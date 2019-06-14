Євген Коновалець: Здобути українську державність неможливо без ідеології та сильної організації

Євген Коновалець: Здобути українську державність неможливо без ідеології та сильної організації

Богдан Червак Богдан Червак
Укрінформ
14 червня 1891 року народився полковник Євген Коновалець

Він першим зрозумів, що здобути українську державність не можливо без двох вирішальних чинників: ідеології та сильної організації. Так на арені суспільно-політичного життя з’явився модерний український націоналізм та ОУН як його втілення. 

Коновалець не просто став на чолі ОУН, а очолив цілий етап Визвольних Змагань, які можна порівняти хіба що з рухом гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. При цьому ще ніколи в історії України не було такого масового ідейно-політичного руху, який би мав чітку мету – Українська Самостійна Соборна Держава! 

У 1929 р. сталося те, у що мало хто вірив. ОУН примусила Європу вкотре згадати про Україну та на весь світ заявила про законне право українців жити у своїй державі. Натомість вороги України усвідомили, що на все приходить час розплати. 

Так, це вимагало великих жертв. Але тільки так нація знову могла відчути, що її доля – у руках самих українців, а мрія про самостійну державу – уже не ілюзія. 

Без Коновальця цього б ніколи не сталося.

Слава вождеві Євгенові Коновальцю!

Богдан Червак
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* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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