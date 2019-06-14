Євген Коновалець: Здобути українську державність неможливо без ідеології та сильної організації

14 червня 1891 року народився полковник Євген Коновалець

Він першим зрозумів, що здобути українську державність не можливо без двох вирішальних чинників: ідеології та сильної організації. Так на арені суспільно-політичного життя з’явився модерний український націоналізм та ОУН як його втілення.

Коновалець не просто став на чолі ОУН, а очолив цілий етап Визвольних Змагань, які можна порівняти хіба що з рухом гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. При цьому ще ніколи в історії України не було такого масового ідейно-політичного руху, який би мав чітку мету – Українська Самостійна Соборна Держава!

У 1929 р. сталося те, у що мало хто вірив. ОУН примусила Європу вкотре згадати про Україну та на весь світ заявила про законне право українців жити у своїй державі. Натомість вороги України усвідомили, що на все приходить час розплати.

Так, це вимагало великих жертв. Але тільки так нація знову могла відчути, що її доля – у руках самих українців, а мрія про самостійну державу – уже не ілюзія.

Без Коновальця цього б ніколи не сталося.

Слава вождеві Євгенові Коновальцю!

Богдан Червак

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