвятив все своє життя об'єднанню країни.

23 червня 1763 року в Труаз-Ілі (Мартиніка, Франція) народилася Жозефіна Богарне - майбутня імператриця Франції (1803-1807), перша дружина Наполеона Бонапарта.

23 червня 1803 року на річці Сена американський інженер і винахідник Роберт Фултон продемонстрував перше парове судно.

23 червня 1846 року бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс отримав патент на саксофон. П'ятьма місяцями раніше він програв в суді справу - його звинуватили в "шахрайстві і фальсифікації". Збереглося рішення суду, в якому говориться, що "музичний інструмент під назвою саксофон не існує і не може існувати". Адольф Сакс удосконалив багато духових інструментів. Створив цілу групу інструментів для військових духових оркестрів "саксгорн", але світову популярність приніс винахід саксофона.

23 червня 1868 року американський видавець і політик Крістофер Летем Шоулз з Вісконсина отримав патент на друкарську машинку, яка була розміром з великий стіл, друкувала тільки великими буквами, причому друкарка не бачила результату своєї роботи, оскільки папір перебував всередині машинки. На дозвіллі разом з другом Карлосом Глідденом вони придумали лічильну машинку, яку потім перетворили в ... друкарську. А взагалі Крістофер Шоулз створив близько 30 машинок і розробив клавіатуру, аналогічну сучасній. Але сам він не зумів заробити на винаході і продав її компанії "E.Remington & Sons", яка з 1873 році налагодила випуск друкарських машинок. Незабаром новинка увійшла в моду і Марк Твен, ентузіаст машинопису, складав на ній свої рукописи. Знаменитий роман "Пригоди Тома Сойєра" мабуть став першим в світі класичним твором, надрукованим механічним способом.

23 червня 1891 року в Геттінгені, Німеччина, помер Вільгельм Едуард Вебер - німецький фізик, творець першого електромагнітного телеграфу (1833). Головні праці вченого належать до області магнітних явищ і електрики. Його мемуари, частина видавалася в 1837-1843 рр. Гауссом і Вебером "Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins", частина зібрана разом під назвою "Abhandlungen über electrodynamische Maasbestimmungen" лягла в основу класичної фізичної літератури.

23 червня 1894 року в місті Ричмонд, Лондон, народився Едуард VIII - перший в історії монарх, який відмовився від трону заради коханої жінки. Пробувши королем менше року, він по радіо відрікся від престолу і виїхав до Франції, де офіційно одружився з міс Уолліс Сімпсон. У розраду їм дали титули герцога і герцогині Виндзорських, але заборонили з'являтися в Англії. В 1972 році перед смертю його племінниця Єлизавета II пробачила дядька від імені королівської сім'ї.

23 червня 1894 року в місті Гобокен (шт. Нью-Джерсі, США) народився Альфред Кінсі - американський біолог і сексолог, професор ентомології та зоології, засновник інституту з вивчення сексу, статі і репродукції при Індіанському університеті в Блумінгтоні, який тепер носить ім'я Кінсі. Дослідження Кінсі в області людської сексуальності глибоко зачепили соціальні і культурні цінності в Сполучених Штатах і багатьох інших країнах в 1960-х рр., з настанням сексуальної революції.

23 червня 1899 року в місті Карловац (нині - Хорватія) народився Густав Крклець - хорватський поет, публіцист, перекладач.

23 червня 1906 року в Грайфсвальді, Німеччина, народився Вольфганг Кеппен - німецький письменник, один з найзначніших німецьких літераторів післявоєнного часу. Він став знаменитий, написавши на початку 1950-х рр. трилогії романів "Трилогія невдач". Після автор публікував, в основному, записки про подорожі і спогади.

23 червня 1910 року в селі поблизу Бордо, Франція, народився Жан Ануй - французький драматург і сценарист, відомий представник французької літератури XX ст.

23 червня 1912 року в Мейд-Вейлі, Лондон, народився Алан Матісон Тюрінг - англійський математик, логік і криптограф, розробник перших обчислювальних машин, його роботи послужили основою для створення сучасних ЕОМ.

23 червня 1921 року агенти київського губернського ЧК заарештували Григорія Чупринку - українського поета, політика, борця за самостійність України. 28 серпня 1921 року його засудили до вищої міри покарання - розстрілу. Григорія Чупринку розстріляли разом з Іваном Андрухом як членів київського Всеукраїнського центрального повстанського комітету.

23 червня 1924 року в Празі, Чехія, народився Ярослав Балик - чеський режисер, сценарист, композитор.

23 червня 1927 року в Чикаго (шт. Іллінойс, США) народився Боб Фосс - американський танцівник, хореограф, режисер, один із видатних балетмейстерів ХХ століття. Його життя було яскравим, експресивним, шаленим як танець.

23 червня 1931 року в селі Бортків (нині - Львівська область) народився Григорій Кохан - український кінорежисер, який зняв картини "Хліб і сіль", "Народжена революцією", "Убити "Шакала".

23 червня 1936 року в місті Ок-Парк (шт. Іллінойс, США) народився Річард Бах - американський письменник, автор бестселера "Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон".

23 червня 1938 року в городе Болтон (шт. Міссісіпі, США) народилася Люсіль Спенн - американська співачка.

23 червня 1940 року в Единбурзі, Шотландія, народився Стюарт Саткліфф - британський художник, який в 1960-1961 рр. був бас-гітаристом біт-квартету "The Beatles".

23 червня 1957 року в Гібсон-Сіті (шт. Іллінойс, США) народилася Френсіс МакДорманд - американська актриса, відома за фільмами "Людина темряви", "Міссісіпі у вогні", а в 1997 році була відзначена премією "Оскар" за картину "Фарго".

23 червня 1959 року в Парижі, Франція, помер Борис Віан - французький прозаїк, поет, джазовий музикант і співак. Автор модерністських епатажних творів, що став після смерті класиком французької літератури, передбачивши бунт нонконформістських творів 1960-х рр. Він писав не тільки під своїм ім'ям, а й під 24 псевдонімами, найвідоміший з яких залишається Вернон Салліван. Його романи: "Сколопендра і планктон", "Піна днів", "Осінь в Пекіні", "Червона трава", "Сердцедер", "Катавасія в Анденнах". Під псевдонімом Вернон

Салліван: "Я прийду плюнути на ваші могили", "Всі мертві однакового кольору", "Знищимо всіх покручів", "Жінкам не збагнути".

23 червня 1961 року набрав чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктиди.

23 червня 1964 роки два засновника каліфорнійської компанії "Wham-O", Артур Мерлін і Річард Кнерр, запатентували гімнастичний обруч - hula-hoop. Ідею їм підказав заїжджий житель Австралії, який розповів, що на уроках фізкультури австралійські діти крутять бамбукові обручі навколо талії.

23 червня 1966 року в десятий раз ліверпульський квартет "The Beatles" очолив британський хіт-парад з іронічною піснею "Paperback Writer".

23 червня 1970 року британський барабанщик Рінго Старр відправився в столицю музики кантрі - в Нешвілл, США, щоб записати свій другий сольник "Beaucoups оf Blues". Платівка кавер-версій відомих кантрі-хітів була записана 30 червня і видана на етикетці "Apple Records" у вересні.

23 червня 1972 року в Марселі, Франція, народився Зінедін Зідан - французький футболіст.

23 червня 1972 року в місті Саутфілд (Мічиган, США) народилася Сельма Блер - американська актриса.

23 червня 1973 року з піснею "Rubber Bullets" англійська софт-поп-група "10cc" вперше очолила британський хіт-парад.

23 червня 1975 року в канадському Ванкувері Еліс Купер під час виступу впав зі сцени і зламав шість ребер. Турне називалося "Welcome To My Nightmare".

23 червня 1994 року в Лос-Анджелесі на екрани США вийшов фільм "Форрест Гамп" ("Forrest Gump") Роберта Земекіса, в головних ролях зіграли Том Генкс і Робін Райт. При бюджеті в $55 млн картина отримала шість статуеток премії "Oscar" і в світовому прокаті зібрала $680 млн.

23 червня 1995 року відбулася прем'єра повнометражного мультфільму "Покахонтас" ("Pocahontas") зробленого режисерами Майком Гебріелом і Еріком Голдбергом на студії Уолта Діснея. При бюджеті в $55 млн в світовому прокаті стрічка зібрала $350 млн.

23 червня 1998 року вперше в світі вдалося пересадити клітини людського мозку.

23 червня 1999 року в Тернополі помер Володимир Вихрущ - український поет, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, член-кореспондент Академії підприємництва та менеджменту України, академік Академії економічних наук, член науково-професійного співтовариства імент Н. І. Міхновського, член спілки письменників України.

23 червня 2001 року почався триденний офіційний візит Папи Римського Іоанна Павла II в Україну.

23 червня 2007 року в місті Дейвіс (шт. Каліфорнія, США) помер Бенджамін Лібет - американський вчений, піонер досліджень в області нейронаук, саме завдяки серії його експериментів, проблема свободи волі вийшла на інший рівень.

23 червня 2011 року в Беверлі-Хіллз (шт. Каліфорнія, США) помер Пітер Фальк - американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист. Відомим за фільмами "Великі перегони", "Небо над Берліном", а також серіалу "Коломбо".

