В Еквадорі дозволили одностатеві шлюби

Еквадор став п'ятою країною в Південній Америці, яка дозволила одностатеві шлюби.

Про це повідомляє DW.

"Конституційний суд країни у середу, 13 червня, ухвалив рішення на користь двох гомосексуальних пар. За дозвіл їм одружитися проголосували п'ять суддів проти чотирьох", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, раніше у цій католицькій країні одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб.

Представники громадянських організацій ЛГБТ в Еквадорі вже назвали рішення суддів КС історичним. "Ми боротимемося й надалі, тепер - за дозвіл одностатевим парам всиновлювати дітей", - зазначила представниця національної організації ЛГБТ Діана Родрігез.

Водночас, консервативні групи Еквадору вважають, що ухвалі Конституційного суду щодо одностатевих шлюбів мало передувати всенародне голосування.

Серед країн Південної Америки одностатевий шлюб дозволений також в Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.

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