20 червня: народний календар і астровісник

Нині Нявська трійця; чому сьогодні не можна купатися, через що треба переступити і як уникнути неминучого

Колись, у перший четвер після Трійці, наші пращури відзначали Русалії або Русалчин великдень. Це було дійство, досить тісно пов’язане з дохристиянськими віруваннями. Вважається, що саме в цей четвер русалки вилазять з води, щоб відсвяткувати «Русалчин великдень». Тому цього дня намагалися не ходити в ліс, на луки і поля, а також не купалися в річці (звідси інша назва — «сухий четвер»).

А ще цього дня пекли спеціальні обрядові коржики й відносили у поле мавкам. Матері померлих маленьких нехрещених дітей пригощали сусідських дітлахів солодощами або роздавали 12 хрестиків, щоб «вихрестити» своїх померлих дітей і «ввести їх у царство Боже». На Поліссі існував цікавий обряд, коли люди поважного віку на нявський четвер діставали зі скринь свій «покійницький» одяг, клали посеред оселі й тричі переступали його. Робилося це задля того, щоб ще рік пожити. На Русалчин великдень не пололи буряків і картоплю (щоб не точили черви), а також нічого не садили, бо все посіяне «висохне».

Іменинники сьогодні Федір, Олександр, Олексій,Валентин, Веніамін, Віктор.

17-ий місячний день. Відсьогодні Меркурій — менеджер і координатор усіх наших поточних справ, планів, зв’язків з довколишнім світом, входить у чергову петлю до 15 серпня. В межах цієї петлі він рухатиметься ретроградно з 8 до 31 липня. Це означає, що настає слушний час для перебудови власних поведінкових моделей, засобів взаємодії зі світом, час набуття нових корисних навичок і знань. Тож змінюємося самі, цілком свідомо і добровільно, а не очікуємо якихось неминучих жорстких обставин, в які нас може поставити доля. Не забуваймо також і про те, що найближчим часом відбудуться два затемнення: спочатку сонячне, а згодом і місячне. Це також додає певного жару в емоційно-психічну амплітуду як кожного з нас окремо, так і суспільства в цілому.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1978 році – +6,1, а найтеплішим у 1975 – +32,8.