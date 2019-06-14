В Україні випустили понад 80 тисяч голубів, завезених із Румунії

Декілька десятків тисяч спортивних голубів випустили голубівники Румунії в небо над Легедзиним Тальнівського району Черкаської області.

У червні така ж акція відбулася в Одеській та Миколаївській областях. Загальна чисельність завезених з Румунії та відпущених голубів — 80 тисяч, розповів у коментарі Укрінформу президент Всеукраїнської громадської організації “Федерація голубиного спорту України” Іван Боднараш.

“Випуск спортивних голубів проходить щорічно в рамках міжнародної співпраці між румунською спілкою професійних голубівників та Федерацією голубиного спорту України. В цьому році це перший заїзд: 80 тисяч спортивних птахів було доставлено на 31-й спеціально обладнаній автівці”, - підкреслив Боднараш.

Голубівники змагаються, який птах першим подолає чималу відстань і долетить додому.

“В кожного птаха є кільце з порядковим номером та чіп. Переможців визначають за сигналами чипів, які спрацьовують, як тільки голуб потрапляє до свого гнізда”, - розповідає про деталі змагань Іван Боднараш.

За його словами, такий вид спорту дуже розвинений в усьому світі і набирає подальших обертів. Проходять міжнародні олімпіади - Олімпійські голубодроми, є змагання на кубок Європи. Для того, щоб стимулювати розвиток голубиного спорту в світі F.C.I. запровадила регулярне проведення міжнародних конференцій в різних країнах Європи.

“Ми приймаємо участь в цих змаганнях. Україна є членом міжнародної федерації голубиного спорту; я зокрема — член директорату федерації, а ще четверо представників нашої держави працюють в різних комітетах федерації. Це свідчить про високий авторитет України”, - наголосив Боднараш.

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За його словами, Україна не лише представляє свої території для змагань закордонним голубівникам. Ми також проводимо чемпіонати і випускаємо спортивних голубів.

“На цих вихідних українські голубівники випускатимуть птахів з Олександрії, потім — з Новоград-Волинского. На кінець липня запланований захід у Сєвєродонецьку, він проходитиме під девізом “Ми за мир в Україні”, - розповів президент ВГО “Федерація голубиного спорту України”.

За його словами, голубині чемпіонати та марафони є дуже видовищними акціями. І що важливо — абсолютно безпечними для людей.

“Адже усі птахи проходять перевірку, особливо серйозну, коли їх завозять з-за кордону. Тому не треба боятися якихось негативних наслідків”, - додав Боднараш.

ФГСУ об’єднала у своїх лавах більше як 2000 голубоводів-спортсменів з 32 клубів, які розташовані у 16 регіонах України.

Фото, відео: Микола Кулик/Фейсбук