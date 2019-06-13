В Еквадорі дозволили одностатеві шлюби

В Еквадорі дозволили одностатеві шлюби

Укрінформ
Еквадор став п'ятою країною в Південній Америці, яка дозволила одностатеві шлюби.

Про це повідомляє DW.

"Конституційний суд країни у середу, 13 червня, ухвалив рішення на користь двох гомосексуальних пар. За дозвіл їм одружитися проголосували п'ять суддів проти чотирьох", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, раніше у цій католицькій країні одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб.

Представники громадянських організацій ЛГБТ в Еквадорі вже назвали рішення суддів КС історичним. "Ми боротимемося й надалі, тепер - за дозвіл одностатевим парам всиновлювати дітей", - зазначила представниця національної організації ЛГБТ Діана Родрігез.

Читайте також: Верховний суд Бразилії визнав гомо- та трансфобію кримінальними злочинами

Водночас, консервативні групи Еквадору вважають, що ухвалі Конституційного суду щодо одностатевих шлюбів мало передувати всенародне голосування.

Серед країн Південної Америки одностатевий шлюб дозволений також в Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.

Фото: pixabay.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-